- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
1 884
Прибыльных трейдов:
829 (44.00%)
Убыточных трейдов:
1 055 (56.00%)
Лучший трейд:
186.08 USD
Худший трейд:
-178.83 USD
Общая прибыль:
9 362.57 USD (7 988 740 pips)
Общий убыток:
-8 412.66 USD (6 985 966 pips)
Макс. серия выигрышей:
16 (78.91 USD)
Макс. прибыль в серии:
216.70 USD (4)
Коэффициент Шарпа:
0.04
Торговая активность:
29.48%
Макс. загрузка депозита:
9.38%
Последний трейд:
11 часов
Трейдов в неделю:
25
Ср. время удержания:
2 часа
Фактор восстановления:
1.03
Длинных трейдов:
1 037 (55.04%)
Коротких трейдов:
847 (44.96%)
Профит фактор:
1.11
Мат. ожидание:
0.50 USD
Средняя прибыль:
11.29 USD
Средний убыток:
-7.97 USD
Макс. серия проигрышей:
22 (-121.69 USD)
Макс. убыток в серии:
-383.44 USD (5)
Прирост в месяц:
13.73%
Годовой прогноз:
166.55%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
34.42 USD
Максимальная:
924.53 USD (84.64%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
34.21% (924.53 USD)
По эквити:
7.06% (44.74 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSDm
|1785
|GBPJPYm
|63
|GBPUSDm
|11
|USOILm
|6
|AUDUSDm
|4
|USDJPYm
|3
|EURNZDm
|2
|EURAUDm
|2
|NZDUSDm
|2
|EURUSDm
|1
|CADJPYm
|1
|US500m
|1
|USDCADm
|1
|CHFJPYm
|1
|AUDCHFm
|1
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSDm
|1.1K
|GBPJPYm
|-84
|GBPUSDm
|-13
|USOILm
|-15
|AUDUSDm
|-3
|USDJPYm
|-9
|EURNZDm
|0
|EURAUDm
|-2
|NZDUSDm
|3
|EURUSDm
|-1
|CADJPYm
|-9
|US500m
|0
|USDCADm
|-1
|CHFJPYm
|-2
|AUDCHFm
|4
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSDm
|1M
|GBPJPYm
|-7.7K
|GBPUSDm
|-767
|USOILm
|-1.5K
|AUDUSDm
|-110
|USDJPYm
|-572
|EURNZDm
|-26
|EURAUDm
|-221
|NZDUSDm
|250
|EURUSDm
|-113
|CADJPYm
|-337
|US500m
|180
|USDCADm
|-174
|CHFJPYm
|-362
|AUDCHFm
|316
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +186.08 USD
Худший трейд: -179 USD
Макс. серия выигрышей: 4
Макс. серия проигрышей: 5
Макс. прибыль в серии: +78.91 USD
Макс. убыток в серии: -121.69 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Exness-MT5Real8" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
Risk to Reward 1 : 3, risk only 1% per trade
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
237%
0
0
USD
USD
1K
USD
USD
62
0%
1 884
44%
29%
1.11
0.50
USD
USD
34%
1:200