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Всего трейдов:
979
Прибыльных трейдов:
424 (43.30%)
Убыточных трейдов:
555 (56.69%)
Лучший трейд:
700.00 BRL
Худший трейд:
-278.00 BRL
Общая прибыль:
35 331.01 BRL (344 527 pips)
Общий убыток:
-29 745.50 BRL (207 876 pips)
Макс. серия выигрышей:
23 (185.00 BRL)
Макс. прибыль в серии:
1 890.00 BRL (5)
Коэффициент Шарпа:
0.05
Торговая активность:
17.41%
Макс. загрузка депозита:
0.00%
Последний трейд:
10 часов
Трейдов в неделю:
27
Ср. время удержания:
2 часа
Фактор восстановления:
1.42
Длинных трейдов:
489 (49.95%)
Коротких трейдов:
490 (50.05%)
Профит фактор:
1.19
Мат. ожидание:
5.71 BRL
Средняя прибыль:
83.33 BRL
Средний убыток:
-53.60 BRL
Макс. серия проигрышей:
21 (-2 436.00 BRL)
Макс. убыток в серии:
-2 436.00 BRL (21)
Прирост в месяц:
85.80%
Годовой прогноз:
1 041.00%
Алготрейдинг:
99%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
1 656.50 BRL
Максимальная:
3 926.00 BRL (66.91%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
87.71% (3 926.00 BRL)
По эквити:
11.20% (328.00 BRL)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|WINZ25
|172
|WINQ26
|157
|WINV25
|141
|RDOR3
|89
|SMAL11
|77
|WINQ25
|65
|BBSE3
|63
|EMBR3
|40
|PETR4
|39
|WDOQ26
|31
|ENEV3
|26
|EQTL3
|19
|WINM26
|17
|ELET3
|16
|WDOU26
|12
|SMFT3
|6
|WDON25
|4
|TOTS3
|3
|WINM25
|1
|SUZB3
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|WINZ25
|-1K
|WINQ26
|2K
|WINV25
|2.5K
|RDOR3
|21
|SMAL11
|-263
|WINQ25
|-219
|BBSE3
|86
|EMBR3
|-425
|PETR4
|-154
|WDOQ26
|161
|ENEV3
|-58
|EQTL3
|-48
|WINM26
|-57
|ELET3
|-95
|WDOU26
|265
|SMFT3
|-53
|WDON25
|20
|TOTS3
|7
|WINM25
|-103
|SUZB3
|-6
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|WINZ25
|-7.7K
|WINQ26
|16K
|WINV25
|27K
|RDOR3
|82
|SMAL11
|-150
|WINQ25
|-2.5K
|BBSE3
|126
|EMBR3
|-962
|PETR4
|-294
|WDOQ26
|43K
|ENEV3
|-89
|EQTL3
|-114
|WINM26
|-545
|ELET3
|-210
|WDOU26
|60K
|SMFT3
|-119
|WDON25
|4.5K
|TOTS3
|18
|WINM25
|-1.2K
|SUZB3
|-14
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +700.00 BRL
Худший трейд: -278 BRL
Макс. серия выигрышей: 5
Макс. серия проигрышей: 21
Макс. прибыль в серии: +185.00 BRL
Макс. убыток в серии: -2 436.00 BRL
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "BancoBTGPactual-PRD" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
1000 USD в месяц
-10%
0
0
USD
USD
24
BRL
BRL
60
99%
979
43%
17%
1.18
5.71
BRL
BRL
88%
1:100