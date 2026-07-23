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Всего трейдов:
122
Прибыльных трейдов:
87 (71.31%)
Убыточных трейдов:
35 (28.69%)
Лучший трейд:
146.53 USD
Худший трейд:
-78.06 USD
Общая прибыль:
2 180.94 USD (54 686 pips)
Общий убыток:
-639.49 USD (19 873 pips)
Макс. серия выигрышей:
10 (249.57 USD)
Макс. прибыль в серии:
256.19 USD (6)
Коэффициент Шарпа:
0.44
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
2.38%
Последний трейд:
1 час
Трейдов в неделю:
17
Ср. время удержания:
8 дней
Фактор восстановления:
7.23
Длинных трейдов:
65 (53.28%)
Коротких трейдов:
57 (46.72%)
Профит фактор:
3.41
Мат. ожидание:
12.63 USD
Средняя прибыль:
25.07 USD
Средний убыток:
-18.27 USD
Макс. серия проигрышей:
3 (-191.84 USD)
Макс. убыток в серии:
-191.84 USD (3)
Прирост в месяц:
7.49%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
213.19 USD (1.93%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
1.93% (213.19 USD)
По эквити:
6.86% (742.00 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|GBPCAD
|10
|AUDCAD
|10
|AUDJPY
|9
|USDJPY
|8
|USDCAD
|8
|CHFJPY
|7
|GBPNZD
|7
|EURNZD
|6
|AUDNZD
|6
|GBPJPY
|5
|CADCHF
|5
|EURGBP
|5
|EURCHF
|5
|AUDCHF
|5
|EURJPY
|4
|EURUSD
|4
|EURCAD
|4
|GBPUSD
|3
|CADJPY
|3
|NZDCHF
|2
|GBPCHF
|2
|NZDJPY
|1
|GBPAUD
|1
|NZDCAD
|1
|AUDUSD
|1
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|GBPCAD
|165
|AUDCAD
|148
|AUDJPY
|158
|USDJPY
|102
|USDCAD
|15
|CHFJPY
|98
|GBPNZD
|17
|EURNZD
|15
|AUDNZD
|87
|GBPJPY
|98
|CADCHF
|71
|EURGBP
|91
|EURCHF
|80
|AUDCHF
|73
|EURJPY
|51
|EURUSD
|18
|EURCAD
|49
|GBPUSD
|66
|CADJPY
|18
|NZDCHF
|16
|GBPCHF
|31
|NZDJPY
|17
|GBPAUD
|19
|NZDCAD
|16
|AUDUSD
|22
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|GBPCAD
|5.1K
|AUDCAD
|2.6K
|AUDJPY
|1.6K
|USDJPY
|3.4K
|USDCAD
|-1.7K
|CHFJPY
|5.5K
|GBPNZD
|747
|EURNZD
|679
|AUDNZD
|914
|GBPJPY
|4.6K
|CADCHF
|820
|EURGBP
|840
|EURCHF
|785
|AUDCHF
|545
|EURJPY
|2.1K
|EURUSD
|604
|EURCAD
|1K
|GBPUSD
|1.6K
|CADJPY
|301
|NZDCHF
|217
|GBPCHF
|725
|NZDJPY
|459
|GBPAUD
|663
|NZDCAD
|365
|AUDUSD
|363
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
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- Просадка
Лучший трейд: +146.53 USD
Худший трейд: -78 USD
Макс. серия выигрышей: 6
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +249.57 USD
Макс. убыток в серии: -191.84 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "LiteFinanceVC-Live-09" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
LiteFinanceVC-Live-03
|0.14 × 36
|
LiteFinanceVC-Live-08
|1.00 × 1
|
FBS-Real-3
|3.69 × 65
|
FXCESS-Live01
|5.17 × 24
|
Xlence-Real13
|9.00 × 2
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
16%
0
0
USD
USD
11K
USD
USD
10
100%
122
71%
100%
3.41
12.63
USD
USD
7%
1:500