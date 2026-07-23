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Сигналы / MetaTrader 5 / MSPAlpha1
Christophe Pa Trouillas

MSPAlpha1

Christophe Pa Trouillas
Christophe Pa Trouillas

Christophe Pa Trouillas

4.6 (107)
👨‍💻 О HAC
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MetaSignalsPro возглавляет команда профессиональных системных трейдеров и риск-менеджеров с более чем 15-летним опытом реальной торговли.
22 продукта 8 сигналов 1 тема 24 комментария
0 отзывов
Надежность
5 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2026 1%
Darwinex-Live
1:200
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
109
Прибыльных трейдов:
57 (52.29%)
Убыточных трейдов:
52 (47.71%)
Лучший трейд:
56.18 EUR
Худший трейд:
-38.73 EUR
Общая прибыль:
603.91 EUR (66 835 pips)
Общий убыток:
-615.91 EUR (68 104 pips)
Макс. серия выигрышей:
6 (58.19 EUR)
Макс. прибыль в серии:
116.55 EUR (3)
Коэффициент Шарпа:
0.01
Торговая активность:
44.34%
Макс. загрузка депозита:
32.41%
Последний трейд:
54 минуты
Трейдов в неделю:
28
Ср. время удержания:
4 часа
Фактор восстановления:
-0.06
Длинных трейдов:
66 (60.55%)
Коротких трейдов:
43 (39.45%)
Профит фактор:
0.98
Мат. ожидание:
-0.11 EUR
Средняя прибыль:
10.59 EUR
Средний убыток:
-11.84 EUR
Макс. серия проигрышей:
7 (-91.15 EUR)
Макс. убыток в серии:
-98.03 EUR (5)
Прирост в месяц:
0.01%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
48.31 EUR
Максимальная:
202.54 EUR (17.55%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
13.90% (202.52 EUR)
По эквити:
2.88% (59.20 EUR)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 75
NDX 16
USDJPY 13
WS30 5
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD -53
NDX 36
USDJPY -18
WS30 20
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD -3.7K
NDX 3.7K
USDJPY -1.3K
WS30 73
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +56.18 EUR
Худший трейд: -39 EUR
Макс. серия выигрышей: 3
Макс. серия проигрышей: 5
Макс. прибыль в серии: +58.19 EUR
Макс. убыток в серии: -91.15 EUR

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Darwinex-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

ICMarketsEU-MT5
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 3
OxSecurities-Live
0.00 × 1
OneRoyal-Server
0.00 × 1
Ava-Real 1-MT5
0.00 × 1
Headway-Real
0.00 × 2
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 1
Exness-MT5Real
0.00 × 3
Exness-MT5Real20
0.00 × 1
AdmiralsGroup-Live
0.00 × 1
CapitalPointTrading-MT5-4
0.25 × 12
TradeMaxGlobal-Live
0.31 × 275
ForexTimeFXTM-Live01
0.33 × 3
TickmillUK-Live
0.50 × 2
Exness-MT5Real3
0.85 × 167
ICMarketsSC-MT5
1.30 × 20
Darwinex-Live
1.43 × 257
FXOpen-MT5
1.50 × 2
FPMarketsLLC-Live
1.57 × 42
GFXSecurities-GFXSECURITIES
2.00 × 2
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
2.00 × 1
XMGlobal-MT5 2
2.00 × 3
HFMarketsGlobal-Live1
2.50 × 2
PrimeCodex-MT5
2.58 × 24
Alpari-Real01
3.00 × 1
еще 11...
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The first multi-strategy algo produce by our MSP AI agent
Нет отзывов
2026.07.31 17:44
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4% of days out of 25 days of the signal's entire lifetime.
2026.07.30 15:35
Share of days for 80% of growth is too low
2026.07.27 04:55
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.76% of days out of 21 days of the signal's entire lifetime.
2026.07.23 15:23
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
MSPAlpha1
30 USD в месяц
1%
0
0
USD
2K
EUR
5
100%
109
52%
44%
0.98
-0.11
EUR
14%
1:200
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