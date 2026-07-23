- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
543
Прибыльных трейдов:
365 (67.21%)
Убыточных трейдов:
178 (32.78%)
Лучший трейд:
197.10 USD
Худший трейд:
-492.77 USD
Общая прибыль:
10 055.63 USD (562 302 pips)
Общий убыток:
-6 401.52 USD (423 352 pips)
Макс. серия выигрышей:
15 (199.68 USD)
Макс. прибыль в серии:
352.59 USD (6)
Коэффициент Шарпа:
0.19
Торговая активность:
86.36%
Макс. загрузка депозита:
14.32%
Последний трейд:
21 минута
Трейдов в неделю:
25
Ср. время удержания:
6 часов
Фактор восстановления:
1.82
Длинных трейдов:
287 (52.85%)
Коротких трейдов:
256 (47.15%)
Профит фактор:
1.57
Мат. ожидание:
6.73 USD
Средняя прибыль:
27.55 USD
Средний убыток:
-35.96 USD
Макс. серия проигрышей:
8 (-36.86 USD)
Макс. убыток в серии:
-2 003.52 USD (5)
Прирост в месяц:
-50.78%
Годовой прогноз:
-100.00%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
2 003.52 USD (28.78%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
69.85% (2 003.52 USD)
По эквити:
67.93% (1 948.26 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|543
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|3.7K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|139K
|
200K 400K 600K 800K 1M
|
200K 400K 600K 800K 1M
|
200K 400K 600K 800K 1M
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +197.10 USD
Худший трейд: -493 USD
Макс. серия выигрышей: 6
Макс. серия проигрышей: 5
Макс. прибыль в серии: +199.68 USD
Макс. убыток в серии: -36.86 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "TradeMaxGlobal-Live10" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
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Axi-US06-Live
|0.00 × 1
For check trade log only
**Cut loss at 2000$**
**Cut loss at 2000$**
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
999 USD в месяц
465%
0
0
USD
USD
1.3K
USD
USD
24
100%
543
67%
86%
1.57
6.73
USD
USD
70%
1:500