- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
46
盈利交易:
41 (89.13%)
亏损交易:
5 (10.87%)
最好交易:
33.96 USD
最差交易:
-29.01 USD
毛利:
106.08 USD (10 583 pips)
毛利亏损:
-86.82 USD (8 681 pips)
最大连续赢利:
22 (33.92 USD)
最大连续盈利:
69.93 USD (17)
夏普比率:
0.08
交易活动:
2.52%
最大入金加载:
35.99%
最近交易:
4 几小时前
每周交易:
17
平均持有时间:
2 小时
采收率:
0.34
长期交易:
27 (58.70%)
短期交易:
19 (41.30%)
利润因子:
1.22
预期回报:
0.42 USD
平均利润:
2.59 USD
平均损失:
-17.36 USD
最大连续失误:
3 (-56.62 USD)
最大连续亏损:
-56.62 USD (3)
每月增长:
13.28%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
27.97 USD
最大值:
56.62 USD (30.27%)
相对跌幅:
结余:
30.27% (56.62 USD)
净值:
19.54% (31.80 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|GOLD#
|46
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|GOLD#
|19
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|GOLD#
|1.9K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +33.96 USD
最差交易: -29 USD
最大连续赢利: 17
最大连续失误: 3
最大连续盈利: +33.92 USD
最大连续亏损: -56.62 USD
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无数据
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价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
13%
0
0
USD
USD
164
USD
USD
3
100%
46
89%
3%
1.22
0.42
USD
USD
30%
1:500