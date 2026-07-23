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Kwok Hung Lai

BB Live 3

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交易:
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盈利交易:
1 053 (65.28%)
亏损交易:
560 (34.72%)
最好交易:
1 022.08 HKD
最差交易:
-7 761.36 HKD
毛利:
50 466.92 HKD (181 018 pips)
毛利亏损:
-52 018.96 HKD (187 894 pips)
最大连续赢利:
68 (6 148.00 HKD)
最大连续盈利:
6 148.00 HKD (68)
夏普比率:
0.00
交易活动:
5.01%
最大入金加载:
3.45%
最近交易:
15 几小时前
每周交易:
7
平均持有时间:
1 一天
采收率:
-0.08
长期交易:
661 (40.98%)
短期交易:
952 (59.02%)
利润因子:
0.97
预期回报:
-0.96 HKD
平均利润:
47.93 HKD
平均损失:
-92.89 HKD
最大连续失误:
77 (-1 562.22 HKD)
最大连续亏损:
-7 761.36 HKD (1)
每月增长:
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年度预测:
121.29%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
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最大值:
19 010.24 HKD (49.95%)
相对跌幅:
结余:
27.15% (19 010.24 HKD)
净值:
15.94% (5 242.19 HKD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
AUDUSD 484
AUDCAD 312
XAUUSD 305
EURAUD 120
NZDUSD 88
USDCAD 83
AUDJPY 71
GBPAUD 68
NZDCAD 59
NZDJPY 15
EURJPY 7
CADJPY 1
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
AUDUSD -163
AUDCAD -47
XAUUSD -163
EURAUD -58
NZDUSD -92
USDCAD 129
AUDJPY 89
GBPAUD -113
NZDCAD 59
NZDJPY 38
EURJPY 125
CADJPY -5
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
AUDUSD -13K
AUDCAD -1.4K
XAUUSD -4.4K
EURAUD -2K
NZDUSD -7.4K
USDCAD 14K
AUDJPY 6.9K
GBPAUD -7.6K
NZDCAD 4.9K
NZDJPY 4.3K
EURJPY -256
CADJPY -728
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
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最好交易: +1 022.08 HKD
最差交易: -7 761 HKD
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最大连续失误: 1
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最大连续亏损: -1 562.22 HKD

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ICMarketsSC-Live09
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ICMarketsSC-Live24
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FusionMarkets-Demo
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FPMarkets-Live2
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ICMarketsSC-Live07
1.00 × 227
ICMarketsSC-Live26
1.09 × 1777
RoboForex-ECN-2
1.24 × 724
ICMarketsSC-Live23
1.33 × 73
ICMarketsSC-Live14
1.35 × 179
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1.50 × 109
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RoboForex-ECN
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2026.07.30 08:55
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65%
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