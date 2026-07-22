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Lovrenc Mihelcic

DarwinexZero

Lovrenc Mihelcic
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I'm a self-taught programmer with a strong interest in the markets, building trading tools I'd actually want to use myself. I mainly develop Expert Advisors and indicators for MetaTrader 5, working in MQL5, Python and Pine Script.
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交易:
404
盈利交易:
257 (63.61%)
亏损交易:
147 (36.39%)
最好交易:
423.48 USD
最差交易:
-604.93 USD
毛利:
7 578.80 USD (198 922 pips)
毛利亏损:
-4 328.98 USD (99 821 pips)
最大连续赢利:
21 (713.12 USD)
最大连续盈利:
2 222.97 USD (7)
夏普比率:
0.10
交易活动:
94.39%
最大入金加载:
15.19%
最近交易:
5 几小时前
每周交易:
120
平均持有时间:
15 小时
采收率:
1.79
长期交易:
297 (73.51%)
短期交易:
107 (26.49%)
利润因子:
1.75
预期回报:
8.04 USD
平均利润:
29.49 USD
平均损失:
-29.45 USD
最大连续失误:
18 (-206.83 USD)
最大连续亏损:
-1 041.21 USD (2)
每月增长:
3.25%
算法交易:
91%
结余跌幅:
绝对:
983.80 USD
最大值:
1 816.02 USD (1.80%)
相对跌幅:
结余:
1.80% (1 818.06 USD)
净值:
1.13% (1 135.59 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSD 121
GDAXI 84
NDX 33
XTIUSD 31
EURUSD 24
USDJPY 21
WS30 9
GBPUSD 6
AUDCAD 4
EURJPY 4
ANET 3
AUDUSD 3
AUDJPY 3
NZDCAD 2
DE 2
GBPAUD 2
GBPJPY 2
CADJPY 2
GBPCAD 2
CMI 2
GBPNZD 2
GBPCHF 1
GILD 1
BJ 1
COST 1
CFG 1
BMY 1
DHR 1
LITE 1
LMT 1
NOC 1
NSC 1
CNC 1
CVNA 1
FCX 1
CHFJPY 1
KR 1
EURAUD 1
DOV 1
COHR 1
ECL 1
ILMN 1
NZDUSD 1
EURNZD 1
MNST 1
LAD 1
ACN 1
G 1
MA 1
CMG 1
LKQ 1
CHRW 1
CCI 1
BAX 1
USDCAD 1
HWM 1
LSTR 1
AIZ 1
HSIC 1
ALL 1
IFF 1
BR 1
NRG 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSD 758
GDAXI -28
NDX 1.8K
XTIUSD 790
EURUSD 53
USDJPY -6
WS30 20
GBPUSD -62
AUDCAD 85
EURJPY -1.1K
ANET 28
AUDUSD 29
AUDJPY -457
NZDCAD 202
DE 144
GBPAUD 38
GBPJPY -77
CADJPY 174
GBPCAD 167
CMI 148
GBPNZD 57
GBPCHF 100
GILD 18
BJ -8
COST 11
CFG 10
BMY 2
DHR 16
LITE -126
LMT -123
NOC -139
NSC 31
CNC 22
CVNA -17
FCX 16
CHFJPY 19
KR 10
EURAUD 97
DOV 2
COHR 193
ECL 33
ILMN 22
NZDUSD 2
EURNZD 5
MNST 8
LAD 89
ACN 8
G 9
MA 36
CMG 15
LKQ 7
CHRW 36
CCI 16
BAX 1
USDCAD 6
HWM 14
LSTR -17
AIZ 19
HSIC 0
ALL 6
IFF 1
BR 3
NRG -14
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSD 75K
GDAXI -295
NDX 16K
XTIUSD 1.4K
EURUSD 1.7K
USDJPY 232
WS30 2.1K
GBPUSD -310
AUDCAD 263
EURJPY -6.4K
ANET 492
AUDUSD 239
AUDJPY -859
NZDCAD 375
DE 2.4K
GBPAUD -185
GBPJPY -3.4K
CADJPY 574
GBPCAD 693
CMI 2.5K
GBPNZD 340
GBPCHF 159
GILD 306
BJ -159
COST 168
CFG 201
BMY 53
DHR 237
LITE -2.1K
LMT -2K
NOC -2K
NSC 440
CNC 366
CVNA -281
FCX 237
CHFJPY 761
KR 167
EURAUD 149
DOV 55
COHR 3.2K
ECL 474
ILMN 375
NZDUSD 70
EURNZD 77
MNST 151
LAD 1.5K
ACN 125
G 150
MA 712
CMG 246
LKQ 129
CHRW 617
CCI 318
BAX 25
USDCAD 401
HWM 236
LSTR -259
AIZ 316
HSIC -1
ALL 105
IFF 9
BR 54
NRG -176
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
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最好交易: +423.48 USD
最差交易: -605 USD
最大连续赢利: 7
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最大连续盈利: +713.12 USD
最大连续亏损: -206.83 USD

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OneRoyal-Server
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ICMarketsEU-MT5
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ICMarketsSC-MT5-4
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ICMarketsSC-MT5-2
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RoboForex-ECN
0.15 × 33
VTMarkets-Live
0.22 × 55
CapitalPointTrading-MT5-4
0.23 × 13
TradeMaxGlobal-Live
0.31 × 275
AmanaCapital-Live
0.63 × 875
FXOpen-MT5
0.67 × 6
Exness-MT5Real3
0.85 × 167
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0.89 × 5260
ForexTimeFXTM-Live01
0.94 × 17
Pepperstone-MT5-Live01
0.98 × 222
Exness-MT5Real20
1.00 × 2
PrimeCodex-MT5
1.09 × 442
ICMarketsSC-MT5
1.18 × 22
FPMarketsLLC-Live
1.50 × 46
GFXSecurities-GFXSECURITIES
2.00 × 2
SMCapitalMarkets-Live2
2.00 × 1
Ava-Real 1-MT5
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HFMarketsGlobal-Live1
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2026.08.12 03:36
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.17% of days out of 24 days of the signal's entire lifetime.
2026.08.11 02:24
Share of days for 80% of growth is too low
2026.08.10 08:18
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.55% of days out of 22 days of the signal's entire lifetime.
2026.07.23 07:17
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.07.22 22:11
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.07.22 22:11
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
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