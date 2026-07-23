- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
124
盈利交易:
88 (70.96%)
亏损交易:
36 (29.03%)
最好交易:
146.53 USD
最差交易:
-78.06 USD
毛利:
2 208.29 USD (54 975 pips)
毛利亏损:
-648.25 USD (19 980 pips)
最大连续赢利:
10 (249.57 USD)
最大连续盈利:
256.19 USD (6)
夏普比率:
0.44
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
2.38%
最近交易:
49 几分钟前
每周交易:
20
平均持有时间:
9 天
采收率:
7.32
长期交易:
65 (52.42%)
短期交易:
59 (47.58%)
利润因子:
3.41
预期回报:
12.58 USD
平均利润:
25.09 USD
平均损失:
-18.01 USD
最大连续失误:
3 (-191.84 USD)
最大连续亏损:
-191.84 USD (3)
每月增长:
6.92%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
213.19 USD (1.93%)
相对跌幅:
结余:
1.93% (213.19 USD)
净值:
6.86% (742.00 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|GBPCAD
|10
|AUDCAD
|10
|AUDJPY
|9
|USDJPY
|8
|USDCAD
|8
|EURGBP
|7
|CHFJPY
|7
|GBPNZD
|7
|EURNZD
|6
|AUDNZD
|6
|GBPJPY
|5
|CADCHF
|5
|EURCHF
|5
|AUDCHF
|5
|EURJPY
|4
|EURUSD
|4
|EURCAD
|4
|GBPUSD
|3
|CADJPY
|3
|NZDCHF
|2
|GBPCHF
|2
|NZDJPY
|1
|GBPAUD
|1
|NZDCAD
|1
|AUDUSD
|1
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|GBPCAD
|165
|AUDCAD
|148
|AUDJPY
|158
|USDJPY
|102
|USDCAD
|15
|EURGBP
|110
|CHFJPY
|98
|GBPNZD
|17
|EURNZD
|15
|AUDNZD
|87
|GBPJPY
|98
|CADCHF
|71
|EURCHF
|80
|AUDCHF
|73
|EURJPY
|51
|EURUSD
|18
|EURCAD
|49
|GBPUSD
|66
|CADJPY
|18
|NZDCHF
|16
|GBPCHF
|31
|NZDJPY
|17
|GBPAUD
|19
|NZDCAD
|16
|AUDUSD
|22
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|GBPCAD
|5.1K
|AUDCAD
|2.6K
|AUDJPY
|1.6K
|USDJPY
|3.4K
|USDCAD
|-1.7K
|EURGBP
|1K
|CHFJPY
|5.5K
|GBPNZD
|747
|EURNZD
|679
|AUDNZD
|914
|GBPJPY
|4.6K
|CADCHF
|820
|EURCHF
|785
|AUDCHF
|545
|EURJPY
|2.1K
|EURUSD
|604
|EURCAD
|1K
|GBPUSD
|1.6K
|CADJPY
|301
|NZDCHF
|217
|GBPCHF
|725
|NZDJPY
|459
|GBPAUD
|663
|NZDCAD
|365
|AUDUSD
|363
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +146.53 USD
最差交易: -78 USD
最大连续赢利: 6
最大连续失误: 3
最大连续盈利: +249.57 USD
最大连续亏损: -191.84 USD
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资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
16%
0
0
USD
USD
11K
USD
USD
10
100%
124
70%
100%
3.40
12.58
USD
USD
7%
1:500