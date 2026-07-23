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Сигналы / MetaTrader 5 / Super Alpha II Hantec
Nuttapon Maneechote

Super Alpha II Hantec

Nuttapon Maneechote
Nuttapon Maneechote

Nuttapon Maneechote

เราคือทีมเทรดเดอร์ในตลาด Forex และ Cryptocurrency
พัฒนา Expert Advisor (EA) มากกว่า 100 ระบบ
และเปิดให้บริการ CopyTrade มากกว่า 35 พอร์ตจริง
💡 จุดเด่นของระบบ
• ใช้ Multi-EA Portfolio เพื่อกระจายความเสี่ยง
• ระบบเทรดอัตโนมัติ 100% ไม่มีอารมณ์
0 отзывов
3 недели
0 / 0 USD
Копировать за 99 USD в месяц
прирост с 2026 -37%
HantecMarketsMU-MT5
1:500
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
219
Прибыльных трейдов:
157 (71.68%)
Убыточных трейдов:
62 (28.31%)
Лучший трейд:
151.20 USD
Худший трейд:
-421.53 USD
Общая прибыль:
2 259.48 USD (27 067 pips)
Общий убыток:
-2 432.14 USD (29 359 pips)
Макс. серия выигрышей:
16 (192.84 USD)
Макс. прибыль в серии:
460.16 USD (11)
Коэффициент Шарпа:
0.04
Торговая активность:
23.59%
Макс. загрузка депозита:
144.57%
Последний трейд:
3 минуты
Трейдов в неделю:
71
Ср. время удержания:
6 часов
Фактор восстановления:
-0.15
Длинных трейдов:
103 (47.03%)
Коротких трейдов:
116 (52.97%)
Профит фактор:
0.93
Мат. ожидание:
-0.79 USD
Средняя прибыль:
14.39 USD
Средний убыток:
-39.23 USD
Макс. серия проигрышей:
9 (-562.66 USD)
Макс. убыток в серии:
-562.66 USD (9)
Прирост в месяц:
-37.38%
Алготрейдинг:
98%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
918.10 USD
Максимальная:
1 153.90 USD (51.61%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
63.50% (1 152.28 USD)
По эквити:
56.28% (830.84 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 48
GBPNZD 16
GBPUSD 14
EURUSD 12
NZDCAD 12
AUDUSD 11
AUDCAD 9
NZDUSD 8
EURCAD 7
GBPCAD 7
EURNZD 7
AUDNZD 7
USDCAD 6
EURGBP 6
NZDCHF 5
NZDJPY 5
EURJPY 5
GBPAUD 5
USDJPY 4
EURAUD 4
CADJPY 3
CHFJPY 3
CADCHF 3
GBPJPY 3
GBPCHF 3
AUDCHF 3
AUDJPY 2
EURCHF 1
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD -140
GBPNZD 327
GBPUSD -38
EURUSD -4
NZDCAD 154
AUDUSD -10
AUDCAD 16
NZDUSD 76
EURCAD -8
GBPCAD 47
EURNZD 100
AUDNZD 67
USDCAD -7
EURGBP 13
NZDCHF 40
NZDJPY -84
EURJPY -161
GBPAUD 72
USDJPY -11
EURAUD -3
CADJPY -11
CHFJPY -602
CADCHF 3
GBPJPY -2
GBPCHF 38
AUDCHF 7
AUDJPY -55
EURCHF 2
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD -3.3K
GBPNZD 1.2K
GBPUSD -180
EURUSD 45
NZDCAD 566
AUDUSD 64
AUDCAD 140
NZDUSD 204
EURCAD 15
GBPCAD 253
EURNZD 393
AUDNZD 311
USDCAD 78
EURGBP 48
NZDCHF 75
NZDJPY -153
EURJPY -360
GBPAUD 213
USDJPY -150
EURAUD 2
CADJPY -138
CHFJPY -1.3K
CADCHF 19
GBPJPY -290
GBPCHF 43
AUDCHF 26
AUDJPY -177
EURCHF 7
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +151.20 USD
Худший трейд: -422 USD
Макс. серия выигрышей: 11
Макс. серия проигрышей: 9
Макс. прибыль в серии: +192.84 USD
Макс. убыток в серии: -562.66 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "HantecMarketsMU-MT5" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Нет отзывов
2026.08.04 00:44
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.08.03 22:43
High current drawdown in 38% indicates the absence of risk limitation
2026.08.03 00:02
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.08.02 22:01
A large drawdown may occur on the account again
2026.07.31 21:45
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2026.07.24 21:43
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.07.23 11:19
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.07.23 11:19
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Super Alpha II Hantec
99 USD в месяц
-37%
0
0
USD
1.6K
USD
3
98%
219
71%
24%
0.92
-0.79
USD
63%
1:500
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