- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
41
盈利交易:
25 (60.97%)
亏损交易:
16 (39.02%)
最好交易:
3.98 USD
最差交易:
-16.73 USD
毛利:
23.71 USD (1 711 pips)
毛利亏损:
-72.90 USD (2 273 pips)
最大连续赢利:
12 (13.13 USD)
最大连续盈利:
13.13 USD (12)
夏普比率:
-0.34
交易活动:
11.08%
最大入金加载:
77.30%
最近交易:
3 几天前
每周交易:
15
平均持有时间:
6 小时
采收率:
-0.74
长期交易:
24 (58.54%)
短期交易:
17 (41.46%)
利润因子:
0.33
预期回报:
-1.20 USD
平均利润:
0.95 USD
平均损失:
-4.56 USD
最大连续失误:
5 (-21.49 USD)
最大连续亏损:
-38.59 USD (4)
每月增长:
-49.19%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
49.19 USD
最大值:
66.39 USD (56.65%)
相对跌幅:
结余:
56.65% (66.39 USD)
净值:
34.12% (39.88 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|36
|EURCAD
|5
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|AUDCAD
|-42
|EURCAD
|-7
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|AUDCAD
|-437
|EURCAD
|-125
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +3.98 USD
最差交易: -17 USD
最大连续赢利: 12
最大连续失误: 4
最大连续盈利: +13.13 USD
最大连续亏损: -21.49 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 FBS-Real 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
ForexTimeFXTM-MT5
|0.00 × 1
|
Pipbull-Live01
|0.00 × 1
|
InstaForex-Server
|0.00 × 2
|
Eightcap-Live
|0.00 × 2
|
Axiory-Live
|0.00 × 2
|
EuroTraderGlobal-Server-1
|0.00 × 16
|
FIBOGroup-MT5 Server
|0.00 × 14
|
TickmillUK-Live
|0.00 × 14
|
PacificUnionLLC-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real12
|0.00 × 10
|
TMGM.TradeMax-Live
|0.00 × 1
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|0.00 × 10
|
TradeMaxGlobal-Live
|0.00 × 3
|
itexsys-Platform
|0.00 × 4
|
Tradeview-Live
|0.00 × 32
|
DerivSVG-Server
|0.00 × 1
|
FPMarketsLLC-Live
|0.00 × 2
|
AmanaCapital-Live
|0.00 × 11
|
Earnex-Trade
|0.00 × 1
|
Alpari-Real01
|0.00 × 1
|
Darwinex-Live
|0.00 × 5
|
ICMarkets-MT5-2
|0.00 × 5
|
XMAU-MT5
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.12 × 120
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信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
-49%
0
0
USD
USD
51
USD
USD
4
100%
41
60%
11%
0.32
-1.20
USD
USD
57%
1:500