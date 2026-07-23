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Thanh Tien Dang

EU XAU BTC

Thanh Tien Dang
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"Vincit qui se vincit"

A conservative trading system with low risk and moderate returns.
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交易:
207
盈利交易:
81 (39.13%)
亏损交易:
126 (60.87%)
最好交易:
60.14 USD
最差交易:
-17.10 USD
毛利:
862.21 USD (1 096 108 pips)
毛利亏损:
-758.87 USD (1 123 527 pips)
最大连续赢利:
6 (83.36 USD)
最大连续盈利:
99.98 USD (5)
夏普比率:
0.08
交易活动:
68.62%
最大入金加载:
109.95%
最近交易:
8 几分钟前
每周交易:
86
平均持有时间:
3 小时
采收率:
0.96
长期交易:
106 (51.21%)
短期交易:
101 (48.79%)
利润因子:
1.14
预期回报:
0.50 USD
平均利润:
10.64 USD
平均损失:
-6.02 USD
最大连续失误:
14 (-32.27 USD)
最大连续亏损:
-107.61 USD (10)
每月增长:
-23.10%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
6.19 USD
最大值:
107.61 USD (41.85%)
相对跌幅:
结余:
74.82% (74.03 USD)
净值:
38.09% (12.18 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
BTCUSD 78
EURUSD 74
XAUUSD 55
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
BTCUSD 15
EURUSD -15
XAUUSD 103
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
BTCUSD -101K
EURUSD 111
XAUUSD 73K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
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最好交易: +60.14 USD
最差交易: -17 USD
最大连续赢利: 5
最大连续失误: 10
最大连续盈利: +83.36 USD
最大连续亏损: -32.27 USD

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0.00 × 11
Exness-MT5Real7
0.00 × 3
Exness-MT5Real25
2.73 × 63
Exness-MT5Real6
19.09 × 733
ForexClubBY-MT5 Real Server
23.05 × 243
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2026.08.12 16:40
Share of days for 80% of growth is too low
2026.08.12 13:39
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.76% of days out of 21 days of the signal's entire lifetime.
2026.08.10 00:15
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.08.09 23:15
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.08.09 23:15
80% of growth achieved within 0 days. This comprises 0% of days out of 18 days of the signal's entire lifetime.
2026.08.09 22:15
High current drawdown in 38% indicates the absence of risk limitation
2026.08.04 06:46
A large drawdown may occur on the account again
2026.08.04 05:46
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2026.08.04 05:46
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.07.26 22:53
High average monthly growth may indicate high trading risks
2026.07.26 22:53
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.07.24 18:41
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.07.24 17:39
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.07.24 16:39
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2026.07.24 16:39
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.07.24 13:37
High average monthly growth may indicate high trading risks
2026.07.24 13:37
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.07.24 07:33
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.07.23 09:19
Share of trading days is too low
2026.07.23 09:19
Share of days for 80% of trades is too low
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USD
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