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Сигналы / MetaTrader 4 / RSI 1H 5M STRATEGY
Eshak Mansur Mohammed

RSI 1H 5M STRATEGY

Eshak Mansur Mohammed
Eshak Mansur Mohammed

Eshak Mansur Mohammed

Passionate about financial markets, specializing in algorithmic trading and technical analysis. Always seeking innovative solutions to improve trading efficiency
0 отзывов
Надежность
10 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2026 16%
LiteFinanceVC-Live-09
1:500
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
122
Прибыльных трейдов:
87 (71.31%)
Убыточных трейдов:
35 (28.69%)
Лучший трейд:
146.53 USD
Худший трейд:
-78.06 USD
Общая прибыль:
2 180.94 USD (54 686 pips)
Общий убыток:
-639.49 USD (19 873 pips)
Макс. серия выигрышей:
10 (249.57 USD)
Макс. прибыль в серии:
256.19 USD (6)
Коэффициент Шарпа:
0.44
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
2.38%
Последний трейд:
1 час
Трейдов в неделю:
17
Ср. время удержания:
8 дней
Фактор восстановления:
7.23
Длинных трейдов:
65 (53.28%)
Коротких трейдов:
57 (46.72%)
Профит фактор:
3.41
Мат. ожидание:
12.63 USD
Средняя прибыль:
25.07 USD
Средний убыток:
-18.27 USD
Макс. серия проигрышей:
3 (-191.84 USD)
Макс. убыток в серии:
-191.84 USD (3)
Прирост в месяц:
7.49%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
213.19 USD (1.93%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
1.93% (213.19 USD)
По эквити:
6.86% (742.00 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
GBPCAD 10
AUDCAD 10
AUDJPY 9
USDJPY 8
USDCAD 8
CHFJPY 7
GBPNZD 7
EURNZD 6
AUDNZD 6
GBPJPY 5
CADCHF 5
EURGBP 5
EURCHF 5
AUDCHF 5
EURJPY 4
EURUSD 4
EURCAD 4
GBPUSD 3
CADJPY 3
NZDCHF 2
GBPCHF 2
NZDJPY 1
GBPAUD 1
NZDCAD 1
AUDUSD 1
2 4 6 8 10
2 4 6 8 10
2 4 6 8 10
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
GBPCAD 165
AUDCAD 148
AUDJPY 158
USDJPY 102
USDCAD 15
CHFJPY 98
GBPNZD 17
EURNZD 15
AUDNZD 87
GBPJPY 98
CADCHF 71
EURGBP 91
EURCHF 80
AUDCHF 73
EURJPY 51
EURUSD 18
EURCAD 49
GBPUSD 66
CADJPY 18
NZDCHF 16
GBPCHF 31
NZDJPY 17
GBPAUD 19
NZDCAD 16
AUDUSD 22
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
GBPCAD 5.1K
AUDCAD 2.6K
AUDJPY 1.6K
USDJPY 3.4K
USDCAD -1.7K
CHFJPY 5.5K
GBPNZD 747
EURNZD 679
AUDNZD 914
GBPJPY 4.6K
CADCHF 820
EURGBP 840
EURCHF 785
AUDCHF 545
EURJPY 2.1K
EURUSD 604
EURCAD 1K
GBPUSD 1.6K
CADJPY 301
NZDCHF 217
GBPCHF 725
NZDJPY 459
GBPAUD 663
NZDCAD 365
AUDUSD 363
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +146.53 USD
Худший трейд: -78 USD
Макс. серия выигрышей: 6
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +249.57 USD
Макс. убыток в серии: -191.84 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "LiteFinanceVC-Live-09" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

LiteFinanceVC-Live-03
0.14 × 36
LiteFinanceVC-Live-08
1.00 × 1
FBS-Real-3
3.69 × 65
FXCESS-Live01
5.17 × 24
Xlence-Real13
9.00 × 2
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Нет отзывов
2026.07.23 07:17
No swaps are charged on the signal account
2026.07.23 07:17
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
RSI 1H 5M STRATEGY
30 USD в месяц
16%
0
0
USD
11K
USD
10
100%
122
71%
100%
3.41
12.63
USD
7%
1:500
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