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- Просадка
Всего трейдов:
109
Прибыльных трейдов:
57 (52.29%)
Убыточных трейдов:
52 (47.71%)
Лучший трейд:
56.18 EUR
Худший трейд:
-38.73 EUR
Общая прибыль:
603.91 EUR (66 835 pips)
Общий убыток:
-615.91 EUR (68 104 pips)
Макс. серия выигрышей:
6 (58.19 EUR)
Макс. прибыль в серии:
116.55 EUR (3)
Коэффициент Шарпа:
0.01
Торговая активность:
44.34%
Макс. загрузка депозита:
32.41%
Последний трейд:
54 минуты
Трейдов в неделю:
28
Ср. время удержания:
4 часа
Фактор восстановления:
-0.06
Длинных трейдов:
66 (60.55%)
Коротких трейдов:
43 (39.45%)
Профит фактор:
0.98
Мат. ожидание:
-0.11 EUR
Средняя прибыль:
10.59 EUR
Средний убыток:
-11.84 EUR
Макс. серия проигрышей:
7 (-91.15 EUR)
Макс. убыток в серии:
-98.03 EUR (5)
Прирост в месяц:
0.01%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
48.31 EUR
Максимальная:
202.54 EUR (17.55%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
13.90% (202.52 EUR)
По эквити:
2.88% (59.20 EUR)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|75
|NDX
|16
|USDJPY
|13
|WS30
|5
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|-53
|NDX
|36
|USDJPY
|-18
|WS30
|20
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|-3.7K
|NDX
|3.7K
|USDJPY
|-1.3K
|WS30
|73
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +56.18 EUR
Худший трейд: -39 EUR
Макс. серия выигрышей: 3
Макс. серия проигрышей: 5
Макс. прибыль в серии: +58.19 EUR
Макс. убыток в серии: -91.15 EUR
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Darwinex-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
ICMarketsEU-MT5
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 3
|
OxSecurities-Live
|0.00 × 1
|
OneRoyal-Server
|0.00 × 1
|
Ava-Real 1-MT5
|0.00 × 1
|
Headway-Real
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real20
|0.00 × 1
|
AdmiralsGroup-Live
|0.00 × 1
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|0.25 × 12
|
TradeMaxGlobal-Live
|0.31 × 275
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.33 × 3
|
TickmillUK-Live
|0.50 × 2
|
Exness-MT5Real3
|0.85 × 167
|
ICMarketsSC-MT5
|1.30 × 20
|
Darwinex-Live
|1.43 × 257
|
FXOpen-MT5
|1.50 × 2
|
FPMarketsLLC-Live
|1.57 × 42
|
GFXSecurities-GFXSECURITIES
|2.00 × 2
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|2.00 × 1
|
XMGlobal-MT5 2
|2.00 × 3
|
HFMarketsGlobal-Live1
|2.50 × 2
|
PrimeCodex-MT5
|2.58 × 24
|
Alpari-Real01
|3.00 × 1
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
1%
0
0
USD
USD
2K
EUR
EUR
5
100%
109
52%
44%
0.98
-0.11
EUR
EUR
14%
1:200