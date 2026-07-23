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Khoomkhao Dachachai

RealForLog

Khoomkhao Dachachai
Khoomkhao Dachachai

Khoomkhao Dachachai

0 отзывов
Надежность
24 недели
0 / 0 USD
Копировать за 999 USD в месяц
прирост с 2026 465%
TradeMaxGlobal-Live10
1:500
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
543
Прибыльных трейдов:
365 (67.21%)
Убыточных трейдов:
178 (32.78%)
Лучший трейд:
197.10 USD
Худший трейд:
-492.77 USD
Общая прибыль:
10 055.63 USD (562 302 pips)
Общий убыток:
-6 401.52 USD (423 352 pips)
Макс. серия выигрышей:
15 (199.68 USD)
Макс. прибыль в серии:
352.59 USD (6)
Коэффициент Шарпа:
0.19
Торговая активность:
86.36%
Макс. загрузка депозита:
14.32%
Последний трейд:
21 минута
Трейдов в неделю:
25
Ср. время удержания:
6 часов
Фактор восстановления:
1.82
Длинных трейдов:
287 (52.85%)
Коротких трейдов:
256 (47.15%)
Профит фактор:
1.57
Мат. ожидание:
6.73 USD
Средняя прибыль:
27.55 USD
Средний убыток:
-35.96 USD
Макс. серия проигрышей:
8 (-36.86 USD)
Макс. убыток в серии:
-2 003.52 USD (5)
Прирост в месяц:
-50.78%
Годовой прогноз:
-100.00%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
2 003.52 USD (28.78%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
69.85% (2 003.52 USD)
По эквити:
67.93% (1 948.26 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 543
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 3.7K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 139K
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +197.10 USD
Худший трейд: -493 USD
Макс. серия выигрышей: 6
Макс. серия проигрышей: 5
Макс. прибыль в серии: +199.68 USD
Макс. убыток в серии: -36.86 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "TradeMaxGlobal-Live10" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Axi-US06-Live
0.00 × 1
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For check trade log only
**Cut loss at 2000$**
Нет отзывов
2026.08.06 02:00
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.08.06 02:00
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.08.06 01:00
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.08.05 15:57
A large drawdown may occur on the account again
2026.08.05 14:57
High current drawdown in 43% indicates the absence of risk limitation
2026.07.23 02:13
Too much growth in the last month indicates a high risk
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
RealForLog
999 USD в месяц
465%
0
0
USD
1.3K
USD
24
100%
543
67%
86%
1.57
6.73
USD
70%
1:500
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