- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
369
Прибыльных трейдов:
244 (66.12%)
Убыточных трейдов:
125 (33.88%)
Лучший трейд:
423.48 USD
Худший трейд:
-604.93 USD
Общая прибыль:
7 514.71 USD (197 192 pips)
Общий убыток:
-3 713.87 USD (79 612 pips)
Макс. серия выигрышей:
21 (713.12 USD)
Макс. прибыль в серии:
2 222.97 USD (7)
Коэффициент Шарпа:
0.13
Торговая активность:
93.38%
Макс. загрузка депозита:
15.19%
Последний трейд:
11 минут
Трейдов в неделю:
168
Ср. время удержания:
14 часов
Фактор восстановления:
2.09
Длинных трейдов:
269 (72.90%)
Коротких трейдов:
100 (27.10%)
Профит фактор:
2.02
Мат. ожидание:
10.30 USD
Средняя прибыль:
30.80 USD
Средний убыток:
-29.71 USD
Макс. серия проигрышей:
18 (-206.83 USD)
Макс. убыток в серии:
-1 041.21 USD (2)
Прирост в месяц:
3.80%
Алготрейдинг:
90%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
983.80 USD
Максимальная:
1 816.02 USD (1.80%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
1.80% (1 818.06 USD)
По эквити:
1.13% (1 135.59 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|106
|GDAXI
|84
|XTIUSD
|29
|NDX
|24
|EURUSD
|24
|USDJPY
|18
|WS30
|8
|GBPUSD
|5
|AUDCAD
|4
|EURJPY
|4
|ANET
|3
|AUDUSD
|3
|AUDJPY
|3
|NZDCAD
|2
|DE
|2
|GBPAUD
|2
|GBPJPY
|2
|CADJPY
|2
|GBPCAD
|2
|CMI
|2
|GBPNZD
|2
|GBPCHF
|1
|GILD
|1
|BJ
|1
|COST
|1
|CFG
|1
|BMY
|1
|DHR
|1
|LITE
|1
|LMT
|1
|NOC
|1
|NSC
|1
|CNC
|1
|CVNA
|1
|FCX
|1
|CHFJPY
|1
|KR
|1
|EURAUD
|1
|DOV
|1
|COHR
|1
|ECL
|1
|ILMN
|1
|NZDUSD
|1
|EURNZD
|1
|MNST
|1
|LAD
|1
|ACN
|1
|G
|1
|MA
|1
|CMG
|1
|LKQ
|1
|CHRW
|1
|CCI
|1
|BAX
|1
|USDCAD
|1
|HWM
|1
|LSTR
|1
|AIZ
|1
|HSIC
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|853
|GDAXI
|-28
|XTIUSD
|768
|NDX
|2.3K
|EURUSD
|53
|USDJPY
|3
|WS30
|22
|GBPUSD
|-63
|AUDCAD
|85
|EURJPY
|-1.1K
|ANET
|28
|AUDUSD
|29
|AUDJPY
|-457
|NZDCAD
|202
|DE
|144
|GBPAUD
|38
|GBPJPY
|-77
|CADJPY
|174
|GBPCAD
|167
|CMI
|148
|GBPNZD
|57
|GBPCHF
|100
|GILD
|18
|BJ
|-8
|COST
|11
|CFG
|10
|BMY
|2
|DHR
|16
|LITE
|-126
|LMT
|-123
|NOC
|-139
|NSC
|31
|CNC
|22
|CVNA
|-17
|FCX
|16
|CHFJPY
|19
|KR
|10
|EURAUD
|97
|DOV
|2
|COHR
|193
|ECL
|33
|ILMN
|22
|NZDUSD
|2
|EURNZD
|5
|MNST
|8
|LAD
|89
|ACN
|8
|G
|9
|MA
|36
|CMG
|15
|LKQ
|7
|CHRW
|36
|CCI
|16
|BAX
|1
|USDCAD
|6
|HWM
|14
|LSTR
|-17
|AIZ
|19
|HSIC
|0
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|84K
|GDAXI
|-295
|XTIUSD
|1.2K
|NDX
|26K
|EURUSD
|1.7K
|USDJPY
|360
|WS30
|2.2K
|GBPUSD
|-325
|AUDCAD
|263
|EURJPY
|-6.4K
|ANET
|492
|AUDUSD
|239
|AUDJPY
|-859
|NZDCAD
|375
|DE
|2.4K
|GBPAUD
|-185
|GBPJPY
|-3.4K
|CADJPY
|574
|GBPCAD
|693
|CMI
|2.5K
|GBPNZD
|340
|GBPCHF
|159
|GILD
|306
|BJ
|-159
|COST
|168
|CFG
|201
|BMY
|53
|DHR
|237
|LITE
|-2.1K
|LMT
|-2K
|NOC
|-2K
|NSC
|440
|CNC
|366
|CVNA
|-281
|FCX
|237
|CHFJPY
|761
|KR
|167
|EURAUD
|149
|DOV
|55
|COHR
|3.2K
|ECL
|474
|ILMN
|375
|NZDUSD
|70
|EURNZD
|77
|MNST
|151
|LAD
|1.5K
|ACN
|125
|G
|150
|MA
|712
|CMG
|246
|LKQ
|129
|CHRW
|617
|CCI
|318
|BAX
|25
|USDCAD
|401
|HWM
|236
|LSTR
|-259
|AIZ
|316
|HSIC
|-1
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +423.48 USD
Худший трейд: -605 USD
Макс. серия выигрышей: 7
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +713.12 USD
Макс. убыток в серии: -206.83 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Darwinex-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
OxSecurities-Live
|0.00 × 1
|
AdmiralsGroup-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
|
OneRoyal-Server
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 6
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 25
|
RoboForex-ECN
|0.15 × 33
|
VTMarkets-Live
|0.22 × 55
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|0.23 × 13
|
TradeMaxGlobal-Live
|0.31 × 275
|
AmanaCapital-Live
|0.63 × 875
|
FXOpen-MT5
|0.67 × 6
|
Exness-MT5Real3
|0.85 × 167
|
Darwinex-Live
|0.89 × 5260
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.94 × 17
|
Pepperstone-MT5-Live01
|0.98 × 222
|
Exness-MT5Real20
|1.00 × 2
|
PrimeCodex-MT5
|1.09 × 442
|
ICMarketsSC-MT5
|1.18 × 22
|
FPMarketsLLC-Live
|1.50 × 46
|
GFXSecurities-GFXSECURITIES
|2.00 × 2
|
SMCapitalMarkets-Live2
|2.00 × 1
|
Ava-Real 1-MT5
|2.00 × 5
|
HFMarketsGlobal-Live1
|2.50 × 2
еще 26...Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Collection of personal strategies
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
4%
0
0
USD
USD
104K
USD
USD
4
90%
369
66%
93%
2.02
10.30
USD
USD
2%
1:200