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Сигналы / MetaTrader 5 / Acton Sigma Quant Portfolio Multi Asset
Flavio Escrimim Carpes

Acton Sigma Quant Portfolio Multi Asset

Flavio Escrimim Carpes
Flavio Escrimim Carpes

Flavio Escrimim Carpes

0 отзывов
60 недель
0 / 0 USD
Копировать за 1000 USD в месяц
прирост с 2025 -10%
BancoBTGPactual-PRD
1:100
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
979
Прибыльных трейдов:
424 (43.30%)
Убыточных трейдов:
555 (56.69%)
Лучший трейд:
700.00 BRL
Худший трейд:
-278.00 BRL
Общая прибыль:
35 331.01 BRL (344 527 pips)
Общий убыток:
-29 745.50 BRL (207 876 pips)
Макс. серия выигрышей:
23 (185.00 BRL)
Макс. прибыль в серии:
1 890.00 BRL (5)
Коэффициент Шарпа:
0.05
Торговая активность:
17.41%
Макс. загрузка депозита:
0.00%
Последний трейд:
10 часов
Трейдов в неделю:
27
Ср. время удержания:
2 часа
Фактор восстановления:
1.42
Длинных трейдов:
489 (49.95%)
Коротких трейдов:
490 (50.05%)
Профит фактор:
1.19
Мат. ожидание:
5.71 BRL
Средняя прибыль:
83.33 BRL
Средний убыток:
-53.60 BRL
Макс. серия проигрышей:
21 (-2 436.00 BRL)
Макс. убыток в серии:
-2 436.00 BRL (21)
Прирост в месяц:
85.80%
Годовой прогноз:
1 041.00%
Алготрейдинг:
99%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
1 656.50 BRL
Максимальная:
3 926.00 BRL (66.91%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
87.71% (3 926.00 BRL)
По эквити:
11.20% (328.00 BRL)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
WINZ25 172
WINQ26 157
WINV25 141
RDOR3 89
SMAL11 77
WINQ25 65
BBSE3 63
EMBR3 40
PETR4 39
WDOQ26 31
ENEV3 26
EQTL3 19
WINM26 17
ELET3 16
WDOU26 12
SMFT3 6
WDON25 4
TOTS3 3
WINM25 1
SUZB3 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
WINZ25 -1K
WINQ26 2K
WINV25 2.5K
RDOR3 21
SMAL11 -263
WINQ25 -219
BBSE3 86
EMBR3 -425
PETR4 -154
WDOQ26 161
ENEV3 -58
EQTL3 -48
WINM26 -57
ELET3 -95
WDOU26 265
SMFT3 -53
WDON25 20
TOTS3 7
WINM25 -103
SUZB3 -6
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
WINZ25 -7.7K
WINQ26 16K
WINV25 27K
RDOR3 82
SMAL11 -150
WINQ25 -2.5K
BBSE3 126
EMBR3 -962
PETR4 -294
WDOQ26 43K
ENEV3 -89
EQTL3 -114
WINM26 -545
ELET3 -210
WDOU26 60K
SMFT3 -119
WDON25 4.5K
TOTS3 18
WINM25 -1.2K
SUZB3 -14
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +700.00 BRL
Худший трейд: -278 BRL
Макс. серия выигрышей: 5
Макс. серия проигрышей: 21
Макс. прибыль в серии: +185.00 BRL
Макс. убыток в серии: -2 436.00 BRL

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "BancoBTGPactual-PRD" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Нет отзывов
2026.07.29 17:14
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.07.23 00:13
A large drawdown may occur on the account again
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Acton Sigma Quant Portfolio Multi Asset
1000 USD в месяц
-10%
0
0
USD
24
BRL
60
99%
979
43%
17%
1.18
5.71
BRL
88%
1:100
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