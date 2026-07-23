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Eshak Mansur Mohammed

RSI 1H 5M STRATEGY

Eshak Mansur Mohammed
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Eshak Mansur Mohammed

Passionate about financial markets, specializing in algorithmic trading and technical analysis. Always seeking innovative solutions to improve trading efficiency
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交易:
124
盈利交易:
88 (70.96%)
亏损交易:
36 (29.03%)
最好交易:
146.53 USD
最差交易:
-78.06 USD
毛利:
2 208.29 USD (54 975 pips)
毛利亏损:
-648.25 USD (19 980 pips)
最大连续赢利:
10 (249.57 USD)
最大连续盈利:
256.19 USD (6)
夏普比率:
0.44
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
2.38%
最近交易:
49 几分钟前
每周交易:
20
平均持有时间:
9 天
采收率:
7.32
长期交易:
65 (52.42%)
短期交易:
59 (47.58%)
利润因子:
3.41
预期回报:
12.58 USD
平均利润:
25.09 USD
平均损失:
-18.01 USD
最大连续失误:
3 (-191.84 USD)
最大连续亏损:
-191.84 USD (3)
每月增长:
6.92%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
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最大值:
213.19 USD (1.93%)
相对跌幅:
结余:
1.93% (213.19 USD)
净值:
6.86% (742.00 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
GBPCAD 10
AUDCAD 10
AUDJPY 9
USDJPY 8
USDCAD 8
EURGBP 7
CHFJPY 7
GBPNZD 7
EURNZD 6
AUDNZD 6
GBPJPY 5
CADCHF 5
EURCHF 5
AUDCHF 5
EURJPY 4
EURUSD 4
EURCAD 4
GBPUSD 3
CADJPY 3
NZDCHF 2
GBPCHF 2
NZDJPY 1
GBPAUD 1
NZDCAD 1
AUDUSD 1
2 4 6 8 10
2 4 6 8 10
2 4 6 8 10
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
GBPCAD 165
AUDCAD 148
AUDJPY 158
USDJPY 102
USDCAD 15
EURGBP 110
CHFJPY 98
GBPNZD 17
EURNZD 15
AUDNZD 87
GBPJPY 98
CADCHF 71
EURCHF 80
AUDCHF 73
EURJPY 51
EURUSD 18
EURCAD 49
GBPUSD 66
CADJPY 18
NZDCHF 16
GBPCHF 31
NZDJPY 17
GBPAUD 19
NZDCAD 16
AUDUSD 22
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
GBPCAD 5.1K
AUDCAD 2.6K
AUDJPY 1.6K
USDJPY 3.4K
USDCAD -1.7K
EURGBP 1K
CHFJPY 5.5K
GBPNZD 747
EURNZD 679
AUDNZD 914
GBPJPY 4.6K
CADCHF 820
EURCHF 785
AUDCHF 545
EURJPY 2.1K
EURUSD 604
EURCAD 1K
GBPUSD 1.6K
CADJPY 301
NZDCHF 217
GBPCHF 725
NZDJPY 459
GBPAUD 663
NZDCAD 365
AUDUSD 363
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
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没有评论
2026.07.23 07:17
No swaps are charged on the signal account
2026.07.23 07:17
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
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