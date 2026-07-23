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Derda Irvando

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交易:
1 890
盈利交易:
831 (43.96%)
亏损交易:
1 059 (56.03%)
最好交易:
186.08 USD
最差交易:
-178.83 USD
毛利:
9 395.13 USD (8 021 297 pips)
毛利亏损:
-8 456.49 USD (7 029 782 pips)
最大连续赢利:
16 (78.91 USD)
最大连续盈利:
216.70 USD (4)
夏普比率:
0.04
交易活动:
29.41%
最大入金加载:
9.38%
最近交易:
3 几小时前
每周交易:
24
平均持有时间:
2 小时
采收率:
1.02
长期交易:
1 039 (54.97%)
短期交易:
851 (45.03%)
利润因子:
1.11
预期回报:
0.50 USD
平均利润:
11.31 USD
平均损失:
-7.99 USD
最大连续失误:
22 (-121.69 USD)
最大连续亏损:
-383.44 USD (5)
每月增长:
11.71%
年度预测:
142.08%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
34.42 USD
最大值:
924.53 USD (84.64%)
相对跌幅:
结余:
34.21% (924.53 USD)
净值:
7.06% (44.74 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSDm 1791
GBPJPYm 63
GBPUSDm 11
USOILm 6
AUDUSDm 4
USDJPYm 3
EURNZDm 2
EURAUDm 2
NZDUSDm 2
EURUSDm 1
CADJPYm 1
US500m 1
USDCADm 1
CHFJPYm 1
AUDCHFm 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSDm 1.1K
GBPJPYm -84
GBPUSDm -13
USOILm -15
AUDUSDm -3
USDJPYm -9
EURNZDm 0
EURAUDm -2
NZDUSDm 3
EURUSDm -1
CADJPYm -9
US500m 0
USDCADm -1
CHFJPYm -2
AUDCHFm 4
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSDm 1M
GBPJPYm -7.7K
GBPUSDm -767
USOILm -1.5K
AUDUSDm -110
USDJPYm -572
EURNZDm -26
EURAUDm -221
NZDUSDm 250
EURUSDm -113
CADJPYm -337
US500m 180
USDCADm -174
CHFJPYm -362
AUDCHFm 316
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
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最好交易: +186.08 USD
最差交易: -179 USD
最大连续赢利: 4
最大连续失误: 5
最大连续盈利: +78.91 USD
最大连续亏损: -121.69 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Exness-MT5Real8 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

无数据

Risk to Reward 1 : 3, risk only 1% per trade
没有评论
2026.08.10 07:18
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.08.06 12:48
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.23 08:17
80% of growth achieved within 7 days. This comprises 1.68% of days out of 416 days of the signal's entire lifetime.
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