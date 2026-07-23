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Christophe Pa Trouillas

PropFIRM

Christophe Pa Trouillas
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4.6 (107)
👨‍💻 关于我们
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MetaSignalsPro 由一支经验丰富的系统化交易员和风险管理者团队领导，他们拥有超过15年的实盘市场经验。
我们以严谨的态度设计、测试和运行我们的系统，因为我们首先会将它们用于我们自己的资金。
团队的哲学本质上是保守的：我们将稳健性、可控的风险和可重复性置于激进的业绩目标之上。
🎯 我们的使命
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22 产品 8 信号 1 主题 24 评论
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可靠性
6
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每月复制 30 USD per 
增长自 2026 40%
ICMarketsSC-MT5-6
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  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
73
盈利交易:
39 (53.42%)
亏损交易:
34 (46.58%)
最好交易:
145.71 USD
最差交易:
-44.31 USD
毛利:
1 187.94 USD (118 935 pips)
毛利亏损:
-791.73 USD (78 729 pips)
最大连续赢利:
10 (220.93 USD)
最大连续盈利:
389.70 USD (6)
夏普比率:
0.15
交易活动:
48.00%
最大入金加载:
11.60%
最近交易:
51 几分钟前
每周交易:
15
平均持有时间:
7 小时
采收率:
1.99
长期交易:
39 (53.42%)
短期交易:
34 (46.58%)
利润因子:
1.50
预期回报:
5.43 USD
平均利润:
30.46 USD
平均损失:
-23.29 USD
最大连续失误:
7 (-166.41 USD)
最大连续亏损:
-166.41 USD (7)
每月增长:
49.37%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
196.84 USD
最大值:
199.49 USD (19.90%)
相对跌幅:
结余:
19.89% (199.41 USD)
净值:
5.93% (68.29 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSD 73
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSD 396
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSD 40K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
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最好交易: +145.71 USD
最差交易: -44 USD
最大连续赢利: 6
最大连续失误: 7
最大连续盈利: +220.93 USD
最大连续亏损: -166.41 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 ICMarketsSC-MT5-6 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

RoboForex-Pro
0.00 × 1
Exness-MT5Real39
0.00 × 1
CapitalPointTrading-MT5-4
0.00 × 1
Xellion-Live
0.00 × 4
Exness-MT5Real3
0.14 × 7
FPTradingLLC-Live
2.20 × 20
Just2TradeSVG-MT5
2.50 × 2
ForexClubBY-MT5 Real Server
3.46 × 13
RoboForex-ECN
3.75 × 24
VantageMarkets-Live 19
5.54 × 37
TradeMaxGlobal-Live
6.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-5
7.42 × 162
Exness-MT5Real8
9.69 × 95
ICMarketsSC-MT5-4
9.96 × 114
STARTRADERFinancial-Live 3
10.21 × 24
BlackBullMarkets-Live
10.44 × 18
TickmillUK-Live
10.88 × 85
ICMarketsSC-MT5
12.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-3
12.93 × 228
FPMarkets-Live2
14.00 × 1
FusionMarkets-Live
15.84 × 241
Exness-MT5Real41
17.51 × 39
Exness-MT5Real7
26.47 × 151
Exness-MT5Real5
28.87 × 79
DooTechnology-Live
29.20 × 2061
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没有评论
2026.08.13 05:44
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.08.13 04:44
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.08.11 06:25
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.7% of days out of 37 days of the signal's entire lifetime.
2026.08.10 20:22
Share of days for 80% of growth is too low
2026.08.10 16:21
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.78% of days out of 36 days of the signal's entire lifetime.
2026.08.07 20:58
Share of days for 80% of growth is too low
2026.08.07 17:57
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.07.27 14:57
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.55% of days out of 22 days of the signal's entire lifetime.
2026.07.23 15:23
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
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PropFIRM
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73
53%
48%
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