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Сигналы / MetaTrader 4 / BB Live 3
Kwok Hung Lai

BB Live 3

Kwok Hung Lai
Kwok Hung Lai

Kwok Hung Lai

0 отзывов
Надежность
51 неделя
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 4%
ICMarketsSC-Live26
1:500
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
1 610
Прибыльных трейдов:
1 050 (65.21%)
Убыточных трейдов:
560 (34.78%)
Лучший трейд:
1 022.08 HKD
Худший трейд:
-7 761.36 HKD
Общая прибыль:
50 315.32 HKD (180 857 pips)
Общий убыток:
-52 018.96 HKD (187 894 pips)
Макс. серия выигрышей:
68 (6 148.00 HKD)
Макс. прибыль в серии:
6 148.00 HKD (68)
Коэффициент Шарпа:
0.00
Торговая активность:
6.08%
Макс. загрузка депозита:
3.45%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
9
Ср. время удержания:
1 день
Фактор восстановления:
-0.09
Длинных трейдов:
661 (41.06%)
Коротких трейдов:
949 (58.94%)
Профит фактор:
0.97
Мат. ожидание:
-1.06 HKD
Средняя прибыль:
47.92 HKD
Средний убыток:
-92.89 HKD
Макс. серия проигрышей:
77 (-1 562.22 HKD)
Макс. убыток в серии:
-7 761.36 HKD (1)
Прирост в месяц:
9.52%
Годовой прогноз:
115.61%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
4 948.19 HKD
Максимальная:
19 010.24 HKD (49.95%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
27.15% (19 010.24 HKD)
По эквити:
15.94% (5 242.19 HKD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
AUDUSD 484
AUDCAD 312
XAUUSD 302
EURAUD 120
NZDUSD 88
USDCAD 83
AUDJPY 71
GBPAUD 68
NZDCAD 59
NZDJPY 15
EURJPY 7
CADJPY 1
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
AUDUSD -163
AUDCAD -47
XAUUSD -182
EURAUD -58
NZDUSD -92
USDCAD 129
AUDJPY 89
GBPAUD -113
NZDCAD 59
NZDJPY 38
EURJPY 125
CADJPY -5
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
AUDUSD -13K
AUDCAD -1.4K
XAUUSD -4.6K
EURAUD -2K
NZDUSD -7.4K
USDCAD 14K
AUDJPY 6.9K
GBPAUD -7.6K
NZDCAD 4.9K
NZDJPY 4.3K
EURJPY -256
CADJPY -728
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +1 022.08 HKD
Худший трейд: -7 761 HKD
Макс. серия выигрышей: 68
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +6 148.00 HKD
Макс. убыток в серии: -1 562.22 HKD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsSC-Live26" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

ICMarketsSC-Live32
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live17
0.00 × 3
Exness-Real3
0.00 × 16
Coinexx-Demo
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live02
0.00 × 6
Tickmill-Live04
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live19
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live06
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live12
0.12 × 17
ICMarketsSC-Live09
0.22 × 155
ICMarketsSC-Live11
0.26 × 109
ICMarketsSC-Live27
0.36 × 119
ICMarketsSC-Live24
0.68 × 539
FusionMarkets-Demo
0.76 × 71
FPMarkets-Live2
1.00 × 1
ICMarketsSC-Live07
1.00 × 227
ICMarketsSC-Live26
1.09 × 1777
RoboForex-ECN-2
1.24 × 724
ICMarketsSC-Live23
1.33 × 73
ICMarketsSC-Live14
1.35 × 179
SaracenInc-Live
1.50 × 109
Exness-Real17
1.61 × 151
RoboForex-ECN
1.66 × 79
Exness-Real9
1.89 × 226
Exness-Real29
2.00 × 1
еще 57...
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Нет отзывов
2026.07.30 08:55
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.29% of days out of 344 days of the signal's entire lifetime.
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
BB Live 3
30 USD в месяц
4%
0
0
USD
34K
HKD
51
100%
1 610
65%
6%
0.96
-1.06
HKD
27%
1:500
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