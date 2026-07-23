- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
550
盈利交易:
372 (67.63%)
亏损交易:
178 (32.36%)
最好交易:
197.10 USD
最差交易:
-492.77 USD
毛利:
10 156.68 USD (572 710 pips)
毛利亏损:
-6 401.52 USD (423 352 pips)
最大连续赢利:
15 (199.68 USD)
最大连续盈利:
352.59 USD (6)
夏普比率:
0.19
交易活动:
84.86%
最大入金加载:
14.32%
最近交易:
6 几小时前
每周交易:
28
平均持有时间:
6 小时
采收率:
1.87
长期交易:
291 (52.91%)
短期交易:
259 (47.09%)
利润因子:
1.59
预期回报:
6.83 USD
平均利润:
27.30 USD
平均损失:
-35.96 USD
最大连续失误:
8 (-36.86 USD)
最大连续亏损:
-2 003.52 USD (5)
每月增长:
-46.45%
年度预测:
-100.00%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
2 003.52 USD (28.78%)
相对跌幅:
结余:
69.85% (2 003.52 USD)
净值:
67.93% (1 948.26 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|550
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|3.8K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|149K
|
200K 400K 600K 800K 1M
|
200K 400K 600K 800K 1M
|
200K 400K 600K 800K 1M
- 入金加载
- 提取
最好交易: +197.10 USD
最差交易: -493 USD
最大连续赢利: 6
最大连续失误: 5
最大连续盈利: +199.68 USD
最大连续亏损: -36.86 USD
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**Cut loss at 2000$**
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价格
成长
订阅者
资金
结余
周
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交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月999 USD
511%
0
0
USD
USD
1.4K
USD
USD
24
100%
550
67%
85%
1.58
6.83
USD
USD
70%
1:500