Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "LiteFinanceVC-Live-09" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

LiteFinanceVC-Live-03 0.14 × 36 LiteFinanceVC-Live-08 1.00 × 1 FBS-Real-3 3.69 × 65 FXCESS-Live01 5.17 × 24 Xlence-Real13 9.00 × 2 Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика илии получите доступ к текущим сделкам поставщика