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Flavio Escrimim Carpes

Acton Sigma Quant Portfolio Multi Asset

Flavio Escrimim Carpes
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交易:
979
盈利交易:
424 (43.30%)
亏损交易:
555 (56.69%)
最好交易:
700.00 BRL
最差交易:
-278.00 BRL
毛利:
35 331.01 BRL (344 527 pips)
毛利亏损:
-29 745.50 BRL (207 876 pips)
最大连续赢利:
23 (185.00 BRL)
最大连续盈利:
1 890.00 BRL (5)
夏普比率:
0.05
交易活动:
17.41%
最大入金加载:
0.00%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
27
平均持有时间:
2 小时
采收率:
1.42
长期交易:
489 (49.95%)
短期交易:
490 (50.05%)
利润因子:
1.19
预期回报:
5.71 BRL
平均利润:
83.33 BRL
平均损失:
-53.60 BRL
最大连续失误:
21 (-2 436.00 BRL)
最大连续亏损:
-2 436.00 BRL (21)
每月增长:
85.80%
年度预测:
1 041.00%
算法交易:
99%
结余跌幅:
绝对:
1 656.50 BRL
最大值:
3 926.00 BRL (66.91%)
相对跌幅:
结余:
87.71% (3 926.00 BRL)
净值:
11.20% (328.00 BRL)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
WINZ25 172
WINQ26 157
WINV25 141
RDOR3 89
SMAL11 77
WINQ25 65
BBSE3 63
EMBR3 40
PETR4 39
WDOQ26 31
ENEV3 26
EQTL3 19
WINM26 17
ELET3 16
WDOU26 12
SMFT3 6
WDON25 4
TOTS3 3
WINM25 1
SUZB3 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
WINZ25 -1K
WINQ26 2K
WINV25 2.5K
RDOR3 21
SMAL11 -263
WINQ25 -219
BBSE3 86
EMBR3 -425
PETR4 -154
WDOQ26 161
ENEV3 -58
EQTL3 -48
WINM26 -57
ELET3 -95
WDOU26 265
SMFT3 -53
WDON25 20
TOTS3 7
WINM25 -103
SUZB3 -6
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
WINZ25 -7.7K
WINQ26 16K
WINV25 27K
RDOR3 82
SMAL11 -150
WINQ25 -2.5K
BBSE3 126
EMBR3 -962
PETR4 -294
WDOQ26 43K
ENEV3 -89
EQTL3 -114
WINM26 -545
ELET3 -210
WDOU26 60K
SMFT3 -119
WDON25 4.5K
TOTS3 18
WINM25 -1.2K
SUZB3 -14
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
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  • 提取
最好交易: +700.00 BRL
最差交易: -278 BRL
最大连续赢利: 5
最大连续失误: 21
最大连续盈利: +185.00 BRL
最大连续亏损: -2 436.00 BRL

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 BancoBTGPactual-PRD 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

无数据

没有评论
2026.07.29 17:14
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.07.23 00:13
A large drawdown may occur on the account again
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