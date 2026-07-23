- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
263
Прибыльных трейдов:
219 (83.26%)
Убыточных трейдов:
44 (16.73%)
Лучший трейд:
67.06 USD
Худший трейд:
-148.12 USD
Общая прибыль:
2 094.90 USD (1 017 907 pips)
Общий убыток:
-1 359.93 USD (29 634 pips)
Макс. серия выигрышей:
61 (572.15 USD)
Макс. прибыль в серии:
572.15 USD (61)
Коэффициент Шарпа:
0.13
Торговая активность:
52.19%
Макс. загрузка депозита:
3.98%
Последний трейд:
14 часов
Трейдов в неделю:
26
Ср. время удержания:
5 дней
Фактор восстановления:
0.70
Длинных трейдов:
174 (66.16%)
Коротких трейдов:
89 (33.84%)
Профит фактор:
1.54
Мат. ожидание:
2.79 USD
Средняя прибыль:
9.57 USD
Средний убыток:
-30.91 USD
Макс. серия проигрышей:
9 (-1 049.55 USD)
Макс. убыток в серии:
-1 049.55 USD (9)
Прирост в месяц:
21.58%
Годовой прогноз:
261.87%
Алготрейдинг:
48%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.28 USD
Максимальная:
1 049.55 USD (26.36%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
32.44% (1 052.41 USD)
По эквити:
26.75% (1 343.55 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|EURUSD.pro
|158
|XAUUSD.pro
|89
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|EURUSD.pro
|64
|XAUUSD.pro
|647
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|EURUSD.pro
|3.5K
|XAUUSD.pro
|42K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +67.06 USD
Худший трейд: -148 USD
Макс. серия выигрышей: 61
Макс. серия проигрышей: 9
Макс. прибыль в серии: +572.15 USD
Макс. убыток в серии: -1 049.55 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Axi-US51-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
16%
0
0
USD
USD
5K
USD
USD
31
48%
263
83%
52%
1.54
2.79
USD
USD
32%
1:500