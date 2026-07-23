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Andre Struempel

AST PENDULUM no stop

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增长自 2026 28%
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交易:
63
盈利交易:
46 (73.01%)
亏损交易:
17 (26.98%)
最好交易:
23.14 EUR
最差交易:
-16.65 EUR
毛利:
260.38 EUR (7 307 pips)
毛利亏损:
-122.47 EUR (3 232 pips)
最大连续赢利:
11 (78.59 EUR)
最大连续盈利:
78.59 EUR (11)
夏普比率:
0.32
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
14.48%
最近交易:
4 几小时前
每周交易:
20
平均持有时间:
1 一天
采收率:
4.84
长期交易:
34 (53.97%)
短期交易:
29 (46.03%)
利润因子:
2.13
预期回报:
2.19 EUR
平均利润:
5.66 EUR
平均损失:
-7.20 EUR
最大连续失误:
3 (-28.39 EUR)
最大连续亏损:
-28.39 EUR (3)
每月增长:
27.69%
算法交易:
95%
结余跌幅:
绝对:
0.41 EUR
最大值:
28.52 EUR (4.67%)
相对跌幅:
结余:
4.72% (28.85 EUR)
净值:
25.53% (133.00 EUR)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
AUDCAD+ 63
20 40 60
20 40 60
20 40 60
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
AUDCAD+ 158
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
AUDCAD+ 4.1K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
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最好交易: +23.14 EUR
最差交易: -17 EUR
最大连续赢利: 11
最大连续失误: 3
最大连续盈利: +78.59 EUR
最大连续亏损: -28.39 EUR

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 VantageMarkets-Live 14 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

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2026.08.05 04:53
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.08.03 13:40
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.08.02 23:02
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.30 10:34
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.30 05:18
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.07.24 07:33
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.07.23 14:21
Low trading activity - only 5 trades detected in the last month
2026.07.23 14:21
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.07.23 14:21
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
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