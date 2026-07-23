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- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
979
盈利交易:
424 (43.30%)
亏损交易:
555 (56.69%)
最好交易:
700.00 BRL
最差交易:
-278.00 BRL
毛利:
35 331.01 BRL (344 527 pips)
毛利亏损:
-29 745.50 BRL (207 876 pips)
最大连续赢利:
23 (185.00 BRL)
最大连续盈利:
1 890.00 BRL (5)
夏普比率:
0.05
交易活动:
17.41%
最大入金加载:
0.00%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
27
平均持有时间:
2 小时
采收率:
1.42
长期交易:
489 (49.95%)
短期交易:
490 (50.05%)
利润因子:
1.19
预期回报:
5.71 BRL
平均利润:
83.33 BRL
平均损失:
-53.60 BRL
最大连续失误:
21 (-2 436.00 BRL)
最大连续亏损:
-2 436.00 BRL (21)
每月增长:
85.80%
年度预测:
1 041.00%
算法交易:
99%
结余跌幅:
绝对:
1 656.50 BRL
最大值:
3 926.00 BRL (66.91%)
相对跌幅:
结余:
87.71% (3 926.00 BRL)
净值:
11.20% (328.00 BRL)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|WINZ25
|172
|WINQ26
|157
|WINV25
|141
|RDOR3
|89
|SMAL11
|77
|WINQ25
|65
|BBSE3
|63
|EMBR3
|40
|PETR4
|39
|WDOQ26
|31
|ENEV3
|26
|EQTL3
|19
|WINM26
|17
|ELET3
|16
|WDOU26
|12
|SMFT3
|6
|WDON25
|4
|TOTS3
|3
|WINM25
|1
|SUZB3
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|WINZ25
|-1K
|WINQ26
|2K
|WINV25
|2.5K
|RDOR3
|21
|SMAL11
|-263
|WINQ25
|-219
|BBSE3
|86
|EMBR3
|-425
|PETR4
|-154
|WDOQ26
|161
|ENEV3
|-58
|EQTL3
|-48
|WINM26
|-57
|ELET3
|-95
|WDOU26
|265
|SMFT3
|-53
|WDON25
|20
|TOTS3
|7
|WINM25
|-103
|SUZB3
|-6
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|WINZ25
|-7.7K
|WINQ26
|16K
|WINV25
|27K
|RDOR3
|82
|SMAL11
|-150
|WINQ25
|-2.5K
|BBSE3
|126
|EMBR3
|-962
|PETR4
|-294
|WDOQ26
|43K
|ENEV3
|-89
|EQTL3
|-114
|WINM26
|-545
|ELET3
|-210
|WDOU26
|60K
|SMFT3
|-119
|WDON25
|4.5K
|TOTS3
|18
|WINM25
|-1.2K
|SUZB3
|-14
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +700.00 BRL
最差交易: -278 BRL
最大连续赢利: 5
最大连续失误: 21
最大连续盈利: +185.00 BRL
最大连续亏损: -2 436.00 BRL
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 BancoBTGPactual-PRD 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
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