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Signals / MetaTrader 5 / Super Alpha II Hantec
Nuttapon Maneechote

Super Alpha II Hantec

Nuttapon Maneechote
Nuttapon Maneechote

Nuttapon Maneechote

เราคือทีมเทรดเดอร์ในตลาด Forex และ Cryptocurrency
พัฒนา Expert Advisor (EA) มากกว่า 100 ระบบ
และเปิดให้บริการ CopyTrade มากกว่า 35 พอร์ตจริง
💡 จุดเด่นของระบบ
• ใช้ Multi-EA Portfolio เพื่อกระจายความเสี่ยง
• ระบบเทรดอัตโนมัติ 100% ไม่มีอารมณ์
0 reviews
3 weeks
0 / 0 USD
Copy for 99 USD per month
growth since 2026 -44%
HantecMarketsMU-MT5
1:500
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  • Growth
  • Balance
  • Equity
  • Drawdown
Trades:
191
Profit Trades:
134 (70.15%)
Loss Trades:
57 (29.84%)
Best trade:
151.20 USD
Worst trade:
-421.53 USD
Gross Profit:
2 000.84 USD (23 095 pips)
Gross Loss:
-2 365.80 USD (29 284 pips)
Maximum consecutive wins:
16 (192.84 USD)
Maximal consecutive profit:
460.16 USD (11)
Sharpe Ratio:
0.02
Trading activity:
25.11%
Max deposit load:
144.57%
Latest trade:
11 hours ago
Trades per week:
66
Avg holding time:
6 hours
Recovery Factor:
-0.32
Long Trades:
86 (45.03%)
Short Trades:
105 (54.97%)
Profit Factor:
0.85
Expected Payoff:
-1.91 USD
Average Profit:
14.93 USD
Average Loss:
-41.51 USD
Maximum consecutive losses:
9 (-562.66 USD)
Maximal consecutive loss:
-562.66 USD (9)
Monthly growth:
-44.47%
Algo trading:
97%
Drawdown by balance:
Absolute:
918.10 USD
Maximal:
1 153.90 USD (51.61%)
Relative drawdown:
By Balance:
63.50% (1 152.28 USD)
By Equity:
56.28% (830.84 USD)

Distribution

Symbol Deals Sell Buy
XAUUSD 42
GBPNZD 13
NZDCAD 12
EURUSD 10
GBPUSD 9
NZDUSD 8
AUDUSD 8
AUDCAD 8
EURCAD 7
GBPCAD 6
EURNZD 6
AUDNZD 6
NZDCHF 5
USDCAD 5
NZDJPY 5
EURJPY 5
EURGBP 5
GBPAUD 4
USDJPY 4
CADJPY 3
CHFJPY 3
CADCHF 3
GBPJPY 3
GBPCHF 3
EURAUD 3
AUDJPY 2
AUDCHF 2
EURCHF 1
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Symbol Gross Profit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD -228
GBPNZD 279
NZDCAD 154
EURUSD -3
GBPUSD -60
NZDUSD 76
AUDUSD -23
AUDCAD 16
EURCAD -8
GBPCAD 42
EURNZD 98
AUDNZD 68
NZDCHF 40
USDCAD 1
NZDJPY -84
EURJPY -161
EURGBP 13
GBPAUD 73
USDJPY -11
CADJPY -11
CHFJPY -602
CADCHF 3
GBPJPY -2
GBPCHF 38
EURAUD -8
AUDJPY -55
AUDCHF -8
EURCHF 2
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbol Gross Profit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD -6.6K
GBPNZD 917
NZDCAD 566
EURUSD 29
GBPUSD -281
NZDUSD 204
AUDUSD 4
AUDCAD 133
EURCAD 15
GBPCAD 229
EURNZD 373
AUDNZD 310
NZDCHF 75
USDCAD 94
NZDJPY -153
EURJPY -360
EURGBP 43
GBPAUD 205
USDJPY -150
CADJPY -138
CHFJPY -1.3K
CADCHF 19
GBPJPY -290
GBPCHF 43
EURAUD -24
AUDJPY -177
AUDCHF -17
EURCHF 7
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Deposit load
  • Drawdown
Best trade: +151.20 USD
Worst trade: -422 USD
Maximum consecutive wins: 11
Maximum consecutive losses: 9
Maximal consecutive profit: +192.84 USD
Maximal consecutive loss: -562.66 USD

The average slippage based on execution statistics on real accounts of various brokers is specified in pips. It depends on the difference between the provider's quotes from "HantecMarketsMU-MT5" and the subscriber's quotes, as well as on order execution delays. Lower values mean better quality of copying.

No data

No reviews
2026.08.04 00:44
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.08.03 22:43
High current drawdown in 38% indicates the absence of risk limitation
2026.08.03 00:02
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.08.02 22:01
A large drawdown may occur on the account again
2026.07.31 21:45
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2026.07.24 21:43
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.07.23 11:19
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.07.23 11:19
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
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Signal
Price
Growth
Subscribers
Funds
Balance
Weeks
Expert Advisors
Trades
Win %
Activity
PF
Expected Payoff
Drawdown
Leverage
Super Alpha II Hantec
99 USD per month
-44%
0
0
USD
1.5K
USD
3
97%
191
70%
25%
0.84
-1.91
USD
63%
1:500
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How trade copying is performed in MetaTrader? Watch video tutorial

Subscription to a signal allows you to copy provider's trades within 1 month. In order for subscription to work, you should use MetaTrader 5 trading terminal.

If you have not installed the platform yet, you can download it here.