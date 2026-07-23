- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
1 610
Прибыльных трейдов:
1 050 (65.21%)
Убыточных трейдов:
560 (34.78%)
Лучший трейд:
1 022.08 HKD
Худший трейд:
-7 761.36 HKD
Общая прибыль:
50 315.32 HKD (180 857 pips)
Общий убыток:
-52 018.96 HKD (187 894 pips)
Макс. серия выигрышей:
68 (6 148.00 HKD)
Макс. прибыль в серии:
6 148.00 HKD (68)
Коэффициент Шарпа:
0.00
Торговая активность:
6.08%
Макс. загрузка депозита:
3.45%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
9
Ср. время удержания:
1 день
Фактор восстановления:
-0.09
Длинных трейдов:
661 (41.06%)
Коротких трейдов:
949 (58.94%)
Профит фактор:
0.97
Мат. ожидание:
-1.06 HKD
Средняя прибыль:
47.92 HKD
Средний убыток:
-92.89 HKD
Макс. серия проигрышей:
77 (-1 562.22 HKD)
Макс. убыток в серии:
-7 761.36 HKD (1)
Прирост в месяц:
9.52%
Годовой прогноз:
115.61%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
4 948.19 HKD
Максимальная:
19 010.24 HKD (49.95%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
27.15% (19 010.24 HKD)
По эквити:
15.94% (5 242.19 HKD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|AUDUSD
|484
|AUDCAD
|312
|XAUUSD
|302
|EURAUD
|120
|NZDUSD
|88
|USDCAD
|83
|AUDJPY
|71
|GBPAUD
|68
|NZDCAD
|59
|NZDJPY
|15
|EURJPY
|7
|CADJPY
|1
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|AUDUSD
|-163
|AUDCAD
|-47
|XAUUSD
|-182
|EURAUD
|-58
|NZDUSD
|-92
|USDCAD
|129
|AUDJPY
|89
|GBPAUD
|-113
|NZDCAD
|59
|NZDJPY
|38
|EURJPY
|125
|CADJPY
|-5
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|AUDUSD
|-13K
|AUDCAD
|-1.4K
|XAUUSD
|-4.6K
|EURAUD
|-2K
|NZDUSD
|-7.4K
|USDCAD
|14K
|AUDJPY
|6.9K
|GBPAUD
|-7.6K
|NZDCAD
|4.9K
|NZDJPY
|4.3K
|EURJPY
|-256
|CADJPY
|-728
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +1 022.08 HKD
Худший трейд: -7 761 HKD
Макс. серия выигрышей: 68
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +6 148.00 HKD
Макс. убыток в серии: -1 562.22 HKD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsSC-Live26" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
ICMarketsSC-Live32
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live17
|0.00 × 3
|
Exness-Real3
|0.00 × 16
|
Coinexx-Demo
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live02
|0.00 × 6
|
Tickmill-Live04
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live19
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live06
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live12
|0.12 × 17
|
ICMarketsSC-Live09
|0.22 × 155
|
ICMarketsSC-Live11
|0.26 × 109
|
ICMarketsSC-Live27
|0.36 × 119
|
ICMarketsSC-Live24
|0.68 × 539
|
FusionMarkets-Demo
|0.76 × 71
|
FPMarkets-Live2
|1.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live07
|1.00 × 227
|
ICMarketsSC-Live26
|1.09 × 1777
|
RoboForex-ECN-2
|1.24 × 724
|
ICMarketsSC-Live23
|1.33 × 73
|
ICMarketsSC-Live14
|1.35 × 179
|
SaracenInc-Live
|1.50 × 109
|
Exness-Real17
|1.61 × 151
|
RoboForex-ECN
|1.66 × 79
|
Exness-Real9
|1.89 × 226
|
Exness-Real29
|2.00 × 1
еще 57...Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
4%
0
0
USD
USD
34K
HKD
HKD
51
100%
1 610
65%
6%
0.96
-1.06
HKD
HKD
27%
1:500