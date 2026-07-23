- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
1 890
盈利交易:
831 (43.96%)
亏损交易:
1 059 (56.03%)
最好交易:
186.08 USD
最差交易:
-178.83 USD
毛利:
9 395.13 USD (8 021 297 pips)
毛利亏损:
-8 456.49 USD (7 029 782 pips)
最大连续赢利:
16 (78.91 USD)
最大连续盈利:
216.70 USD (4)
夏普比率:
0.04
交易活动:
29.41%
最大入金加载:
9.38%
最近交易:
3 几小时前
每周交易:
24
平均持有时间:
2 小时
采收率:
1.02
长期交易:
1 039 (54.97%)
短期交易:
851 (45.03%)
利润因子:
1.11
预期回报:
0.50 USD
平均利润:
11.31 USD
平均损失:
-7.99 USD
最大连续失误:
22 (-121.69 USD)
最大连续亏损:
-383.44 USD (5)
每月增长:
11.71%
年度预测:
142.08%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
34.42 USD
最大值:
924.53 USD (84.64%)
相对跌幅:
结余:
34.21% (924.53 USD)
净值:
7.06% (44.74 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSDm
|1791
|GBPJPYm
|63
|GBPUSDm
|11
|USOILm
|6
|AUDUSDm
|4
|USDJPYm
|3
|EURNZDm
|2
|EURAUDm
|2
|NZDUSDm
|2
|EURUSDm
|1
|CADJPYm
|1
|US500m
|1
|USDCADm
|1
|CHFJPYm
|1
|AUDCHFm
|1
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSDm
|1.1K
|GBPJPYm
|-84
|GBPUSDm
|-13
|USOILm
|-15
|AUDUSDm
|-3
|USDJPYm
|-9
|EURNZDm
|0
|EURAUDm
|-2
|NZDUSDm
|3
|EURUSDm
|-1
|CADJPYm
|-9
|US500m
|0
|USDCADm
|-1
|CHFJPYm
|-2
|AUDCHFm
|4
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSDm
|1M
|GBPJPYm
|-7.7K
|GBPUSDm
|-767
|USOILm
|-1.5K
|AUDUSDm
|-110
|USDJPYm
|-572
|EURNZDm
|-26
|EURAUDm
|-221
|NZDUSDm
|250
|EURUSDm
|-113
|CADJPYm
|-337
|US500m
|180
|USDCADm
|-174
|CHFJPYm
|-362
|AUDCHFm
|316
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
- 入金加载
- 提取
最好交易: +186.08 USD
最差交易: -179 USD
最大连续赢利: 4
最大连续失误: 5
最大连续盈利: +78.91 USD
最大连续亏损: -121.69 USD
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无数据
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成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
233%
0
0
USD
USD
1K
USD
USD
63
0%
1 890
43%
29%
1.11
0.50
USD
USD
34%
1:200