- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
24
Прибыльных трейдов:
22 (91.66%)
Убыточных трейдов:
2 (8.33%)
Лучший трейд:
28.16 USD
Худший трейд:
-2.61 USD
Общая прибыль:
98.69 USD (6 270 pips)
Общий убыток:
-5.02 USD (1 815 pips)
Макс. серия выигрышей:
13 (10.11 USD)
Макс. прибыль в серии:
84.11 USD (6)
Коэффициент Шарпа:
0.49
Торговая активность:
55.78%
Макс. загрузка депозита:
2.21%
Последний трейд:
4 дня
Трейдов в неделю:
11
Ср. время удержания:
17 часов
Фактор восстановления:
35.89
Длинных трейдов:
21 (87.50%)
Коротких трейдов:
3 (12.50%)
Профит фактор:
19.66
Мат. ожидание:
3.90 USD
Средняя прибыль:
4.49 USD
Средний убыток:
-2.51 USD
Макс. серия проигрышей:
1 (-2.61 USD)
Макс. убыток в серии:
-2.61 USD (1)
Прирост в месяц:
2.45%
Алготрейдинг:
95%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
2.61 USD (0.45%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.48% (2.41 USD)
По эквити:
12.25% (61.27 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|Bra50Aug26
|19
|GBPAUD
|5
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|Bra50Aug26
|12
|GBPAUD
|82
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|Bra50Aug26
|3.7K
|GBPAUD
|765
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +28.16 USD
Худший трейд: -3 USD
Макс. серия выигрышей: 6
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +10.11 USD
Макс. убыток в серии: -2.61 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ActivTradesMarkets-Server" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
Fully automated, BRA50 Relax aims for steady returns through highly selective long-only trades, combining technical indicators with strict position management.
The recommended balance is U$$ 500,00.
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
11%
0
0
USD
USD
500
USD
USD
9
95%
24
91%
56%
19.65
3.90
USD
USD
12%
1:500