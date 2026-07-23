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Nuttapon Maneechote

Super Alpha II Hantec

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增长自 2026 -34%
HantecMarketsMU-MT5
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交易:
243
盈利交易:
176 (72.42%)
亏损交易:
67 (27.57%)
最好交易:
151.20 USD
最差交易:
-421.53 USD
毛利:
2 513.94 USD (28 198 pips)
毛利亏损:
-2 604.64 USD (35 567 pips)
最大连续赢利:
16 (192.84 USD)
最大连续盈利:
460.16 USD (11)
夏普比率:
0.05
交易活动:
24.69%
最大入金加载:
144.57%
最近交易:
5 几小时前
每周交易:
63
平均持有时间:
5 小时
采收率:
-0.08
长期交易:
116 (47.74%)
短期交易:
127 (52.26%)
利润因子:
0.97
预期回报:
-0.37 USD
平均利润:
14.28 USD
平均损失:
-38.88 USD
最大连续失误:
9 (-562.66 USD)
最大连续亏损:
-562.66 USD (9)
每月增长:
-33.94%
算法交易:
98%
结余跌幅:
绝对:
918.10 USD
最大值:
1 153.90 USD (51.61%)
相对跌幅:
结余:
63.50% (1 152.28 USD)
净值:
56.28% (830.84 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSD 54
GBPUSD 18
GBPNZD 18
EURUSD 13
NZDCAD 13
AUDUSD 12
AUDCAD 10
NZDUSD 9
GBPCAD 9
EURCAD 8
EURNZD 8
AUDNZD 7
USDCAD 6
EURGBP 6
GBPAUD 6
NZDCHF 5
NZDJPY 5
EURJPY 5
USDJPY 4
EURAUD 4
AUDCHF 4
CADJPY 3
CHFJPY 3
CADCHF 3
GBPJPY 3
GBPCHF 3
AUDJPY 2
EURCHF 2
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSD -175
GBPUSD -1
GBPNZD 348
EURUSD 0
NZDCAD 163
AUDUSD -9
AUDCAD 20
NZDUSD 81
GBPCAD 54
EURCAD -4
EURNZD 105
AUDNZD 67
USDCAD -7
EURGBP 13
GBPAUD 80
NZDCHF 40
NZDJPY -84
EURJPY -161
USDJPY -11
EURAUD -3
AUDCHF 3
CADJPY -11
CHFJPY -602
CADCHF 3
GBPJPY -2
GBPCHF 38
AUDJPY -55
EURCHF 17
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSD -8.9K
GBPUSD -30
GBPNZD 1.3K
EURUSD 54
NZDCAD 610
AUDUSD 75
AUDCAD 174
NZDUSD 224
GBPCAD 313
EURCAD 45
EURNZD 431
AUDNZD 311
USDCAD 78
EURGBP 48
GBPAUD 257
NZDCHF 75
NZDJPY -153
EURJPY -360
USDJPY -150
EURAUD 2
AUDCHF 20
CADJPY -138
CHFJPY -1.3K
CADCHF 19
GBPJPY -290
GBPCHF 43
AUDJPY -177
EURCHF 50
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
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最好交易: +151.20 USD
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基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 HantecMarketsMU-MT5 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

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没有评论
2026.08.04 00:44
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.08.03 22:43
High current drawdown in 38% indicates the absence of risk limitation
2026.08.03 00:02
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.08.02 22:01
A large drawdown may occur on the account again
2026.07.31 21:45
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2026.07.24 21:43
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.07.23 11:19
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.07.23 11:19
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
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