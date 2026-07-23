- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
68
Прибыльных трейдов:
37 (54.41%)
Убыточных трейдов:
31 (45.59%)
Лучший трейд:
145.71 USD
Худший трейд:
-44.31 USD
Общая прибыль:
1 167.24 USD (116 858 pips)
Общий убыток:
-756.28 USD (75 217 pips)
Макс. серия выигрышей:
10 (220.93 USD)
Макс. прибыль в серии:
389.70 USD (6)
Коэффициент Шарпа:
0.16
Торговая активность:
50.41%
Макс. загрузка депозита:
11.60%
Последний трейд:
21 минута
Трейдов в неделю:
16
Ср. время удержания:
7 часов
Фактор восстановления:
2.06
Длинных трейдов:
36 (52.94%)
Коротких трейдов:
32 (47.06%)
Профит фактор:
1.54
Мат. ожидание:
6.04 USD
Средняя прибыль:
31.55 USD
Средний убыток:
-24.40 USD
Макс. серия проигрышей:
7 (-166.41 USD)
Макс. убыток в серии:
-166.41 USD (7)
Прирост в месяц:
72.27%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
196.84 USD
Максимальная:
199.49 USD (19.90%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
19.89% (199.41 USD)
По эквити:
5.93% (68.29 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|68
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|411
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|42K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +145.71 USD
Худший трейд: -44 USD
Макс. серия выигрышей: 6
Макс. серия проигрышей: 7
Макс. прибыль в серии: +220.93 USD
Макс. убыток в серии: -166.41 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsSC-MT5-6" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
RoboForex-Pro
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real39
|0.00 × 1
|
FPTradingLLC-Live
|0.00 × 5
|
ForexClubBY-MT5 Real Server
|0.00 × 4
|
Xellion-Live
|0.00 × 3
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real3
|0.14 × 7
|
Just2TradeSVG-MT5
|0.50 × 2
|
RoboForex-ECN
|2.92 × 12
|
VantageMarkets-Live 19
|5.40 × 25
|
TradeMaxGlobal-Live
|6.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-5
|7.42 × 162
|
Exness-MT5Real8
|9.66 × 83
|
ICMarketsSC-MT5-4
|9.96 × 114
|
BlackBullMarkets-Live
|10.44 × 18
|
ICMarketsSC-MT5-3
|10.81 × 223
|
TickmillUK-Live
|10.88 × 85
|
STARTRADERFinancial-Live 3
|11.50 × 12
|
ICMarketsSC-MT5
|12.00 × 1
|
FPMarkets-Live2
|14.00 × 1
|
FusionMarkets-Live
|15.84 × 241
|
Exness-MT5Real41
|17.51 × 39
|
Exness-MT5Real7
|26.47 × 151
|
Exness-MT5Real5
|28.87 × 79
|
DooTechnology-Live
|29.20 × 2061
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
41%
0
0
USD
USD
1.4K
USD
USD
6
100%
68
54%
50%
1.54
6.04
USD
USD
20%
1:100