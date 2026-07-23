- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
25
盈利交易:
23 (92.00%)
亏损交易:
2 (8.00%)
最好交易:
42.57 AUD
最差交易:
-3.65 AUD
毛利:
384.63 AUD (256 887 pips)
毛利亏损:
-6.90 AUD (2 589 pips)
最大连续赢利:
12 (255.77 AUD)
最大连续盈利:
255.77 AUD (12)
夏普比率:
1.21
交易活动:
90.30%
最大入金加载:
78.99%
最近交易:
1 几天前
每周交易:
7
平均持有时间:
16 小时
采收率:
60.92
长期交易:
8 (32.00%)
短期交易:
17 (68.00%)
利润因子:
55.74
预期回报:
15.11 AUD
平均利润:
16.72 AUD
平均损失:
-3.45 AUD
最大连续失误:
2 (-5.52 AUD)
最大连续亏损:
-5.52 AUD (2)
每月增长:
26.71%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
0.06 AUD
最大值:
6.20 AUD (0.67%)
相对跌幅:
结余:
0.54% (5.52 AUD)
净值:
20.66% (493.96 AUD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|US500.a
|7
|JP225.a
|6
|USDJPY.a
|4
|XTIUSD.a
|3
|US30.a
|2
|XAGUSD.a
|2
|USTEC.a
|1
|
1 2 3 4 5 6 7
|
1 2 3 4 5 6 7
|
1 2 3 4 5 6 7
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|US500.a
|63
|JP225.a
|45
|USDJPY.a
|42
|XTIUSD.a
|85
|US30.a
|25
|XAGUSD.a
|9
|USTEC.a
|18
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|US500.a
|12K
|JP225.a
|200K
|USDJPY.a
|963
|XTIUSD.a
|156
|US30.a
|23K
|XAGUSD.a
|871
|USTEC.a
|17K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +42.57 AUD
最差交易: -4 AUD
最大连续赢利: 12
最大连续失误: 2
最大连续盈利: +255.77 AUD
最大连续亏损: -5.52 AUD
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无数据
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价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月50 USD
27%
0
0
USD
USD
2.5K
AUD
AUD
3
0%
25
92%
90%
55.74
15.11
AUD
AUD
21%
1:30