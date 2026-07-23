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Сигналы / MetaTrader 5 / PropFIRM
Christophe Pa Trouillas

PropFIRM

Christophe Pa Trouillas
Christophe Pa Trouillas

Christophe Pa Trouillas

4.6 (107)
👨‍💻 О HAC
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MetaSignalsPro возглавляет команда профессиональных системных трейдеров и риск-менеджеров с более чем 15-летним опытом реальной торговли.
22 продукта 8 сигналов 1 тема 24 комментария
0 отзывов
Надежность
6 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2026 41%
ICMarketsSC-MT5-6
1:100
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
68
Прибыльных трейдов:
37 (54.41%)
Убыточных трейдов:
31 (45.59%)
Лучший трейд:
145.71 USD
Худший трейд:
-44.31 USD
Общая прибыль:
1 167.24 USD (116 858 pips)
Общий убыток:
-756.28 USD (75 217 pips)
Макс. серия выигрышей:
10 (220.93 USD)
Макс. прибыль в серии:
389.70 USD (6)
Коэффициент Шарпа:
0.16
Торговая активность:
50.41%
Макс. загрузка депозита:
11.60%
Последний трейд:
21 минута
Трейдов в неделю:
16
Ср. время удержания:
7 часов
Фактор восстановления:
2.06
Длинных трейдов:
36 (52.94%)
Коротких трейдов:
32 (47.06%)
Профит фактор:
1.54
Мат. ожидание:
6.04 USD
Средняя прибыль:
31.55 USD
Средний убыток:
-24.40 USD
Макс. серия проигрышей:
7 (-166.41 USD)
Макс. убыток в серии:
-166.41 USD (7)
Прирост в месяц:
72.27%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
196.84 USD
Максимальная:
199.49 USD (19.90%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
19.89% (199.41 USD)
По эквити:
5.93% (68.29 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 68
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 411
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 42K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +145.71 USD
Худший трейд: -44 USD
Макс. серия выигрышей: 6
Макс. серия проигрышей: 7
Макс. прибыль в серии: +220.93 USD
Макс. убыток в серии: -166.41 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsSC-MT5-6" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

RoboForex-Pro
0.00 × 1
Exness-MT5Real39
0.00 × 1
FPTradingLLC-Live
0.00 × 5
ForexClubBY-MT5 Real Server
0.00 × 4
Xellion-Live
0.00 × 3
CapitalPointTrading-MT5-4
0.00 × 1
Exness-MT5Real3
0.14 × 7
Just2TradeSVG-MT5
0.50 × 2
RoboForex-ECN
2.92 × 12
VantageMarkets-Live 19
5.40 × 25
TradeMaxGlobal-Live
6.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-5
7.42 × 162
Exness-MT5Real8
9.66 × 83
ICMarketsSC-MT5-4
9.96 × 114
BlackBullMarkets-Live
10.44 × 18
ICMarketsSC-MT5-3
10.81 × 223
TickmillUK-Live
10.88 × 85
STARTRADERFinancial-Live 3
11.50 × 12
ICMarketsSC-MT5
12.00 × 1
FPMarkets-Live2
14.00 × 1
FusionMarkets-Live
15.84 × 241
Exness-MT5Real41
17.51 × 39
Exness-MT5Real7
26.47 × 151
Exness-MT5Real5
28.87 × 79
DooTechnology-Live
29.20 × 2061
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Нет отзывов
2026.08.10 20:22
Share of days for 80% of growth is too low
2026.08.10 16:21
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.78% of days out of 36 days of the signal's entire lifetime.
2026.08.07 20:58
Share of days for 80% of growth is too low
2026.08.07 17:57
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.07.27 14:57
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.55% of days out of 22 days of the signal's entire lifetime.
2026.07.23 15:23
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
PropFIRM
30 USD в месяц
41%
0
0
USD
1.4K
USD
6
100%
68
54%
50%
1.54
6.04
USD
20%
1:100
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