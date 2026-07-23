- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
263
盈利交易:
219 (83.26%)
亏损交易:
44 (16.73%)
最好交易:
67.06 USD
最差交易:
-148.12 USD
毛利:
2 094.90 USD (1 017 907 pips)
毛利亏损:
-1 359.93 USD (29 634 pips)
最大连续赢利:
61 (572.15 USD)
最大连续盈利:
572.15 USD (61)
夏普比率:
0.13
交易活动:
58.55%
最大入金加载:
3.98%
最近交易:
3 几天前
每周交易:
10
平均持有时间:
5 天
采收率:
0.70
长期交易:
174 (66.16%)
短期交易:
89 (33.84%)
利润因子:
1.54
预期回报:
2.79 USD
平均利润:
9.57 USD
平均损失:
-30.91 USD
最大连续失误:
9 (-1 049.55 USD)
最大连续亏损:
-1 049.55 USD (9)
每月增长:
21.58%
年度预测:
261.87%
算法交易:
48%
结余跌幅:
绝对:
0.28 USD
最大值:
1 049.55 USD (26.36%)
相对跌幅:
结余:
32.44% (1 052.41 USD)
净值:
28.00% (1 406.32 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|EURUSD.pro
|158
|XAUUSD.pro
|89
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|EURUSD.pro
|64
|XAUUSD.pro
|647
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|EURUSD.pro
|3.5K
|XAUUSD.pro
|42K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +67.06 USD
最差交易: -148 USD
最大连续赢利: 61
最大连续失误: 9
最大连续盈利: +572.15 USD
最大连续亏损: -1 049.55 USD
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无数据
没有评论
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价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
16%
0
0
USD
USD
5K
USD
USD
31
48%
263
83%
59%
1.54
2.79
USD
USD
32%
1:500