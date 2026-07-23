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Сигналы / MetaTrader 5 / AlineRoboForex6560
Maria Eduarda Campanha De Rezende

AlineRoboForex6560

Maria Eduarda Campanha De Rezende
Maria Eduarda Campanha De Rezende

Maria Eduarda Campanha De Rezende

0 отзывов
Надежность
31 неделя
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2026 16%
Axi-US51-Live
1:500
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
263
Прибыльных трейдов:
219 (83.26%)
Убыточных трейдов:
44 (16.73%)
Лучший трейд:
67.06 USD
Худший трейд:
-148.12 USD
Общая прибыль:
2 094.90 USD (1 017 907 pips)
Общий убыток:
-1 359.93 USD (29 634 pips)
Макс. серия выигрышей:
61 (572.15 USD)
Макс. прибыль в серии:
572.15 USD (61)
Коэффициент Шарпа:
0.13
Торговая активность:
52.19%
Макс. загрузка депозита:
3.98%
Последний трейд:
14 часов
Трейдов в неделю:
26
Ср. время удержания:
5 дней
Фактор восстановления:
0.70
Длинных трейдов:
174 (66.16%)
Коротких трейдов:
89 (33.84%)
Профит фактор:
1.54
Мат. ожидание:
2.79 USD
Средняя прибыль:
9.57 USD
Средний убыток:
-30.91 USD
Макс. серия проигрышей:
9 (-1 049.55 USD)
Макс. убыток в серии:
-1 049.55 USD (9)
Прирост в месяц:
21.58%
Годовой прогноз:
261.87%
Алготрейдинг:
48%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.28 USD
Максимальная:
1 049.55 USD (26.36%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
32.44% (1 052.41 USD)
По эквити:
26.75% (1 343.55 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
EURUSD.pro 158
XAUUSD.pro 89
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
EURUSD.pro 64
XAUUSD.pro 647
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
EURUSD.pro 3.5K
XAUUSD.pro 42K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +67.06 USD
Худший трейд: -148 USD
Макс. серия выигрышей: 61
Макс. серия проигрышей: 9
Макс. прибыль в серии: +572.15 USD
Макс. убыток в серии: -1 049.55 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Axi-US51-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Нет отзывов
2026.08.06 11:49
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.28 01:00
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.23 08:17
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.5% of days out of 199 days of the signal's entire lifetime.
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
AlineRoboForex6560
30 USD в месяц
16%
0
0
USD
5K
USD
31
48%
263
83%
52%
1.54
2.79
USD
32%
1:500
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