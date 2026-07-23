- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
63
盈利交易:
46 (73.01%)
亏损交易:
17 (26.98%)
最好交易:
23.14 EUR
最差交易:
-16.65 EUR
毛利:
260.38 EUR (7 307 pips)
毛利亏损:
-122.47 EUR (3 232 pips)
最大连续赢利:
11 (78.59 EUR)
最大连续盈利:
78.59 EUR (11)
夏普比率:
0.32
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
14.48%
最近交易:
4 几小时前
每周交易:
20
平均持有时间:
1 一天
采收率:
4.84
长期交易:
34 (53.97%)
短期交易:
29 (46.03%)
利润因子:
2.13
预期回报:
2.19 EUR
平均利润:
5.66 EUR
平均损失:
-7.20 EUR
最大连续失误:
3 (-28.39 EUR)
最大连续亏损:
-28.39 EUR (3)
每月增长:
27.69%
算法交易:
95%
结余跌幅:
绝对:
0.41 EUR
最大值:
28.52 EUR (4.67%)
相对跌幅:
结余:
4.72% (28.85 EUR)
净值:
25.53% (133.00 EUR)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|AUDCAD+
|63
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|AUDCAD+
|158
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|AUDCAD+
|4.1K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +23.14 EUR
最差交易: -17 EUR
最大连续赢利: 11
最大连续失误: 3
最大连续盈利: +78.59 EUR
最大连续亏损: -28.39 EUR
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价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月33 USD
28%
0
0
USD
USD
638
EUR
EUR
4
95%
63
73%
100%
2.12
2.19
EUR
EUR
26%
1:500