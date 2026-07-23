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Сигналы / MetaTrader 5 / Spike Catcher
Rwm Lmpl

Spike Catcher

Rwm Lmpl
Rwm Lmpl

Rwm Lmpl

0 отзывов
4 недели
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2026 -49%
FBS-Real
1:500
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
41
Прибыльных трейдов:
25 (60.97%)
Убыточных трейдов:
16 (39.02%)
Лучший трейд:
3.98 USD
Худший трейд:
-16.73 USD
Общая прибыль:
23.71 USD (1 711 pips)
Общий убыток:
-72.90 USD (2 273 pips)
Макс. серия выигрышей:
12 (13.13 USD)
Макс. прибыль в серии:
13.13 USD (12)
Коэффициент Шарпа:
-0.34
Торговая активность:
12.50%
Макс. загрузка депозита:
77.30%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
21
Ср. время удержания:
6 часов
Фактор восстановления:
-0.74
Длинных трейдов:
24 (58.54%)
Коротких трейдов:
17 (41.46%)
Профит фактор:
0.33
Мат. ожидание:
-1.20 USD
Средняя прибыль:
0.95 USD
Средний убыток:
-4.56 USD
Макс. серия проигрышей:
5 (-21.49 USD)
Макс. убыток в серии:
-38.59 USD (4)
Прирост в месяц:
-49.19%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
49.19 USD
Максимальная:
66.39 USD (56.65%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
56.65% (66.39 USD)
По эквити:
34.12% (39.88 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
AUDCAD 36
EURCAD 5
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
AUDCAD -42
EURCAD -7
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
AUDCAD -437
EURCAD -125
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +3.98 USD
Худший трейд: -17 USD
Макс. серия выигрышей: 12
Макс. серия проигрышей: 4
Макс. прибыль в серии: +13.13 USD
Макс. убыток в серии: -21.49 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FBS-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

ForexTimeFXTM-MT5
0.00 × 1
Pipbull-Live01
0.00 × 1
InstaForex-Server
0.00 × 2
Eightcap-Live
0.00 × 2
Axiory-Live
0.00 × 2
EuroTraderGlobal-Server-1
0.00 × 16
FIBOGroup-MT5 Server
0.00 × 14
TickmillUK-Live
0.00 × 14
PacificUnionLLC-Live
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5
0.00 × 1
Exness-MT5Real12
0.00 × 10
TMGM.TradeMax-Live
0.00 × 1
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
0.00 × 10
TradeMaxGlobal-Live
0.00 × 3
itexsys-Platform
0.00 × 4
Tradeview-Live
0.00 × 32
DerivSVG-Server
0.00 × 1
FPMarketsLLC-Live
0.00 × 2
AmanaCapital-Live
0.00 × 11
Earnex-Trade
0.00 × 1
Alpari-Real01
0.00 × 1
Darwinex-Live
0.00 × 5
ICMarkets-MT5-2
0.00 × 5
XMAU-MT5
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-4
0.12 × 120
еще 85...
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Нет отзывов
2026.08.07 18:58
A large drawdown may occur on the account again
2026.08.07 16:57
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.08.07 15:57
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2026.08.06 10:03
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.07.23 12:21
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.07.23 12:21
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Spike Catcher
30 USD в месяц
-49%
0
0
USD
51
USD
4
100%
41
60%
13%
0.32
-1.20
USD
57%
1:500
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