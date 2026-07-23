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Сигналы / MetaTrader 5 / Supersafe Trader Reaper 462
Minh Tue Le

Supersafe Trader Reaper 462

Minh Tue Le
Minh Tue Le

Minh Tue Le

0 отзывов
8 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2026 -4%
FTMO-Server4
1:100
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
20
Прибыльных трейдов:
14 (70.00%)
Убыточных трейдов:
6 (30.00%)
Лучший трейд:
358.50 USD
Худший трейд:
-3 022.50 USD
Общая прибыль:
1 809.48 USD (38 137 pips)
Общий убыток:
-5 826.29 USD (95 291 pips)
Макс. серия выигрышей:
5 (776.75 USD)
Макс. прибыль в серии:
776.75 USD (5)
Коэффициент Шарпа:
-0.25
Торговая активность:
2.28%
Макс. загрузка депозита:
19.79%
Последний трейд:
5 дней
Трейдов в неделю:
8
Ср. время удержания:
44 минуты
Фактор восстановления:
-0.72
Длинных трейдов:
3 (15.00%)
Коротких трейдов:
17 (85.00%)
Профит фактор:
0.31
Мат. ожидание:
-200.84 USD
Средняя прибыль:
129.25 USD
Средний убыток:
-971.05 USD
Макс. серия проигрышей:
3 (-1 954.24 USD)
Макс. убыток в серии:
-3 761.56 USD (2)
Прирост в месяц:
-4.23%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
4 660.91 USD
Максимальная:
5 591.11 USD (5.54%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
5.54% (5 591.11 USD)
По эквити:
3.35% (3 324.06 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
US100.cash 20
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
US100.cash -4K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
US100.cash -57K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +358.50 USD
Худший трейд: -3 023 USD
Макс. серия выигрышей: 5
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +776.75 USD
Макс. убыток в серии: -1 954.24 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FTMO-Server4" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

More analysis with medium-term trades.

Max daily drawdown: 5% (x100).

Symbols: US100, GOLD.

Trading signals by Supersafe Trader using Gen-4 Trading System on MetaTrader 5.

Website: https://www.patreon.com/c/supersafetrader


Нет отзывов
2026.08.03 15:41
Share of trading days is too low
2026.07.30 17:36
Trading operations on the account were performed for only 7 days. This comprises 15.22% of days out of the 46 days of the signal's entire lifetime.
2026.07.30 14:35
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.07.26 14:51
Share of trading days is too low
2026.07.26 13:51
Share of trading days is too low
2026.07.23 17:23
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.07.23 06:17
Trading operations on the account were performed for only 6 days. This comprises 12% of days out of the 50 days of the signal's entire lifetime.
2026.07.23 06:17
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.07.23 06:17
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Supersafe Trader Reaper 462
30 USD в месяц
-4%
0
0
USD
96K
USD
8
0%
20
70%
2%
0.31
-200.84
USD
6%
1:100
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