- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
48
盈利交易:
31 (64.58%)
亏损交易:
17 (35.42%)
最好交易:
4.48 USD
最差交易:
-6.78 USD
毛利:
41.03 USD (4 306 pips)
毛利亏损:
-16.82 USD (1 578 pips)
最大连续赢利:
9 (10.47 USD)
最大连续盈利:
10.47 USD (9)
夏普比率:
0.29
交易活动:
64.76%
最大入金加载:
8.31%
最近交易:
13 几小时前
每周交易:
21
平均持有时间:
5 小时
采收率:
3.57
长期交易:
26 (54.17%)
短期交易:
22 (45.83%)
利润因子:
2.44
预期回报:
0.50 USD
平均利润:
1.32 USD
平均损失:
-0.99 USD
最大连续失误:
4 (-2.15 USD)
最大连续亏损:
-6.78 USD (1)
每月增长:
24.21%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
0.37 USD
最大值:
6.78 USD (6.17%)
相对跌幅:
结余:
6.17% (6.78 USD)
净值:
10.47% (13.01 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|EURUSD
|48
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|EURUSD
|24
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|EURUSD
|2.7K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +4.48 USD
最差交易: -7 USD
最大连续赢利: 9
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +10.47 USD
最大连续亏损: -2.15 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 ICMarketsSC-Live26 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
FBSInc-Real-11
|0.00 × 1
|
OrbexGlobal-Live
|0.00 × 3
|
Exness-Real3
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge07
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo02
|0.00 × 2
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live32
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live02
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live18
|0.17 × 6
|
ICMarketsSC-Live27
|0.23 × 57
|
ICMarkets-Live22
|0.30 × 30
|
ICMarketsSC-Live16
|0.54 × 339
|
ICMarketsSC-Live33
|0.76 × 184
|
ICMarketsSC-Live26
|0.88 × 180
|
ICMarketsSC-Live25
|0.90 × 251
|
Exness-Real24
|1.05 × 419
|
ICMarketsSC-Live24
|1.06 × 289
|
ICMarketsSC-Live07
|1.63 × 38
|
ICMarketsSC-Live14
|1.79 × 33
|
LiteFinance-ECN2.com
|2.00 × 1
|
VantageFXInternational-Live 2
|2.50 × 4
|
TradersGlobalGroup-Live
|2.50 × 4
|
TradersWay-Live 2
|2.50 × 127
|
RoboForex-ECN-2
|2.75 × 104
|
ICMarketsSC-Live20
|2.91 × 46
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信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
24%
0
0
USD
USD
124
USD
USD
3
0%
48
64%
65%
2.43
0.50
USD
USD
10%
1:500