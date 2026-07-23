信号部分
信号 / MetaTrader 5 / AlineRoboForex6560
Maria Eduarda Campanha De Rezende

AlineRoboForex6560

Maria Eduarda Campanha De Rezende
Maria Eduarda Campanha De Rezende

Maria Eduarda Campanha De Rezende

0条评论
可靠性
31
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2026 16%
Axi-US51-Live
1:500
如何订阅？
查看详细统计，请 登录 或者 注册
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
263
盈利交易:
219 (83.26%)
亏损交易:
44 (16.73%)
最好交易:
67.06 USD
最差交易:
-148.12 USD
毛利:
2 094.90 USD (1 017 907 pips)
毛利亏损:
-1 359.93 USD (29 634 pips)
最大连续赢利:
61 (572.15 USD)
最大连续盈利:
572.15 USD (61)
夏普比率:
0.13
交易活动:
58.55%
最大入金加载:
3.98%
最近交易:
3 几天前
每周交易:
10
平均持有时间:
5 天
采收率:
0.70
长期交易:
174 (66.16%)
短期交易:
89 (33.84%)
利润因子:
1.54
预期回报:
2.79 USD
平均利润:
9.57 USD
平均损失:
-30.91 USD
最大连续失误:
9 (-1 049.55 USD)
最大连续亏损:
-1 049.55 USD (9)
每月增长:
21.58%
年度预测:
261.87%
算法交易:
48%
结余跌幅:
绝对:
0.28 USD
最大值:
1 049.55 USD (26.36%)
相对跌幅:
结余:
32.44% (1 052.41 USD)
净值:
28.00% (1 406.32 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
EURUSD.pro 158
XAUUSD.pro 89
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
EURUSD.pro 64
XAUUSD.pro 647
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
EURUSD.pro 3.5K
XAUUSD.pro 42K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +67.06 USD
最差交易: -148 USD
最大连续赢利: 61
最大连续失误: 9
最大连续盈利: +572.15 USD
最大连续亏损: -1 049.55 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Axi-US51-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

无数据

没有评论
2026.08.06 11:49
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.28 01:00
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.23 08:17
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.5% of days out of 199 days of the signal's entire lifetime.
查看详细统计，请 登录 或者 注册
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
AlineRoboForex6560
每月30 USD
16%
0
0
USD
5K
USD
31
48%
263
83%
59%
1.54
2.79
USD
32%
1:500
复制

在MetaTrader中如何执行复制交易？请看视频教程

信号订阅允许您在一个月内复制提供商的交易。若要进行订阅工作，您应该使用MetaTrader 5交易程序端。

如果您还没有安装平台，您可以在这里下载