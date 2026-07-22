- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
40
Прибыльных трейдов:
35 (87.50%)
Убыточных трейдов:
5 (12.50%)
Лучший трейд:
33.96 USD
Худший трейд:
-29.01 USD
Общая прибыль:
97.03 USD (9 684 pips)
Общий убыток:
-86.82 USD (8 681 pips)
Макс. серия выигрышей:
17 (69.93 USD)
Макс. прибыль в серии:
69.93 USD (17)
Коэффициент Шарпа:
0.06
Торговая активность:
2.52%
Макс. загрузка депозита:
35.99%
Последний трейд:
17 минут
Трейдов в неделю:
13
Ср. время удержания:
2 часа
Фактор восстановления:
0.18
Длинных трейдов:
24 (60.00%)
Коротких трейдов:
16 (40.00%)
Профит фактор:
1.12
Мат. ожидание:
0.26 USD
Средняя прибыль:
2.77 USD
Средний убыток:
-17.36 USD
Макс. серия проигрышей:
3 (-56.62 USD)
Макс. убыток в серии:
-56.62 USD (3)
Прирост в месяц:
7.04%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
27.97 USD
Максимальная:
56.62 USD (30.27%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
30.27% (56.62 USD)
По эквити:
19.25% (32.03 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|GOLD#
|40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|GOLD#
|10
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|GOLD#
|1K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +33.96 USD
Худший трейд: -29 USD
Макс. серия выигрышей: 17
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +69.93 USD
Макс. убыток в серии: -56.62 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "XMGlobal-Real 8" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
7%
0
0
USD
USD
155
USD
USD
3
100%
40
87%
3%
1.11
0.26
USD
USD
30%
1:500