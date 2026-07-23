- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
23
盈利交易:
17 (73.91%)
亏损交易:
6 (26.09%)
最好交易:
358.50 USD
最差交易:
-3 022.50 USD
毛利:
1 938.55 USD (40 201 pips)
毛利亏损:
-5 826.29 USD (95 291 pips)
最大连续赢利:
8 (773.17 USD)
最大连续盈利:
776.75 USD (5)
夏普比率:
-0.23
交易活动:
1.25%
最大入金加载:
19.79%
最近交易:
15 几小时前
每周交易:
5
平均持有时间:
38 分钟
采收率:
-0.70
长期交易:
3 (13.04%)
短期交易:
20 (86.96%)
利润因子:
0.33
预期回报:
-169.03 USD
平均利润:
114.03 USD
平均损失:
-971.05 USD
最大连续失误:
3 (-1 954.24 USD)
最大连续亏损:
-3 761.56 USD (2)
每月增长:
-4.03%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
4 660.91 USD
最大值:
5 591.11 USD (5.54%)
相对跌幅:
结余:
5.54% (5 591.11 USD)
净值:
3.35% (3 324.06 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|US100.cash
|23
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|US100.cash
|-3.9K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|US100.cash
|-55K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +358.50 USD
最差交易: -3 023 USD
最大连续赢利: 5
最大连续失误: 2
最大连续盈利: +773.17 USD
最大连续亏损: -1 954.24 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 FTMO-Server4 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
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价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
-4%
0
0
USD
USD
96K
USD
USD
9
0%
23
73%
1%
0.33
-169.03
USD
USD
6%
1:100