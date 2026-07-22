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Сигналы / MetaTrader 5 / DarwinexZero
Lovrenc Mihelcic

DarwinexZero

Lovrenc Mihelcic
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I'm a self-taught programmer with a strong interest in the markets, building trading tools I'd actually want to use myself. I mainly develop Expert Advisors and indicators for MetaTrader 5, working in MQL5, Python and Pine Script.
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
369
Прибыльных трейдов:
244 (66.12%)
Убыточных трейдов:
125 (33.88%)
Лучший трейд:
423.48 USD
Худший трейд:
-604.93 USD
Общая прибыль:
7 514.71 USD (197 192 pips)
Общий убыток:
-3 713.87 USD (79 612 pips)
Макс. серия выигрышей:
21 (713.12 USD)
Макс. прибыль в серии:
2 222.97 USD (7)
Коэффициент Шарпа:
0.13
Торговая активность:
93.38%
Макс. загрузка депозита:
15.19%
Последний трейд:
11 минут
Трейдов в неделю:
168
Ср. время удержания:
14 часов
Фактор восстановления:
2.09
Длинных трейдов:
269 (72.90%)
Коротких трейдов:
100 (27.10%)
Профит фактор:
2.02
Мат. ожидание:
10.30 USD
Средняя прибыль:
30.80 USD
Средний убыток:
-29.71 USD
Макс. серия проигрышей:
18 (-206.83 USD)
Макс. убыток в серии:
-1 041.21 USD (2)
Прирост в месяц:
3.80%
Алготрейдинг:
90%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
983.80 USD
Максимальная:
1 816.02 USD (1.80%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
1.80% (1 818.06 USD)
По эквити:
1.13% (1 135.59 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 106
GDAXI 84
XTIUSD 29
NDX 24
EURUSD 24
USDJPY 18
WS30 8
GBPUSD 5
AUDCAD 4
EURJPY 4
ANET 3
AUDUSD 3
AUDJPY 3
NZDCAD 2
DE 2
GBPAUD 2
GBPJPY 2
CADJPY 2
GBPCAD 2
CMI 2
GBPNZD 2
GBPCHF 1
GILD 1
BJ 1
COST 1
CFG 1
BMY 1
DHR 1
LITE 1
LMT 1
NOC 1
NSC 1
CNC 1
CVNA 1
FCX 1
CHFJPY 1
KR 1
EURAUD 1
DOV 1
COHR 1
ECL 1
ILMN 1
NZDUSD 1
EURNZD 1
MNST 1
LAD 1
ACN 1
G 1
MA 1
CMG 1
LKQ 1
CHRW 1
CCI 1
BAX 1
USDCAD 1
HWM 1
LSTR 1
AIZ 1
HSIC 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 853
GDAXI -28
XTIUSD 768
NDX 2.3K
EURUSD 53
USDJPY 3
WS30 22
GBPUSD -63
AUDCAD 85
EURJPY -1.1K
ANET 28
AUDUSD 29
AUDJPY -457
NZDCAD 202
DE 144
GBPAUD 38
GBPJPY -77
CADJPY 174
GBPCAD 167
CMI 148
GBPNZD 57
GBPCHF 100
GILD 18
BJ -8
COST 11
CFG 10
BMY 2
DHR 16
LITE -126
LMT -123
NOC -139
NSC 31
CNC 22
CVNA -17
FCX 16
CHFJPY 19
KR 10
EURAUD 97
DOV 2
COHR 193
ECL 33
ILMN 22
NZDUSD 2
EURNZD 5
MNST 8
LAD 89
ACN 8
G 9
MA 36
CMG 15
LKQ 7
CHRW 36
CCI 16
BAX 1
USDCAD 6
HWM 14
LSTR -17
AIZ 19
HSIC 0
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 84K
GDAXI -295
XTIUSD 1.2K
NDX 26K
EURUSD 1.7K
USDJPY 360
WS30 2.2K
GBPUSD -325
AUDCAD 263
EURJPY -6.4K
ANET 492
AUDUSD 239
AUDJPY -859
NZDCAD 375
DE 2.4K
GBPAUD -185
GBPJPY -3.4K
CADJPY 574
GBPCAD 693
CMI 2.5K
GBPNZD 340
GBPCHF 159
GILD 306
BJ -159
COST 168
CFG 201
BMY 53
DHR 237
LITE -2.1K
LMT -2K
NOC -2K
NSC 440
CNC 366
CVNA -281
FCX 237
CHFJPY 761
KR 167
EURAUD 149
DOV 55
COHR 3.2K
ECL 474
ILMN 375
NZDUSD 70
EURNZD 77
MNST 151
LAD 1.5K
ACN 125
G 150
MA 712
CMG 246
LKQ 129
CHRW 617
CCI 318
BAX 25
USDCAD 401
HWM 236
LSTR -259
AIZ 316
HSIC -1
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +423.48 USD
Худший трейд: -605 USD
Макс. серия выигрышей: 7
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +713.12 USD
Макс. убыток в серии: -206.83 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Darwinex-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

OxSecurities-Live
0.00 × 1
AdmiralsGroup-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real
0.00 × 3
OneRoyal-Server
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 6
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 25
RoboForex-ECN
0.15 × 33
VTMarkets-Live
0.22 × 55
CapitalPointTrading-MT5-4
0.23 × 13
TradeMaxGlobal-Live
0.31 × 275
AmanaCapital-Live
0.63 × 875
FXOpen-MT5
0.67 × 6
Exness-MT5Real3
0.85 × 167
Darwinex-Live
0.89 × 5260
ForexTimeFXTM-Live01
0.94 × 17
Pepperstone-MT5-Live01
0.98 × 222
Exness-MT5Real20
1.00 × 2
PrimeCodex-MT5
1.09 × 442
ICMarketsSC-MT5
1.18 × 22
FPMarketsLLC-Live
1.50 × 46
GFXSecurities-GFXSECURITIES
2.00 × 2
SMCapitalMarkets-Live2
2.00 × 1
Ava-Real 1-MT5
2.00 × 5
HFMarketsGlobal-Live1
2.50 × 2
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Collection of personal strategies
Нет отзывов
2026.08.11 02:24
Share of days for 80% of growth is too low
2026.08.10 08:18
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.55% of days out of 22 days of the signal's entire lifetime.
2026.07.23 07:17
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.07.22 22:11
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.07.22 22:11
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
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PF
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Плечо
DarwinexZero
30 USD в месяц
4%
0
0
USD
104K
USD
4
90%
369
66%
93%
2.02
10.30
USD
2%
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