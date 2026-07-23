- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
185
Прибыльных трейдов:
76 (41.08%)
Убыточных трейдов:
109 (58.92%)
Лучший трейд:
60.14 USD
Худший трейд:
-17.10 USD
Общая прибыль:
774.82 USD (1 029 255 pips)
Общий убыток:
-625.08 USD (901 023 pips)
Макс. серия выигрышей:
6 (83.36 USD)
Макс. прибыль в серии:
99.98 USD (5)
Коэффициент Шарпа:
0.10
Торговая активность:
70.02%
Макс. загрузка депозита:
109.95%
Последний трейд:
1 час
Трейдов в неделю:
77
Ср. время удержания:
3 часа
Фактор восстановления:
1.39
Длинных трейдов:
90 (48.65%)
Коротких трейдов:
95 (51.35%)
Профит фактор:
1.24
Мат. ожидание:
0.81 USD
Средняя прибыль:
10.20 USD
Средний убыток:
-5.73 USD
Макс. серия проигрышей:
14 (-32.27 USD)
Макс. убыток в серии:
-107.61 USD (10)
Прирост в месяц:
2.71%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
6.19 USD
Максимальная:
107.61 USD (41.85%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
74.62% (71.85 USD)
По эквити:
38.09% (12.18 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|69
|EURUSD
|64
|XAUUSD
|52
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|BTCUSD
|76
|EURUSD
|18
|XAUUSD
|55
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|BTCUSD
|102K
|EURUSD
|297
|XAUUSD
|26K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +60.14 USD
Худший трейд: -17 USD
Макс. серия выигрышей: 5
Макс. серия проигрышей: 10
Макс. прибыль в серии: +83.36 USD
Макс. убыток в серии: -32.27 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Exness-MT5Real29" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
Exness-MT5Real28
|0.00 × 11
|
Exness-MT5Real7
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real25
|2.73 × 63
|
Exness-MT5Real6
|19.09 × 733
|
ForexClubBY-MT5 Real Server
|23.05 × 243
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
3%
0
0
USD
USD
185
USD
USD
3
0%
185
41%
70%
1.23
0.81
USD
USD
75%
1:200