- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
41
Прибыльных трейдов:
25 (60.97%)
Убыточных трейдов:
16 (39.02%)
Лучший трейд:
3.98 USD
Худший трейд:
-16.73 USD
Общая прибыль:
23.71 USD (1 711 pips)
Общий убыток:
-72.90 USD (2 273 pips)
Макс. серия выигрышей:
12 (13.13 USD)
Макс. прибыль в серии:
13.13 USD (12)
Коэффициент Шарпа:
-0.34
Торговая активность:
12.50%
Макс. загрузка депозита:
77.30%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
21
Ср. время удержания:
6 часов
Фактор восстановления:
-0.74
Длинных трейдов:
24 (58.54%)
Коротких трейдов:
17 (41.46%)
Профит фактор:
0.33
Мат. ожидание:
-1.20 USD
Средняя прибыль:
0.95 USD
Средний убыток:
-4.56 USD
Макс. серия проигрышей:
5 (-21.49 USD)
Макс. убыток в серии:
-38.59 USD (4)
Прирост в месяц:
-49.19%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
49.19 USD
Максимальная:
66.39 USD (56.65%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
56.65% (66.39 USD)
По эквити:
34.12% (39.88 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|36
|EURCAD
|5
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|AUDCAD
|-42
|EURCAD
|-7
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|AUDCAD
|-437
|EURCAD
|-125
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +3.98 USD
Худший трейд: -17 USD
Макс. серия выигрышей: 12
Макс. серия проигрышей: 4
Макс. прибыль в серии: +13.13 USD
Макс. убыток в серии: -21.49 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FBS-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
ForexTimeFXTM-MT5
|0.00 × 1
|
Pipbull-Live01
|0.00 × 1
|
InstaForex-Server
|0.00 × 2
|
Eightcap-Live
|0.00 × 2
|
Axiory-Live
|0.00 × 2
|
EuroTraderGlobal-Server-1
|0.00 × 16
|
FIBOGroup-MT5 Server
|0.00 × 14
|
TickmillUK-Live
|0.00 × 14
|
PacificUnionLLC-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real12
|0.00 × 10
|
TMGM.TradeMax-Live
|0.00 × 1
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|0.00 × 10
|
TradeMaxGlobal-Live
|0.00 × 3
|
itexsys-Platform
|0.00 × 4
|
Tradeview-Live
|0.00 × 32
|
DerivSVG-Server
|0.00 × 1
|
FPMarketsLLC-Live
|0.00 × 2
|
AmanaCapital-Live
|0.00 × 11
|
Earnex-Trade
|0.00 × 1
|
Alpari-Real01
|0.00 × 1
|
Darwinex-Live
|0.00 × 5
|
ICMarkets-MT5-2
|0.00 × 5
|
XMAU-MT5
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.12 × 120
еще 85...Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
-49%
0
0
USD
USD
51
USD
USD
4
100%
41
60%
13%
0.32
-1.20
USD
USD
57%
1:500