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Signals / MetaTrader 5 / DarwinexZero
Lovrenc Mihelcic

DarwinexZero

Lovrenc Mihelcic
Lovrenc Mihelcic

Lovrenc Mihelcic

I'm a self-taught programmer with a strong interest in the markets, building trading tools I'd actually want to use myself. I mainly develop Expert Advisors and indicators for MetaTrader 5, working in MQL5, Python and Pine Script.
0 reviews
Reliability
3 weeks
0 / 0 USD
Copy for 30 USD per month
growth since 2026 3%
Darwinex-Live
1:200
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  • Growth
  • Balance
  • Equity
  • Drawdown
Trades:
333
Profit Trades:
216 (64.86%)
Loss Trades:
117 (35.14%)
Best trade:
423.48 USD
Worst trade:
-604.93 USD
Gross Profit:
6 439.55 USD (176 641 pips)
Gross Loss:
-3 682.67 USD (78 760 pips)
Maximum consecutive wins:
14 (120.75 USD)
Maximal consecutive profit:
2 222.97 USD (7)
Sharpe Ratio:
0.10
Trading activity:
93.38%
Max deposit load:
15.19%
Latest trade:
16 hours ago
Trades per week:
171
Avg holding time:
13 hours
Recovery Factor:
1.52
Long Trades:
238 (71.47%)
Short Trades:
95 (28.53%)
Profit Factor:
1.75
Expected Payoff:
8.28 USD
Average Profit:
29.81 USD
Average Loss:
-31.48 USD
Maximum consecutive losses:
18 (-206.83 USD)
Maximal consecutive loss:
-1 041.21 USD (2)
Monthly growth:
2.76%
Algo trading:
93%
Drawdown by balance:
Absolute:
983.80 USD
Maximal:
1 816.02 USD (1.80%)
Relative drawdown:
By Balance:
1.80% (1 818.06 USD)
By Equity:
1.13% (1 135.59 USD)

Distribution

Symbol Deals Sell Buy
XAUUSD 90
GDAXI 84
EURUSD 23
NDX 22
XTIUSD 20
USDJPY 16
WS30 8
GBPUSD 5
AUDCAD 4
EURJPY 4
AUDJPY 3
ANET 2
NZDCAD 2
DE 2
GBPAUD 2
GBPJPY 2
AUDUSD 2
CADJPY 2
GBPCAD 2
CMI 2
GBPCHF 1
GILD 1
BJ 1
COST 1
CFG 1
BMY 1
DHR 1
LITE 1
LMT 1
NOC 1
NSC 1
CNC 1
CVNA 1
FCX 1
CHFJPY 1
KR 1
EURAUD 1
DOV 1
COHR 1
ECL 1
ILMN 1
NZDUSD 1
EURNZD 1
MNST 1
LAD 1
ACN 1
G 1
MA 1
CMG 1
LKQ 1
CHRW 1
CCI 1
BAX 1
USDCAD 1
HWM 1
LSTR 1
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Symbol Gross Profit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD 690
GDAXI -28
EURUSD 26
NDX 2K
XTIUSD 302
USDJPY 4
WS30 22
GBPUSD -63
AUDCAD 85
EURJPY -1.1K
AUDJPY -457
ANET 17
NZDCAD 202
DE 144
GBPAUD 38
GBPJPY -77
AUDUSD 31
CADJPY 174
GBPCAD 167
CMI 148
GBPCHF 100
GILD 18
BJ -8
COST 11
CFG 10
BMY 2
DHR 16
LITE -126
LMT -123
NOC -139
NSC 31
CNC 22
CVNA -17
FCX 16
CHFJPY 19
KR 10
EURAUD 97
DOV 2
COHR 193
ECL 33
ILMN 22
NZDUSD 2
EURNZD 5
MNST 8
LAD 89
ACN 8
G 9
MA 36
CMG 15
LKQ 7
CHRW 36
CCI 16
BAX 1
USDCAD 6
HWM 14
LSTR -17
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Symbol Gross Profit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD 70K
GDAXI -295
EURUSD 966
NDX 22K
XTIUSD 919
USDJPY 399
WS30 2.2K
GBPUSD -325
AUDCAD 263
EURJPY -6.4K
AUDJPY -859
ANET 304
NZDCAD 375
DE 2.4K
GBPAUD -185
GBPJPY -3.4K
AUDUSD 299
CADJPY 574
GBPCAD 693
CMI 2.5K
GBPCHF 159
GILD 306
BJ -159
COST 168
CFG 201
BMY 53
DHR 237
LITE -2.1K
LMT -2K
NOC -2K
NSC 440
CNC 366
CVNA -281
FCX 237
CHFJPY 761
KR 167
EURAUD 149
DOV 55
COHR 3.2K
ECL 474
ILMN 375
NZDUSD 70
EURNZD 77
MNST 151
LAD 1.5K
ACN 125
G 150
MA 712
CMG 246
LKQ 129
CHRW 617
CCI 318
BAX 25
USDCAD 401
HWM 236
LSTR -259
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Deposit load
  • Drawdown
Best trade: +423.48 USD
Worst trade: -605 USD
Maximum consecutive wins: 7
Maximum consecutive losses: 2
Maximal consecutive profit: +120.75 USD
Maximal consecutive loss: -206.83 USD

The average slippage based on execution statistics on real accounts of various brokers is specified in pips. It depends on the difference between the provider's quotes from "Darwinex-Live" and the subscriber's quotes, as well as on order execution delays. Lower values mean better quality of copying.

Exness-MT5Real
0.00 × 3
OxSecurities-Live
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5
0.00 × 1
AdmiralsGroup-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 19
ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 6
OneRoyal-Server
0.00 × 1
RoboForex-ECN
0.15 × 33
VTMarkets-Live
0.22 × 55
CapitalPointTrading-MT5-4
0.23 × 13
TradeMaxGlobal-Live
0.31 × 275
AmanaCapital-Live
0.63 × 875
FXOpen-MT5
0.67 × 6
Exness-MT5Real3
0.85 × 167
Darwinex-Live
0.89 × 5260
ForexTimeFXTM-Live01
0.94 × 17
Pepperstone-MT5-Live01
1.00 × 213
Exness-MT5Real20
1.00 × 2
PrimeCodex-MT5
1.09 × 442
ICMarketsSC-MT5
1.18 × 22
FPMarketsLLC-Live
1.50 × 46
Ava-Real 1-MT5
2.00 × 5
GFXSecurities-GFXSECURITIES
2.00 × 2
SMCapitalMarkets-Live2
2.00 × 1
HFMarketsGlobal-Live1
2.50 × 2
26 more...
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Collection of personal strategies
No reviews
2026.07.23 07:17
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.07.22 22:11
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.07.22 22:11
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
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Signal
Price
Growth
Subscribers
Funds
Balance
Weeks
Expert Advisors
Trades
Win %
Activity
PF
Expected Payoff
Drawdown
Leverage
DarwinexZero
30 USD per month
3%
0
0
USD
103K
USD
3
93%
333
64%
93%
1.74
8.28
USD
2%
1:200
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How trade copying is performed in MetaTrader? Watch video tutorial

Subscription to a signal allows you to copy provider's trades within 1 month. In order for subscription to work, you should use MetaTrader 5 trading terminal.

If you have not installed the platform yet, you can download it here.