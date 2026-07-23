Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FBS-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

ForexTimeFXTM-MT5 0.00 × 1 Pipbull-Live01 0.00 × 1 InstaForex-Server 0.00 × 2 Eightcap-Live 0.00 × 2 Axiory-Live 0.00 × 2 EuroTraderGlobal-Server-1 0.00 × 16 FIBOGroup-MT5 Server 0.00 × 14 TickmillUK-Live 0.00 × 14 PacificUnionLLC-Live 0.00 × 1 ICMarketsEU-MT5 0.00 × 1 Exness-MT5Real12 0.00 × 10 TMGM.TradeMax-Live 0.00 × 1 FXChoice-MetaTrader 5 Pro 0.00 × 10 TradeMaxGlobal-Live 0.00 × 3 itexsys-Platform 0.00 × 4 Tradeview-Live 0.00 × 32 DerivSVG-Server 0.00 × 1 FPMarketsLLC-Live 0.00 × 2 AmanaCapital-Live 0.00 × 11 Earnex-Trade 0.00 × 1 Alpari-Real01 0.00 × 1 Darwinex-Live 0.00 × 5 ICMarkets-MT5-2 0.00 × 5 XMAU-MT5 0.00 × 1 ICMarketsSC-MT5-4 0.12 × 120 еще 85... Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика илии получите доступ к текущим сделкам поставщика