- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
20
Прибыльных трейдов:
14 (70.00%)
Убыточных трейдов:
6 (30.00%)
Лучший трейд:
358.50 USD
Худший трейд:
-3 022.50 USD
Общая прибыль:
1 809.48 USD (38 137 pips)
Общий убыток:
-5 826.29 USD (95 291 pips)
Макс. серия выигрышей:
5 (776.75 USD)
Макс. прибыль в серии:
776.75 USD (5)
Коэффициент Шарпа:
-0.25
Торговая активность:
2.28%
Макс. загрузка депозита:
19.79%
Последний трейд:
5 дней
Трейдов в неделю:
8
Ср. время удержания:
44 минуты
Фактор восстановления:
-0.72
Длинных трейдов:
3 (15.00%)
Коротких трейдов:
17 (85.00%)
Профит фактор:
0.31
Мат. ожидание:
-200.84 USD
Средняя прибыль:
129.25 USD
Средний убыток:
-971.05 USD
Макс. серия проигрышей:
3 (-1 954.24 USD)
Макс. убыток в серии:
-3 761.56 USD (2)
Прирост в месяц:
-4.23%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
4 660.91 USD
Максимальная:
5 591.11 USD (5.54%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
5.54% (5 591.11 USD)
По эквити:
3.35% (3 324.06 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|US100.cash
|20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|US100.cash
|-4K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|US100.cash
|-57K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +358.50 USD
Худший трейд: -3 023 USD
Макс. серия выигрышей: 5
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +776.75 USD
Макс. убыток в серии: -1 954.24 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FTMO-Server4" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
More analysis with medium-term trades.
Max daily drawdown: 5% (x100).
Symbols: US100, GOLD.
Trading signals by Supersafe Trader using Gen-4 Trading System on MetaTrader 5.
Website: https://www.patreon.com/c/supersafetrader
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
-4%
0
0
USD
USD
96K
USD
USD
8
0%
20
70%
2%
0.31
-200.84
USD
USD
6%
1:100