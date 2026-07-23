- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
207
盈利交易:
81 (39.13%)
亏损交易:
126 (60.87%)
最好交易:
60.14 USD
最差交易:
-17.10 USD
毛利:
862.21 USD (1 096 108 pips)
毛利亏损:
-758.87 USD (1 123 527 pips)
最大连续赢利:
6 (83.36 USD)
最大连续盈利:
99.98 USD (5)
夏普比率:
0.08
交易活动:
68.62%
最大入金加载:
109.95%
最近交易:
8 几分钟前
每周交易:
86
平均持有时间:
3 小时
采收率:
0.96
长期交易:
106 (51.21%)
短期交易:
101 (48.79%)
利润因子:
1.14
预期回报:
0.50 USD
平均利润:
10.64 USD
平均损失:
-6.02 USD
最大连续失误:
14 (-32.27 USD)
最大连续亏损:
-107.61 USD (10)
每月增长:
-23.10%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
6.19 USD
最大值:
107.61 USD (41.85%)
相对跌幅:
结余:
74.82% (74.03 USD)
净值:
38.09% (12.18 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|78
|EURUSD
|74
|XAUUSD
|55
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|BTCUSD
|15
|EURUSD
|-15
|XAUUSD
|103
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|BTCUSD
|-101K
|EURUSD
|111
|XAUUSD
|73K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- 入金加载
- 提取
最好交易: +60.14 USD
最差交易: -17 USD
最大连续赢利: 5
最大连续失误: 10
最大连续盈利: +83.36 USD
最大连续亏损: -32.27 USD
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-23%
0
0
USD
USD
141
USD
USD
3
0%
207
39%
69%
1.13
0.50
USD
USD
75%
1:200