- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
29
盈利交易:
22 (75.86%)
亏损交易:
7 (24.14%)
最好交易:
28.16 USD
最差交易:
-28.03 USD
毛利:
98.69 USD (6 270 pips)
毛利亏损:
-116.27 USD (42 575 pips)
最大连续赢利:
13 (10.11 USD)
最大连续盈利:
84.11 USD (6)
夏普比率:
-0.04
交易活动:
62.29%
最大入金加载:
2.52%
最近交易:
1 几天前
每周交易:
8
平均持有时间:
1 一天
采收率:
-0.16
长期交易:
26 (89.66%)
短期交易:
3 (10.34%)
利润因子:
0.85
预期回报:
-0.61 USD
平均利润:
4.49 USD
平均损失:
-16.61 USD
最大连续失误:
5 (-111.25 USD)
最大连续亏损:
-111.25 USD (5)
每月增长:
-20.34%
算法交易:
79%
结余跌幅:
绝对:
17.58 USD
最大值:
111.25 USD (18.74%)
相对跌幅:
结余:
22.25% (111.25 USD)
净值:
23.22% (116.11 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|Bra50Aug26
|24
|GBPAUD
|5
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|Bra50Aug26
|-99
|GBPAUD
|82
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|Bra50Aug26
|-37K
|GBPAUD
|765
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +28.16 USD
最差交易: -28 USD
最大连续赢利: 6
最大连续失误: 5
最大连续盈利: +10.11 USD
最大连续亏损: -111.25 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 ActivTradesMarkets-Server 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
Fully automated, BRA50 Relax aims for steady returns through highly selective long-only trades, combining technical indicators with strict position management.
The recommended balance is U$$ 500,00.
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信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
-14%
0
0
USD
USD
389
USD
USD
10
79%
29
75%
62%
0.84
-0.61
USD
USD
23%
1:500