- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
22
Прибыльных трейдов:
20 (90.90%)
Убыточных трейдов:
2 (9.09%)
Лучший трейд:
42.57 AUD
Худший трейд:
-3.65 AUD
Общая прибыль:
309.61 AUD (221 329 pips)
Общий убыток:
-6.90 AUD (2 589 pips)
Макс. серия выигрышей:
11 (128.86 AUD)
Макс. прибыль в серии:
180.75 AUD (9)
Коэффициент Шарпа:
1.11
Торговая активность:
89.28%
Макс. загрузка депозита:
78.99%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
10
Ср. время удержания:
16 часов
Фактор восстановления:
48.82
Длинных трейдов:
8 (36.36%)
Коротких трейдов:
14 (63.64%)
Профит фактор:
44.87
Мат. ожидание:
13.76 AUD
Средняя прибыль:
15.48 AUD
Средний убыток:
-3.45 AUD
Макс. серия проигрышей:
2 (-5.52 AUD)
Макс. убыток в серии:
-5.52 AUD (2)
Прирост в месяц:
22.98%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.06 AUD
Максимальная:
6.20 AUD (0.67%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.54% (5.52 AUD)
По эквити:
20.66% (493.96 AUD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|US500.a
|7
|JP225.a
|5
|USDJPY.a
|4
|XTIUSD.a
|2
|US30.a
|2
|XAGUSD.a
|2
|
1 2 3 4 5 6 7
|
1 2 3 4 5 6 7
|
1 2 3 4 5 6 7
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|US500.a
|63
|JP225.a
|33
|USDJPY.a
|42
|XTIUSD.a
|59
|US30.a
|25
|XAGUSD.a
|9
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|US500.a
|12K
|JP225.a
|181K
|USDJPY.a
|963
|XTIUSD.a
|107
|US30.a
|23K
|XAGUSD.a
|871
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +42.57 AUD
Худший трейд: -4 AUD
Макс. серия выигрышей: 9
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +128.86 AUD
Макс. убыток в серии: -5.52 AUD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsAU-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
50 USD в месяц
23%
0
0
USD
USD
2.5K
AUD
AUD
3
0%
22
90%
89%
44.87
13.76
AUD
AUD
21%
1:30