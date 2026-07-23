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- Просадка
Всего трейдов:
219
Прибыльных трейдов:
157 (71.68%)
Убыточных трейдов:
62 (28.31%)
Лучший трейд:
151.20 USD
Худший трейд:
-421.53 USD
Общая прибыль:
2 259.48 USD (27 067 pips)
Общий убыток:
-2 432.14 USD (29 359 pips)
Макс. серия выигрышей:
16 (192.84 USD)
Макс. прибыль в серии:
460.16 USD (11)
Коэффициент Шарпа:
0.04
Торговая активность:
23.59%
Макс. загрузка депозита:
144.57%
Последний трейд:
3 минуты
Трейдов в неделю:
71
Ср. время удержания:
6 часов
Фактор восстановления:
-0.15
Длинных трейдов:
103 (47.03%)
Коротких трейдов:
116 (52.97%)
Профит фактор:
0.93
Мат. ожидание:
-0.79 USD
Средняя прибыль:
14.39 USD
Средний убыток:
-39.23 USD
Макс. серия проигрышей:
9 (-562.66 USD)
Макс. убыток в серии:
-562.66 USD (9)
Прирост в месяц:
-37.38%
Алготрейдинг:
98%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
918.10 USD
Максимальная:
1 153.90 USD (51.61%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
63.50% (1 152.28 USD)
По эквити:
56.28% (830.84 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|48
|GBPNZD
|16
|GBPUSD
|14
|EURUSD
|12
|NZDCAD
|12
|AUDUSD
|11
|AUDCAD
|9
|NZDUSD
|8
|EURCAD
|7
|GBPCAD
|7
|EURNZD
|7
|AUDNZD
|7
|USDCAD
|6
|EURGBP
|6
|NZDCHF
|5
|NZDJPY
|5
|EURJPY
|5
|GBPAUD
|5
|USDJPY
|4
|EURAUD
|4
|CADJPY
|3
|CHFJPY
|3
|CADCHF
|3
|GBPJPY
|3
|GBPCHF
|3
|AUDCHF
|3
|AUDJPY
|2
|EURCHF
|1
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|-140
|GBPNZD
|327
|GBPUSD
|-38
|EURUSD
|-4
|NZDCAD
|154
|AUDUSD
|-10
|AUDCAD
|16
|NZDUSD
|76
|EURCAD
|-8
|GBPCAD
|47
|EURNZD
|100
|AUDNZD
|67
|USDCAD
|-7
|EURGBP
|13
|NZDCHF
|40
|NZDJPY
|-84
|EURJPY
|-161
|GBPAUD
|72
|USDJPY
|-11
|EURAUD
|-3
|CADJPY
|-11
|CHFJPY
|-602
|CADCHF
|3
|GBPJPY
|-2
|GBPCHF
|38
|AUDCHF
|7
|AUDJPY
|-55
|EURCHF
|2
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|-3.3K
|GBPNZD
|1.2K
|GBPUSD
|-180
|EURUSD
|45
|NZDCAD
|566
|AUDUSD
|64
|AUDCAD
|140
|NZDUSD
|204
|EURCAD
|15
|GBPCAD
|253
|EURNZD
|393
|AUDNZD
|311
|USDCAD
|78
|EURGBP
|48
|NZDCHF
|75
|NZDJPY
|-153
|EURJPY
|-360
|GBPAUD
|213
|USDJPY
|-150
|EURAUD
|2
|CADJPY
|-138
|CHFJPY
|-1.3K
|CADCHF
|19
|GBPJPY
|-290
|GBPCHF
|43
|AUDCHF
|26
|AUDJPY
|-177
|EURCHF
|7
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +151.20 USD
Худший трейд: -422 USD
Макс. серия выигрышей: 11
Макс. серия проигрышей: 9
Макс. прибыль в серии: +192.84 USD
Макс. убыток в серии: -562.66 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "HantecMarketsMU-MT5" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
99 USD в месяц
-37%
0
0
USD
USD
1.6K
USD
USD
3
98%
219
71%
24%
0.92
-0.79
USD
USD
63%
1:500