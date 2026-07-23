- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
1 613
盈利交易:
1 053 (65.28%)
亏损交易:
560 (34.72%)
最好交易:
1 022.08 HKD
最差交易:
-7 761.36 HKD
毛利:
50 466.92 HKD (181 018 pips)
毛利亏损:
-52 018.96 HKD (187 894 pips)
最大连续赢利:
68 (6 148.00 HKD)
最大连续盈利:
6 148.00 HKD (68)
夏普比率:
0.00
交易活动:
5.01%
最大入金加载:
3.45%
最近交易:
15 几小时前
每周交易:
7
平均持有时间:
1 一天
采收率:
-0.08
长期交易:
661 (40.98%)
短期交易:
952 (59.02%)
利润因子:
0.97
预期回报:
-0.96 HKD
平均利润:
47.93 HKD
平均损失:
-92.89 HKD
最大连续失误:
77 (-1 562.22 HKD)
最大连续亏损:
-7 761.36 HKD (1)
每月增长:
10.00%
年度预测:
121.29%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
4 948.19 HKD
最大值:
19 010.24 HKD (49.95%)
相对跌幅:
结余:
27.15% (19 010.24 HKD)
净值:
15.94% (5 242.19 HKD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|AUDUSD
|484
|AUDCAD
|312
|XAUUSD
|305
|EURAUD
|120
|NZDUSD
|88
|USDCAD
|83
|AUDJPY
|71
|GBPAUD
|68
|NZDCAD
|59
|NZDJPY
|15
|EURJPY
|7
|CADJPY
|1
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|AUDUSD
|-163
|AUDCAD
|-47
|XAUUSD
|-163
|EURAUD
|-58
|NZDUSD
|-92
|USDCAD
|129
|AUDJPY
|89
|GBPAUD
|-113
|NZDCAD
|59
|NZDJPY
|38
|EURJPY
|125
|CADJPY
|-5
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|AUDUSD
|-13K
|AUDCAD
|-1.4K
|XAUUSD
|-4.4K
|EURAUD
|-2K
|NZDUSD
|-7.4K
|USDCAD
|14K
|AUDJPY
|6.9K
|GBPAUD
|-7.6K
|NZDCAD
|4.9K
|NZDJPY
|4.3K
|EURJPY
|-256
|CADJPY
|-728
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +1 022.08 HKD
最差交易: -7 761 HKD
最大连续赢利: 68
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +6 148.00 HKD
最大连续亏损: -1 562.22 HKD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 ICMarketsSC-Live26 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
ICMarketsSC-Live32
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live17
|0.00 × 3
|
Exness-Real3
|0.00 × 16
|
Coinexx-Demo
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live02
|0.00 × 6
|
Tickmill-Live04
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live19
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live06
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live12
|0.12 × 17
|
ICMarketsSC-Live09
|0.22 × 155
|
ICMarketsSC-Live11
|0.26 × 109
|
ICMarketsSC-Live27
|0.36 × 119
|
ICMarketsSC-Live24
|0.68 × 539
|
FusionMarkets-Demo
|0.76 × 71
|
FPMarkets-Live2
|1.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live07
|1.00 × 227
|
ICMarketsSC-Live26
|1.09 × 1777
|
RoboForex-ECN-2
|1.24 × 724
|
ICMarketsSC-Live23
|1.33 × 73
|
ICMarketsSC-Live14
|1.35 × 179
|
SaracenInc-Live
|1.50 × 109
|
Exness-Real17
|1.61 × 151
|
RoboForex-ECN
|1.66 × 79
|
Exness-Real9
|1.89 × 226
|
Exness-Real29
|2.00 × 1
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信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
4%
0
0
USD
USD
34K
HKD
HKD
51
100%
1 613
65%
5%
0.97
-0.96
HKD
HKD
27%
1:500