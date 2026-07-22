- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
404
盈利交易:
257 (63.61%)
亏损交易:
147 (36.39%)
最好交易:
423.48 USD
最差交易:
-604.93 USD
毛利:
7 578.80 USD (198 922 pips)
毛利亏损:
-4 328.98 USD (99 821 pips)
最大连续赢利:
21 (713.12 USD)
最大连续盈利:
2 222.97 USD (7)
夏普比率:
0.10
交易活动:
94.39%
最大入金加载:
15.19%
最近交易:
5 几小时前
每周交易:
120
平均持有时间:
15 小时
采收率:
1.79
长期交易:
297 (73.51%)
短期交易:
107 (26.49%)
利润因子:
1.75
预期回报:
8.04 USD
平均利润:
29.49 USD
平均损失:
-29.45 USD
最大连续失误:
18 (-206.83 USD)
最大连续亏损:
-1 041.21 USD (2)
每月增长:
3.25%
算法交易:
91%
结余跌幅:
绝对:
983.80 USD
最大值:
1 816.02 USD (1.80%)
相对跌幅:
结余:
1.80% (1 818.06 USD)
净值:
1.13% (1 135.59 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|121
|GDAXI
|84
|NDX
|33
|XTIUSD
|31
|EURUSD
|24
|USDJPY
|21
|WS30
|9
|GBPUSD
|6
|AUDCAD
|4
|EURJPY
|4
|ANET
|3
|AUDUSD
|3
|AUDJPY
|3
|NZDCAD
|2
|DE
|2
|GBPAUD
|2
|GBPJPY
|2
|CADJPY
|2
|GBPCAD
|2
|CMI
|2
|GBPNZD
|2
|GBPCHF
|1
|GILD
|1
|BJ
|1
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|1
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|1
|BMY
|1
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|1
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|1
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|1
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|1
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|1
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|1
|CVNA
|1
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|1
|CHFJPY
|1
|KR
|1
|EURAUD
|1
|DOV
|1
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|1
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|1
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|1
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|1
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|1
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|1
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|1
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|1
|G
|1
|MA
|1
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|1
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|1
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|1
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|1
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|1
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|1
|HWM
|1
|LSTR
|1
|AIZ
|1
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|1
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|1
|IFF
|1
|BR
|1
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|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|758
|GDAXI
|-28
|NDX
|1.8K
|XTIUSD
|790
|EURUSD
|53
|USDJPY
|-6
|WS30
|20
|GBPUSD
|-62
|AUDCAD
|85
|EURJPY
|-1.1K
|ANET
|28
|AUDUSD
|29
|AUDJPY
|-457
|NZDCAD
|202
|DE
|144
|GBPAUD
|38
|GBPJPY
|-77
|CADJPY
|174
|GBPCAD
|167
|CMI
|148
|GBPNZD
|57
|GBPCHF
|100
|GILD
|18
|BJ
|-8
|COST
|11
|CFG
|10
|BMY
|2
|DHR
|16
|LITE
|-126
|LMT
|-123
|NOC
|-139
|NSC
|31
|CNC
|22
|CVNA
|-17
|FCX
|16
|CHFJPY
|19
|KR
|10
|EURAUD
|97
|DOV
|2
|COHR
|193
|ECL
|33
|ILMN
|22
|NZDUSD
|2
|EURNZD
|5
|MNST
|8
|LAD
|89
|ACN
|8
|G
|9
|MA
|36
|CMG
|15
|LKQ
|7
|CHRW
|36
|CCI
|16
|BAX
|1
|USDCAD
|6
|HWM
|14
|LSTR
|-17
|AIZ
|19
|HSIC
|0
|ALL
|6
|IFF
|1
|BR
|3
|NRG
|-14
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|75K
|GDAXI
|-295
|NDX
|16K
|XTIUSD
|1.4K
|EURUSD
|1.7K
|USDJPY
|232
|WS30
|2.1K
|GBPUSD
|-310
|AUDCAD
|263
|EURJPY
|-6.4K
|ANET
|492
|AUDUSD
|239
|AUDJPY
|-859
|NZDCAD
|375
|DE
|2.4K
|GBPAUD
|-185
|GBPJPY
|-3.4K
|CADJPY
|574
|GBPCAD
|693
|CMI
|2.5K
|GBPNZD
|340
|GBPCHF
|159
|GILD
|306
|BJ
|-159
|COST
|168
|CFG
|201
|BMY
|53
|DHR
|237
|LITE
|-2.1K
|LMT
|-2K
|NOC
|-2K
|NSC
|440
|CNC
|366
|CVNA
|-281
|FCX
|237
|CHFJPY
|761
|KR
|167
|EURAUD
|149
|DOV
|55
|COHR
|3.2K
|ECL
|474
|ILMN
|375
|NZDUSD
|70
|EURNZD
|77
|MNST
|151
|LAD
|1.5K
|ACN
|125
|G
|150
|MA
|712
|CMG
|246
|LKQ
|129
|CHRW
|617
|CCI
|318
|BAX
|25
|USDCAD
|401
|HWM
|236
|LSTR
|-259
|AIZ
|316
|HSIC
|-1
|ALL
|105
|IFF
|9
|BR
|54
|NRG
|-176
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +423.48 USD
最差交易: -605 USD
最大连续赢利: 7
最大连续失误: 2
最大连续盈利: +713.12 USD
最大连续亏损: -206.83 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Darwinex-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
OxSecurities-Live
|0.00 × 1
|
AdmiralsGroup-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
|
OneRoyal-Server
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5
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|
ICMarketsSC-MT5-4
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ICMarketsSC-MT5-2
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|
RoboForex-ECN
|0.15 × 33
|
VTMarkets-Live
|0.22 × 55
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|0.23 × 13
|
TradeMaxGlobal-Live
|0.31 × 275
|
AmanaCapital-Live
|0.63 × 875
|
FXOpen-MT5
|0.67 × 6
|
Exness-MT5Real3
|0.85 × 167
|
Darwinex-Live
|0.89 × 5260
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.94 × 17
|
Pepperstone-MT5-Live01
|0.98 × 222
|
Exness-MT5Real20
|1.00 × 2
|
PrimeCodex-MT5
|1.09 × 442
|
ICMarketsSC-MT5
|1.18 × 22
|
FPMarketsLLC-Live
|1.50 × 46
|
GFXSecurities-GFXSECURITIES
|2.00 × 2
|
SMCapitalMarkets-Live2
|2.00 × 1
|
Ava-Real 1-MT5
|2.00 × 5
|
HFMarketsGlobal-Live1
|2.50 × 2
Collection of personal strategies
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价格
成长
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资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
3%
0
0
USD
USD
103K
USD
USD
4
91%
404
63%
94%
1.75
8.04
USD
USD
2%
1:200