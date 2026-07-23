СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / TKYW800
Abhishek Mihir Halder

TKYW800

Abhishek Mihir Halder
Abhishek Mihir Halder

Abhishek Mihir Halder

2 комментария
0 отзывов
Надежность
3 недели
0 / 0 USD
Копировать за 50 USD в месяц
прирост с 2026 23%
ICMarketsAU-Live
1:30
Как подписаться?
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
22
Прибыльных трейдов:
20 (90.90%)
Убыточных трейдов:
2 (9.09%)
Лучший трейд:
42.57 AUD
Худший трейд:
-3.65 AUD
Общая прибыль:
309.61 AUD (221 329 pips)
Общий убыток:
-6.90 AUD (2 589 pips)
Макс. серия выигрышей:
11 (128.86 AUD)
Макс. прибыль в серии:
180.75 AUD (9)
Коэффициент Шарпа:
1.11
Торговая активность:
89.28%
Макс. загрузка депозита:
78.99%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
10
Ср. время удержания:
16 часов
Фактор восстановления:
48.82
Длинных трейдов:
8 (36.36%)
Коротких трейдов:
14 (63.64%)
Профит фактор:
44.87
Мат. ожидание:
13.76 AUD
Средняя прибыль:
15.48 AUD
Средний убыток:
-3.45 AUD
Макс. серия проигрышей:
2 (-5.52 AUD)
Макс. убыток в серии:
-5.52 AUD (2)
Прирост в месяц:
22.98%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.06 AUD
Максимальная:
6.20 AUD (0.67%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.54% (5.52 AUD)
По эквити:
20.66% (493.96 AUD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
US500.a 7
JP225.a 5
USDJPY.a 4
XTIUSD.a 2
US30.a 2
XAGUSD.a 2
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
US500.a 63
JP225.a 33
USDJPY.a 42
XTIUSD.a 59
US30.a 25
XAGUSD.a 9
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
US500.a 12K
JP225.a 181K
USDJPY.a 963
XTIUSD.a 107
US30.a 23K
XAGUSD.a 871
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +42.57 AUD
Худший трейд: -4 AUD
Макс. серия выигрышей: 9
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +128.86 AUD
Макс. убыток в серии: -5.52 AUD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsAU-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Нет отзывов
2026.07.30 08:55
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.07.23 08:17
Share of trading days is too low
2026.07.23 08:17
Share of days for 80% of trades is too low
2026.07.23 03:15
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.07.23 03:15
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.07.23 03:15
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.07.23 03:15
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.07.23 03:15
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
TKYW800
50 USD в месяц
23%
0
0
USD
2.5K
AUD
3
0%
22
90%
89%
44.87
13.76
AUD
21%
1:30
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 5.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.