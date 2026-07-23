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Minh Tue Le

Supersafe Trader Reaper 462

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  • 提取
交易:
23
盈利交易:
17 (73.91%)
亏损交易:
6 (26.09%)
最好交易:
358.50 USD
最差交易:
-3 022.50 USD
毛利:
1 938.55 USD (40 201 pips)
毛利亏损:
-5 826.29 USD (95 291 pips)
最大连续赢利:
8 (773.17 USD)
最大连续盈利:
776.75 USD (5)
夏普比率:
-0.23
交易活动:
1.25%
最大入金加载:
19.79%
最近交易:
15 几小时前
每周交易:
5
平均持有时间:
38 分钟
采收率:
-0.70
长期交易:
3 (13.04%)
短期交易:
20 (86.96%)
利润因子:
0.33
预期回报:
-169.03 USD
平均利润:
114.03 USD
平均损失:
-971.05 USD
最大连续失误:
3 (-1 954.24 USD)
最大连续亏损:
-3 761.56 USD (2)
每月增长:
-4.03%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
4 660.91 USD
最大值:
5 591.11 USD (5.54%)
相对跌幅:
结余:
5.54% (5 591.11 USD)
净值:
3.35% (3 324.06 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
US100.cash 23
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
US100.cash -3.9K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
US100.cash -55K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
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最好交易: +358.50 USD
最差交易: -3 023 USD
最大连续赢利: 5
最大连续失误: 2
最大连续盈利: +773.17 USD
最大连续亏损: -1 954.24 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 FTMO-Server4 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

无数据

More analysis with medium-term trades.

Max daily drawdown: 5% (x100).

Symbols: US100, GOLD.

Trading signals by Supersafe Trader using Gen-4 Trading System on MetaTrader 5.

Website: https://www.patreon.com/c/supersafetrader


没有评论
2026.08.03 15:41
Share of trading days is too low
2026.07.30 17:36
Trading operations on the account were performed for only 7 days. This comprises 15.22% of days out of the 46 days of the signal's entire lifetime.
2026.07.30 14:35
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.07.26 14:51
Share of trading days is too low
2026.07.26 13:51
Share of trading days is too low
2026.07.23 17:23
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.07.23 06:17
Trading operations on the account were performed for only 6 days. This comprises 12% of days out of the 50 days of the signal's entire lifetime.
2026.07.23 06:17
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.07.23 06:17
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
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