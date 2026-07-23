- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
118
盈利交易:
62 (52.54%)
亏损交易:
56 (47.46%)
最好交易:
56.18 EUR
最差交易:
-38.73 EUR
毛利:
641.01 EUR (69 833 pips)
毛利亏损:
-654.72 EUR (72 461 pips)
最大连续赢利:
6 (58.19 EUR)
最大连续盈利:
116.55 EUR (3)
夏普比率:
0.00
交易活动:
43.26%
最大入金加载:
32.41%
最近交易:
51 几分钟前
每周交易:
24
平均持有时间:
4 小时
采收率:
-0.07
长期交易:
73 (61.86%)
短期交易:
45 (38.14%)
利润因子:
0.98
预期回报:
-0.12 EUR
平均利润:
10.34 EUR
平均损失:
-11.69 EUR
最大连续失误:
7 (-91.15 EUR)
最大连续亏损:
-98.03 EUR (5)
每月增长:
-9.95%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
48.31 EUR
最大值:
202.54 EUR (17.55%)
相对跌幅:
结余:
13.90% (202.52 EUR)
净值:
2.88% (59.20 EUR)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|81
|NDX
|17
|USDJPY
|13
|WS30
|7
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|-65
|NDX
|33
|USDJPY
|-18
|WS30
|34
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|-4.8K
|NDX
|3.4K
|USDJPY
|-1.3K
|WS30
|151
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +56.18 EUR
最差交易: -39 EUR
最大连续赢利: 3
最大连续失误: 5
最大连续盈利: +58.19 EUR
最大连续亏损: -91.15 EUR
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Darwinex-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
ICMarketsEU-MT5
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 3
|
OxSecurities-Live
|0.00 × 1
|
OneRoyal-Server
|0.00 × 1
|
Ava-Real 1-MT5
|0.00 × 1
|
Headway-Real
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real20
|0.00 × 1
|
AdmiralsGroup-Live
|0.00 × 1
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|0.25 × 12
|
TradeMaxGlobal-Live
|0.31 × 275
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.33 × 3
|
TickmillUK-Live
|0.50 × 2
|
Exness-MT5Real3
|0.85 × 167
|
ICMarketsSC-MT5
|1.30 × 20
|
Darwinex-Live
|1.43 × 257
|
FXOpen-MT5
|1.50 × 2
|
FPMarketsLLC-Live
|1.57 × 42
|
GFXSecurities-GFXSECURITIES
|2.00 × 2
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|2.00 × 1
|
XMGlobal-MT5 2
|2.00 × 3
|
HFMarketsGlobal-Live1
|2.50 × 2
|
PrimeCodex-MT5
|2.58 × 24
|
Alpari-Real01
|3.00 × 1
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价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
1%
0
0
USD
USD
2K
EUR
EUR
6
100%
118
52%
43%
0.97
-0.12
EUR
EUR
14%
1:200