- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
243
盈利交易:
176 (72.42%)
亏损交易:
67 (27.57%)
最好交易:
151.20 USD
最差交易:
-421.53 USD
毛利:
2 513.94 USD (28 198 pips)
毛利亏损:
-2 604.64 USD (35 567 pips)
最大连续赢利:
16 (192.84 USD)
最大连续盈利:
460.16 USD (11)
夏普比率:
0.05
交易活动:
24.69%
最大入金加载:
144.57%
最近交易:
5 几小时前
每周交易:
63
平均持有时间:
5 小时
采收率:
-0.08
长期交易:
116 (47.74%)
短期交易:
127 (52.26%)
利润因子:
0.97
预期回报:
-0.37 USD
平均利润:
14.28 USD
平均损失:
-38.88 USD
最大连续失误:
9 (-562.66 USD)
最大连续亏损:
-562.66 USD (9)
每月增长:
-33.94%
算法交易:
98%
结余跌幅:
绝对:
918.10 USD
最大值:
1 153.90 USD (51.61%)
相对跌幅:
结余:
63.50% (1 152.28 USD)
净值:
56.28% (830.84 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|54
|GBPUSD
|18
|GBPNZD
|18
|EURUSD
|13
|NZDCAD
|13
|AUDUSD
|12
|AUDCAD
|10
|NZDUSD
|9
|GBPCAD
|9
|EURCAD
|8
|EURNZD
|8
|AUDNZD
|7
|USDCAD
|6
|EURGBP
|6
|GBPAUD
|6
|NZDCHF
|5
|NZDJPY
|5
|EURJPY
|5
|USDJPY
|4
|EURAUD
|4
|AUDCHF
|4
|CADJPY
|3
|CHFJPY
|3
|CADCHF
|3
|GBPJPY
|3
|GBPCHF
|3
|AUDJPY
|2
|EURCHF
|2
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|-175
|GBPUSD
|-1
|GBPNZD
|348
|EURUSD
|0
|NZDCAD
|163
|AUDUSD
|-9
|AUDCAD
|20
|NZDUSD
|81
|GBPCAD
|54
|EURCAD
|-4
|EURNZD
|105
|AUDNZD
|67
|USDCAD
|-7
|EURGBP
|13
|GBPAUD
|80
|NZDCHF
|40
|NZDJPY
|-84
|EURJPY
|-161
|USDJPY
|-11
|EURAUD
|-3
|AUDCHF
|3
|CADJPY
|-11
|CHFJPY
|-602
|CADCHF
|3
|GBPJPY
|-2
|GBPCHF
|38
|AUDJPY
|-55
|EURCHF
|17
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|-8.9K
|GBPUSD
|-30
|GBPNZD
|1.3K
|EURUSD
|54
|NZDCAD
|610
|AUDUSD
|75
|AUDCAD
|174
|NZDUSD
|224
|GBPCAD
|313
|EURCAD
|45
|EURNZD
|431
|AUDNZD
|311
|USDCAD
|78
|EURGBP
|48
|GBPAUD
|257
|NZDCHF
|75
|NZDJPY
|-153
|EURJPY
|-360
|USDJPY
|-150
|EURAUD
|2
|AUDCHF
|20
|CADJPY
|-138
|CHFJPY
|-1.3K
|CADCHF
|19
|GBPJPY
|-290
|GBPCHF
|43
|AUDJPY
|-177
|EURCHF
|50
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +151.20 USD
最差交易: -422 USD
最大连续赢利: 11
最大连续失误: 9
最大连续盈利: +192.84 USD
最大连续亏损: -562.66 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 HantecMarketsMU-MT5 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月99 USD
-34%
0
0
USD
USD
1.5K
USD
USD
4
98%
243
72%
25%
0.96
-0.37
USD
USD
63%
1:500