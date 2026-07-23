- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
73
盈利交易:
39 (53.42%)
亏损交易:
34 (46.58%)
最好交易:
145.71 USD
最差交易:
-44.31 USD
毛利:
1 187.94 USD (118 935 pips)
毛利亏损:
-791.73 USD (78 729 pips)
最大连续赢利:
10 (220.93 USD)
最大连续盈利:
389.70 USD (6)
夏普比率:
0.15
交易活动:
48.00%
最大入金加载:
11.60%
最近交易:
51 几分钟前
每周交易:
15
平均持有时间:
7 小时
采收率:
1.99
长期交易:
39 (53.42%)
短期交易:
34 (46.58%)
利润因子:
1.50
预期回报:
5.43 USD
平均利润:
30.46 USD
平均损失:
-23.29 USD
最大连续失误:
7 (-166.41 USD)
最大连续亏损:
-166.41 USD (7)
每月增长:
49.37%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
196.84 USD
最大值:
199.49 USD (19.90%)
相对跌幅:
结余:
19.89% (199.41 USD)
净值:
5.93% (68.29 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|73
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|396
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|40K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +145.71 USD
最差交易: -44 USD
最大连续赢利: 6
最大连续失误: 7
最大连续盈利: +220.93 USD
最大连续亏损: -166.41 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 ICMarketsSC-MT5-6 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
RoboForex-Pro
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real39
|0.00 × 1
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|0.00 × 1
|
Xellion-Live
|0.00 × 4
|
Exness-MT5Real3
|0.14 × 7
|
FPTradingLLC-Live
|2.20 × 20
|
Just2TradeSVG-MT5
|2.50 × 2
|
ForexClubBY-MT5 Real Server
|3.46 × 13
|
RoboForex-ECN
|3.75 × 24
|
VantageMarkets-Live 19
|5.54 × 37
|
TradeMaxGlobal-Live
|6.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-5
|7.42 × 162
|
Exness-MT5Real8
|9.69 × 95
|
ICMarketsSC-MT5-4
|9.96 × 114
|
STARTRADERFinancial-Live 3
|10.21 × 24
|
BlackBullMarkets-Live
|10.44 × 18
|
TickmillUK-Live
|10.88 × 85
|
ICMarketsSC-MT5
|12.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-3
|12.93 × 228
|
FPMarkets-Live2
|14.00 × 1
|
FusionMarkets-Live
|15.84 × 241
|
Exness-MT5Real41
|17.51 × 39
|
Exness-MT5Real7
|26.47 × 151
|
Exness-MT5Real5
|28.87 × 79
|
DooTechnology-Live
|29.20 × 2061
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价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
40%
0
0
USD
USD
1.4K
USD
USD
6
100%
73
53%
48%
1.50
5.43
USD
USD
20%
1:100