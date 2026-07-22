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Angga Anugrawan

AnggaProjectXM

Angga Anugrawan
Angga Anugrawan

Angga Anugrawan

0 отзывов
Надежность
3 недели
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2026 7%
XMGlobal-Real 8
1:500
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
40
Прибыльных трейдов:
35 (87.50%)
Убыточных трейдов:
5 (12.50%)
Лучший трейд:
33.96 USD
Худший трейд:
-29.01 USD
Общая прибыль:
97.03 USD (9 684 pips)
Общий убыток:
-86.82 USD (8 681 pips)
Макс. серия выигрышей:
17 (69.93 USD)
Макс. прибыль в серии:
69.93 USD (17)
Коэффициент Шарпа:
0.06
Торговая активность:
2.52%
Макс. загрузка депозита:
35.99%
Последний трейд:
17 минут
Трейдов в неделю:
13
Ср. время удержания:
2 часа
Фактор восстановления:
0.18
Длинных трейдов:
24 (60.00%)
Коротких трейдов:
16 (40.00%)
Профит фактор:
1.12
Мат. ожидание:
0.26 USD
Средняя прибыль:
2.77 USD
Средний убыток:
-17.36 USD
Макс. серия проигрышей:
3 (-56.62 USD)
Макс. убыток в серии:
-56.62 USD (3)
Прирост в месяц:
7.04%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
27.97 USD
Максимальная:
56.62 USD (30.27%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
30.27% (56.62 USD)
По эквити:
19.25% (32.03 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
GOLD# 40
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
GOLD# 10
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
GOLD# 1K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +33.96 USD
Худший трейд: -29 USD
Макс. серия выигрышей: 17
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +69.93 USD
Макс. убыток в серии: -56.62 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "XMGlobal-Real 8" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Нет отзывов
2026.08.10 00:15
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.07.27 04:55
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.07.23 08:17
Share of trading days is too low
2026.07.23 08:17
Share of days for 80% of trades is too low
2026.07.23 07:17
Share of trading days is too low
2026.07.23 07:17
Share of days for 80% of trades is too low
2026.07.23 00:13
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.07.23 00:13
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.07.23 00:13
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.07.23 00:13
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.07.23 00:13
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
AnggaProjectXM
30 USD в месяц
7%
0
0
USD
155
USD
3
100%
40
87%
3%
1.11
0.26
USD
30%
1:500
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