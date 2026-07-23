Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsSC-Live26" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

ICMarketsSC-Live32 0.00 × 2 ICMarketsSC-Live17 0.00 × 3 Exness-Real3 0.00 × 16 Coinexx-Demo 0.00 × 1 ICMarketsSC-Live02 0.00 × 6 Tickmill-Live04 0.00 × 1 ICMarketsSC-Live19 0.00 × 1 ICMarketsSC-Live06 0.00 × 1 ICMarketsSC-Live12 0.12 × 17 ICMarketsSC-Live09 0.22 × 155 ICMarketsSC-Live11 0.26 × 109 ICMarketsSC-Live27 0.36 × 119 ICMarketsSC-Live24 0.68 × 539 FusionMarkets-Demo 0.76 × 71 FPMarkets-Live2 1.00 × 1 ICMarketsSC-Live07 1.00 × 227 ICMarketsSC-Live26 1.09 × 1777 RoboForex-ECN-2 1.24 × 724 ICMarketsSC-Live23 1.33 × 73 ICMarketsSC-Live14 1.35 × 179 SaracenInc-Live 1.50 × 109 Exness-Real17 1.61 × 151 RoboForex-ECN 1.66 × 79 Exness-Real9 1.89 × 226 Exness-Real29 2.00 × 1 еще 57... Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика илии получите доступ к текущим сделкам поставщика