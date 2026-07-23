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Rwm Lmpl

Spike Catcher

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最差交易:
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毛利:
23.71 USD (1 711 pips)
毛利亏损:
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最大连续赢利:
12 (13.13 USD)
最大连续盈利:
13.13 USD (12)
夏普比率:
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交易活动:
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最大入金加载:
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最近交易:
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采收率:
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利润因子:
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预期回报:
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平均利润:
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平均损失:
-4.56 USD
最大连续失误:
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最大连续亏损:
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每月增长:
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算法交易:
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结余跌幅:
绝对:
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最大值:
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相对跌幅:
结余:
56.65% (66.39 USD)
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分配

交易品种 交易 Sell Buy
AUDCAD 36
EURCAD 5
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
AUDCAD -42
EURCAD -7
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
AUDCAD -437
EURCAD -125
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
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基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 FBS-Real 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

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Pipbull-Live01
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InstaForex-Server
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Eightcap-Live
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Axiory-Live
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FIBOGroup-MT5 Server
0.00 × 14
TickmillUK-Live
0.00 × 14
PacificUnionLLC-Live
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5
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Exness-MT5Real12
0.00 × 10
TMGM.TradeMax-Live
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TradeMaxGlobal-Live
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itexsys-Platform
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Tradeview-Live
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DerivSVG-Server
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FPMarketsLLC-Live
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AmanaCapital-Live
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Earnex-Trade
0.00 × 1
Alpari-Real01
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Darwinex-Live
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ICMarkets-MT5-2
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XMAU-MT5
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ICMarketsSC-MT5-4
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2026.08.07 18:58
A large drawdown may occur on the account again
2026.08.07 16:57
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.08.07 15:57
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2026.08.06 10:03
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.07.23 12:21
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.07.23 12:21
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
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