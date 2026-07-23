- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
48
Прибыльных трейдов:
31 (64.58%)
Убыточных трейдов:
17 (35.42%)
Лучший трейд:
4.48 USD
Худший трейд:
-6.78 USD
Общая прибыль:
41.03 USD (4 306 pips)
Общий убыток:
-16.82 USD (1 578 pips)
Макс. серия выигрышей:
9 (10.47 USD)
Макс. прибыль в серии:
10.47 USD (9)
Коэффициент Шарпа:
0.29
Торговая активность:
58.44%
Макс. загрузка депозита:
6.21%
Последний трейд:
4 дня
Трейдов в неделю:
20
Ср. время удержания:
5 часов
Фактор восстановления:
3.57
Длинных трейдов:
26 (54.17%)
Коротких трейдов:
22 (45.83%)
Профит фактор:
2.44
Мат. ожидание:
0.50 USD
Средняя прибыль:
1.32 USD
Средний убыток:
-0.99 USD
Макс. серия проигрышей:
4 (-2.15 USD)
Макс. убыток в серии:
-6.78 USD (1)
Прирост в месяц:
24.21%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.37 USD
Максимальная:
6.78 USD (6.17%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
6.17% (6.78 USD)
По эквити:
6.11% (7.26 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|EURUSD
|48
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|EURUSD
|24
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|EURUSD
|2.7K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +4.48 USD
Худший трейд: -7 USD
Макс. серия выигрышей: 9
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +10.47 USD
Макс. убыток в серии: -2.15 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsSC-Live26" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
FBSInc-Real-11
|0.00 × 1
|
OrbexGlobal-Live
|0.00 × 3
|
Exness-Real3
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge07
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo02
|0.00 × 2
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live32
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live02
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live18
|0.17 × 6
|
ICMarketsSC-Live27
|0.23 × 57
|
ICMarkets-Live22
|0.30 × 30
|
ICMarketsSC-Live16
|0.54 × 331
|
ICMarketsSC-Live33
|0.76 × 184
|
ICMarketsSC-Live26
|0.88 × 180
|
ICMarketsSC-Live25
|0.90 × 251
|
Exness-Real24
|0.98 × 389
|
ICMarketsSC-Live24
|1.06 × 289
|
ICMarketsSC-Live07
|1.63 × 38
|
ICMarketsSC-Live14
|1.79 × 33
|
LiteFinance-ECN2.com
|2.00 × 1
|
VantageFXInternational-Live 2
|2.50 × 4
|
TradersGlobalGroup-Live
|2.50 × 4
|
TradersWay-Live 2
|2.50 × 127
|
RoboForex-ECN-2
|2.75 × 104
|
ICMarketsSC-Live20
|2.91 × 46
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
24%
0
0
USD
USD
124
USD
USD
3
0%
48
64%
58%
2.43
0.50
USD
USD
6%
1:500