- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
54
Прибыльных трейдов:
38 (70.37%)
Убыточных трейдов:
16 (29.63%)
Лучший трейд:
23.14 EUR
Худший трейд:
-16.65 EUR
Общая прибыль:
233.49 EUR (6 421 pips)
Общий убыток:
-118.83 EUR (3 145 pips)
Макс. серия выигрышей:
11 (78.59 EUR)
Макс. прибыль в серии:
78.59 EUR (11)
Коэффициент Шарпа:
0.30
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
14.48%
Последний трейд:
54 минуты
Трейдов в неделю:
17
Ср. время удержания:
1 день
Фактор восстановления:
4.02
Длинных трейдов:
29 (53.70%)
Коротких трейдов:
25 (46.30%)
Профит фактор:
1.96
Мат. ожидание:
2.12 EUR
Средняя прибыль:
6.14 EUR
Средний убыток:
-7.43 EUR
Макс. серия проигрышей:
3 (-28.39 EUR)
Макс. убыток в серии:
-28.39 EUR (3)
Прирост в месяц:
23.09%
Алготрейдинг:
94%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.41 EUR
Максимальная:
28.52 EUR (4.67%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
4.72% (28.85 EUR)
По эквити:
25.53% (133.00 EUR)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|AUDCAD+
|54
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|AUDCAD+
|132
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|AUDCAD+
|3.3K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +23.14 EUR
Худший трейд: -17 EUR
Макс. серия выигрышей: 11
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +78.59 EUR
Макс. убыток в серии: -28.39 EUR
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "VantageMarkets-Live 14" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
33 USD в месяц
23%
0
0
USD
USD
615
EUR
EUR
3
94%
54
70%
100%
1.96
2.12
EUR
EUR
26%
1:500