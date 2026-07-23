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Сигналы / MetaTrader 5 / Bra50 Relax
Guilherme Costa De Barros

Bra50 Relax

Guilherme Costa De Barros
Guilherme Costa De Barros

Guilherme Costa De Barros

0 отзывов
Надежность
9 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2026 11%
ActivTradesMarkets-Server
1:500
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
24
Прибыльных трейдов:
22 (91.66%)
Убыточных трейдов:
2 (8.33%)
Лучший трейд:
28.16 USD
Худший трейд:
-2.61 USD
Общая прибыль:
98.69 USD (6 270 pips)
Общий убыток:
-5.02 USD (1 815 pips)
Макс. серия выигрышей:
13 (10.11 USD)
Макс. прибыль в серии:
84.11 USD (6)
Коэффициент Шарпа:
0.49
Торговая активность:
55.78%
Макс. загрузка депозита:
2.21%
Последний трейд:
4 дня
Трейдов в неделю:
11
Ср. время удержания:
17 часов
Фактор восстановления:
35.89
Длинных трейдов:
21 (87.50%)
Коротких трейдов:
3 (12.50%)
Профит фактор:
19.66
Мат. ожидание:
3.90 USD
Средняя прибыль:
4.49 USD
Средний убыток:
-2.51 USD
Макс. серия проигрышей:
1 (-2.61 USD)
Макс. убыток в серии:
-2.61 USD (1)
Прирост в месяц:
2.45%
Алготрейдинг:
95%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
2.61 USD (0.45%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.48% (2.41 USD)
По эквити:
12.25% (61.27 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
Bra50Aug26 19
GBPAUD 5
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
Bra50Aug26 12
GBPAUD 82
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
Bra50Aug26 3.7K
GBPAUD 765
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +28.16 USD
Худший трейд: -3 USD
Макс. серия выигрышей: 6
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +10.11 USD
Макс. убыток в серии: -2.61 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ActivTradesMarkets-Server" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Fully automated, BRA50 Relax aims for steady returns through highly selective long-only trades, combining technical indicators with strict position management.

The recommended balance is U$$ 500,00.

Нет отзывов
2026.08.05 12:56
Share of trading days is too low
2026.08.04 17:50
Share of days for 80% of growth is too low
2026.08.04 16:49
Share of days for 80% of growth is too low
2026.08.04 15:49
Share of days for 80% of growth is too low
2026.08.04 14:49
Share of days for 80% of growth is too low
2026.07.30 15:35
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.07.27 15:57
Share of days for 80% of trades is too low
2026.07.23 16:23
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.07.23 14:21
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2026.07.23 14:21
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.07.23 14:21
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
2026.07.23 14:21
No trading activity detected on the Signal's account for the last 44 days
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Bra50 Relax
30 USD в месяц
11%
0
0
USD
500
USD
9
95%
24
91%
56%
19.65
3.90
USD
12%
1:500
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