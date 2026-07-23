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Сигналы / MetaTrader 5 / EU XAU BTC
Thanh Tien Dang

EU XAU BTC

Thanh Tien Dang
Thanh Tien Dang

Thanh Tien Dang

"Vincit qui se vincit"

A conservative trading system with low risk and moderate returns.
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0 отзывов
Надежность
3 недели
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2026 3%
Exness-MT5Real29
1:200
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
185
Прибыльных трейдов:
76 (41.08%)
Убыточных трейдов:
109 (58.92%)
Лучший трейд:
60.14 USD
Худший трейд:
-17.10 USD
Общая прибыль:
774.82 USD (1 029 255 pips)
Общий убыток:
-625.08 USD (901 023 pips)
Макс. серия выигрышей:
6 (83.36 USD)
Макс. прибыль в серии:
99.98 USD (5)
Коэффициент Шарпа:
0.10
Торговая активность:
70.02%
Макс. загрузка депозита:
109.95%
Последний трейд:
1 час
Трейдов в неделю:
77
Ср. время удержания:
3 часа
Фактор восстановления:
1.39
Длинных трейдов:
90 (48.65%)
Коротких трейдов:
95 (51.35%)
Профит фактор:
1.24
Мат. ожидание:
0.81 USD
Средняя прибыль:
10.20 USD
Средний убыток:
-5.73 USD
Макс. серия проигрышей:
14 (-32.27 USD)
Макс. убыток в серии:
-107.61 USD (10)
Прирост в месяц:
2.71%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
6.19 USD
Максимальная:
107.61 USD (41.85%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
74.62% (71.85 USD)
По эквити:
38.09% (12.18 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
BTCUSD 69
EURUSD 64
XAUUSD 52
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
BTCUSD 76
EURUSD 18
XAUUSD 55
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
BTCUSD 102K
EURUSD 297
XAUUSD 26K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +60.14 USD
Худший трейд: -17 USD
Макс. серия выигрышей: 5
Макс. серия проигрышей: 10
Макс. прибыль в серии: +83.36 USD
Макс. убыток в серии: -32.27 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Exness-MT5Real29" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Exness-MT5Real28
0.00 × 11
Exness-MT5Real7
0.00 × 1
Exness-MT5Real25
2.73 × 63
Exness-MT5Real6
19.09 × 733
ForexClubBY-MT5 Real Server
23.05 × 243
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No comments
Нет отзывов
2026.08.10 00:15
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.08.09 23:15
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.08.09 23:15
80% of growth achieved within 0 days. This comprises 0% of days out of 18 days of the signal's entire lifetime.
2026.08.09 22:15
High current drawdown in 38% indicates the absence of risk limitation
2026.08.04 06:46
A large drawdown may occur on the account again
2026.08.04 05:46
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2026.08.04 05:46
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.07.26 22:53
High average monthly growth may indicate high trading risks
2026.07.26 22:53
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.07.24 18:41
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.07.24 17:39
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.07.24 16:39
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2026.07.24 16:39
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.07.24 13:37
High average monthly growth may indicate high trading risks
2026.07.24 13:37
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.07.24 07:33
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.07.23 09:19
Share of trading days is too low
2026.07.23 09:19
Share of days for 80% of trades is too low
2026.07.23 08:17
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.07.23 08:17
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
EU XAU BTC
30 USD в месяц
3%
0
0
USD
185
USD
3
0%
185
41%
70%
1.23
0.81
USD
75%
1:200
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