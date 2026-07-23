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Derda Irvando

Mainduit

Derda Irvando
Derda Irvando

Derda Irvando

0 отзывов
Надежность
62 недели
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 237%
Exness-MT5Real8
1:200
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
1 884
Прибыльных трейдов:
829 (44.00%)
Убыточных трейдов:
1 055 (56.00%)
Лучший трейд:
186.08 USD
Худший трейд:
-178.83 USD
Общая прибыль:
9 362.57 USD (7 988 740 pips)
Общий убыток:
-8 412.66 USD (6 985 966 pips)
Макс. серия выигрышей:
16 (78.91 USD)
Макс. прибыль в серии:
216.70 USD (4)
Коэффициент Шарпа:
0.04
Торговая активность:
29.48%
Макс. загрузка депозита:
9.38%
Последний трейд:
11 часов
Трейдов в неделю:
25
Ср. время удержания:
2 часа
Фактор восстановления:
1.03
Длинных трейдов:
1 037 (55.04%)
Коротких трейдов:
847 (44.96%)
Профит фактор:
1.11
Мат. ожидание:
0.50 USD
Средняя прибыль:
11.29 USD
Средний убыток:
-7.97 USD
Макс. серия проигрышей:
22 (-121.69 USD)
Макс. убыток в серии:
-383.44 USD (5)
Прирост в месяц:
13.73%
Годовой прогноз:
166.55%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
34.42 USD
Максимальная:
924.53 USD (84.64%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
34.21% (924.53 USD)
По эквити:
7.06% (44.74 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSDm 1785
GBPJPYm 63
GBPUSDm 11
USOILm 6
AUDUSDm 4
USDJPYm 3
EURNZDm 2
EURAUDm 2
NZDUSDm 2
EURUSDm 1
CADJPYm 1
US500m 1
USDCADm 1
CHFJPYm 1
AUDCHFm 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSDm 1.1K
GBPJPYm -84
GBPUSDm -13
USOILm -15
AUDUSDm -3
USDJPYm -9
EURNZDm 0
EURAUDm -2
NZDUSDm 3
EURUSDm -1
CADJPYm -9
US500m 0
USDCADm -1
CHFJPYm -2
AUDCHFm 4
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSDm 1M
GBPJPYm -7.7K
GBPUSDm -767
USOILm -1.5K
AUDUSDm -110
USDJPYm -572
EURNZDm -26
EURAUDm -221
NZDUSDm 250
EURUSDm -113
CADJPYm -337
US500m 180
USDCADm -174
CHFJPYm -362
AUDCHFm 316
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +186.08 USD
Худший трейд: -179 USD
Макс. серия выигрышей: 4
Макс. серия проигрышей: 5
Макс. прибыль в серии: +78.91 USD
Макс. убыток в серии: -121.69 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Exness-MT5Real8" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Risk to Reward 1 : 3, risk only 1% per trade
Нет отзывов
2026.08.10 07:18
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.08.06 12:48
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.23 08:17
80% of growth achieved within 7 days. This comprises 1.68% of days out of 416 days of the signal's entire lifetime.
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Mainduit
30 USD в месяц
237%
0
0
USD
1K
USD
62
0%
1 884
44%
29%
1.11
0.50
USD
34%
1:200
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