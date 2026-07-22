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Angga Anugrawan

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增长自 2026 13%
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交易:
46
盈利交易:
41 (89.13%)
亏损交易:
5 (10.87%)
最好交易:
33.96 USD
最差交易:
-29.01 USD
毛利:
106.08 USD (10 583 pips)
毛利亏损:
-86.82 USD (8 681 pips)
最大连续赢利:
22 (33.92 USD)
最大连续盈利:
69.93 USD (17)
夏普比率:
0.08
交易活动:
2.52%
最大入金加载:
35.99%
最近交易:
4 几小时前
每周交易:
17
平均持有时间:
2 小时
采收率:
0.34
长期交易:
27 (58.70%)
短期交易:
19 (41.30%)
利润因子:
1.22
预期回报:
0.42 USD
平均利润:
2.59 USD
平均损失:
-17.36 USD
最大连续失误:
3 (-56.62 USD)
最大连续亏损:
-56.62 USD (3)
每月增长:
13.28%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
27.97 USD
最大值:
56.62 USD (30.27%)
相对跌幅:
结余:
30.27% (56.62 USD)
净值:
19.54% (31.80 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
GOLD# 46
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
GOLD# 19
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
GOLD# 1.9K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • 入金加载
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最好交易: +33.96 USD
最差交易: -29 USD
最大连续赢利: 17
最大连续失误: 3
最大连续盈利: +33.92 USD
最大连续亏损: -56.62 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 XMGlobal-Real 8 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

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2026.08.13 00:43
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.55% of days out of 22 days of the signal's entire lifetime.
2026.08.10 00:15
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.07.27 04:55
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.07.23 08:17
Share of trading days is too low
2026.07.23 08:17
Share of days for 80% of trades is too low
2026.07.23 07:17
Share of trading days is too low
2026.07.23 07:17
Share of days for 80% of trades is too low
2026.07.23 00:13
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.07.23 00:13
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.07.23 00:13
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.07.23 00:13
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.07.23 00:13
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
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