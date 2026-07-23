СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / AST PENDULUM no stop
Andre Struempel

AST PENDULUM no stop

Andre Struempel
Andre Struempel

Andre Struempel

0 отзывов
Надежность
3 недели
0 / 0 USD
Копировать за 33 USD в месяц
прирост с 2026 23%
VantageMarkets-Live 14
1:500
Как подписаться?
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
54
Прибыльных трейдов:
38 (70.37%)
Убыточных трейдов:
16 (29.63%)
Лучший трейд:
23.14 EUR
Худший трейд:
-16.65 EUR
Общая прибыль:
233.49 EUR (6 421 pips)
Общий убыток:
-118.83 EUR (3 145 pips)
Макс. серия выигрышей:
11 (78.59 EUR)
Макс. прибыль в серии:
78.59 EUR (11)
Коэффициент Шарпа:
0.30
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
14.48%
Последний трейд:
54 минуты
Трейдов в неделю:
17
Ср. время удержания:
1 день
Фактор восстановления:
4.02
Длинных трейдов:
29 (53.70%)
Коротких трейдов:
25 (46.30%)
Профит фактор:
1.96
Мат. ожидание:
2.12 EUR
Средняя прибыль:
6.14 EUR
Средний убыток:
-7.43 EUR
Макс. серия проигрышей:
3 (-28.39 EUR)
Макс. убыток в серии:
-28.39 EUR (3)
Прирост в месяц:
23.09%
Алготрейдинг:
94%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.41 EUR
Максимальная:
28.52 EUR (4.67%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
4.72% (28.85 EUR)
По эквити:
25.53% (133.00 EUR)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
AUDCAD+ 54
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
AUDCAD+ 132
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
AUDCAD+ 3.3K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +23.14 EUR
Худший трейд: -17 EUR
Макс. серия выигрышей: 11
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +78.59 EUR
Макс. убыток в серии: -28.39 EUR

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "VantageMarkets-Live 14" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Нет отзывов
2026.08.05 04:53
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.08.03 13:40
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.08.02 23:02
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.30 10:34
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.30 05:18
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.07.24 07:33
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.07.23 14:21
Low trading activity - only 5 trades detected in the last month
2026.07.23 14:21
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.07.23 14:21
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
AST PENDULUM no stop
33 USD в месяц
23%
0
0
USD
615
EUR
3
94%
54
70%
100%
1.96
2.12
EUR
26%
1:500
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 5.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.