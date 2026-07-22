- Growth
- Balance
- Equity
- Drawdown
Trades:
333
Profit Trades:
216 (64.86%)
Loss Trades:
117 (35.14%)
Best trade:
423.48 USD
Worst trade:
-604.93 USD
Gross Profit:
6 439.55 USD (176 641 pips)
Gross Loss:
-3 682.67 USD (78 760 pips)
Maximum consecutive wins:
14 (120.75 USD)
Maximal consecutive profit:
2 222.97 USD (7)
Sharpe Ratio:
0.10
Trading activity:
93.38%
Max deposit load:
15.19%
Latest trade:
16 hours ago
Trades per week:
171
Avg holding time:
13 hours
Recovery Factor:
1.52
Long Trades:
238 (71.47%)
Short Trades:
95 (28.53%)
Profit Factor:
1.75
Expected Payoff:
8.28 USD
Average Profit:
29.81 USD
Average Loss:
-31.48 USD
Maximum consecutive losses:
18 (-206.83 USD)
Maximal consecutive loss:
-1 041.21 USD (2)
Monthly growth:
2.76%
Algo trading:
93%
Drawdown by balance:
Absolute:
983.80 USD
Maximal:
1 816.02 USD (1.80%)
Relative drawdown:
By Balance:
1.80% (1 818.06 USD)
By Equity:
1.13% (1 135.59 USD)
Distribution
|Symbol
|Deals
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|90
|GDAXI
|84
|EURUSD
|23
|NDX
|22
|XTIUSD
|20
|USDJPY
|16
|WS30
|8
|GBPUSD
|5
|AUDCAD
|4
|EURJPY
|4
|AUDJPY
|3
|ANET
|2
|NZDCAD
|2
|DE
|2
|GBPAUD
|2
|GBPJPY
|2
|AUDUSD
|2
|CADJPY
|2
|GBPCAD
|2
|CMI
|2
|GBPCHF
|1
|GILD
|1
|BJ
|1
|COST
|1
|CFG
|1
|BMY
|1
|DHR
|1
|LITE
|1
|LMT
|1
|NOC
|1
|NSC
|1
|CNC
|1
|CVNA
|1
|FCX
|1
|CHFJPY
|1
|KR
|1
|EURAUD
|1
|DOV
|1
|COHR
|1
|ECL
|1
|ILMN
|1
|NZDUSD
|1
|EURNZD
|1
|MNST
|1
|LAD
|1
|ACN
|1
|G
|1
|MA
|1
|CMG
|1
|LKQ
|1
|CHRW
|1
|CCI
|1
|BAX
|1
|USDCAD
|1
|HWM
|1
|LSTR
|1
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Symbol
|Gross Profit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|690
|GDAXI
|-28
|EURUSD
|26
|NDX
|2K
|XTIUSD
|302
|USDJPY
|4
|WS30
|22
|GBPUSD
|-63
|AUDCAD
|85
|EURJPY
|-1.1K
|AUDJPY
|-457
|ANET
|17
|NZDCAD
|202
|DE
|144
|GBPAUD
|38
|GBPJPY
|-77
|AUDUSD
|31
|CADJPY
|174
|GBPCAD
|167
|CMI
|148
|GBPCHF
|100
|GILD
|18
|BJ
|-8
|COST
|11
|CFG
|10
|BMY
|2
|DHR
|16
|LITE
|-126
|LMT
|-123
|NOC
|-139
|NSC
|31
|CNC
|22
|CVNA
|-17
|FCX
|16
|CHFJPY
|19
|KR
|10
|EURAUD
|97
|DOV
|2
|COHR
|193
|ECL
|33
|ILMN
|22
|NZDUSD
|2
|EURNZD
|5
|MNST
|8
|LAD
|89
|ACN
|8
|G
|9
|MA
|36
|CMG
|15
|LKQ
|7
|CHRW
|36
|CCI
|16
|BAX
|1
|USDCAD
|6
|HWM
|14
|LSTR
|-17
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Symbol
|Gross Profit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|70K
|GDAXI
|-295
|EURUSD
|966
|NDX
|22K
|XTIUSD
|919
|USDJPY
|399
|WS30
|2.2K
|GBPUSD
|-325
|AUDCAD
|263
|EURJPY
|-6.4K
|AUDJPY
|-859
|ANET
|304
|NZDCAD
|375
|DE
|2.4K
|GBPAUD
|-185
|GBPJPY
|-3.4K
|AUDUSD
|299
|CADJPY
|574
|GBPCAD
|693
|CMI
|2.5K
|GBPCHF
|159
|GILD
|306
|BJ
|-159
|COST
|168
|CFG
|201
|BMY
|53
|DHR
|237
|LITE
|-2.1K
|LMT
|-2K
|NOC
|-2K
|NSC
|440
|CNC
|366
|CVNA
|-281
|FCX
|237
|CHFJPY
|761
|KR
|167
|EURAUD
|149
|DOV
|55
|COHR
|3.2K
|ECL
|474
|ILMN
|375
|NZDUSD
|70
|EURNZD
|77
|MNST
|151
|LAD
|1.5K
|ACN
|125
|G
|150
|MA
|712
|CMG
|246
|LKQ
|129
|CHRW
|617
|CCI
|318
|BAX
|25
|USDCAD
|401
|HWM
|236
|LSTR
|-259
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Deposit load
- Drawdown
Best trade: +423.48 USD
Worst trade: -605 USD
Maximum consecutive wins: 7
Maximum consecutive losses: 2
Maximal consecutive profit: +120.75 USD
Maximal consecutive loss: -206.83 USD
The average slippage based on execution statistics on real accounts of various brokers is specified in pips. It depends on the difference between the provider's quotes from "Darwinex-Live" and the subscriber's quotes, as well as on order execution delays. Lower values mean better quality of copying.
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
|
OxSecurities-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5
|0.00 × 1
|
AdmiralsGroup-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 19
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 6
|
OneRoyal-Server
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN
|0.15 × 33
|
VTMarkets-Live
|0.22 × 55
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|0.23 × 13
|
TradeMaxGlobal-Live
|0.31 × 275
|
AmanaCapital-Live
|0.63 × 875
|
FXOpen-MT5
|0.67 × 6
|
Exness-MT5Real3
|0.85 × 167
|
Darwinex-Live
|0.89 × 5260
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.94 × 17
|
Pepperstone-MT5-Live01
|1.00 × 213
|
Exness-MT5Real20
|1.00 × 2
|
PrimeCodex-MT5
|1.09 × 442
|
ICMarketsSC-MT5
|1.18 × 22
|
FPMarketsLLC-Live
|1.50 × 46
|
Ava-Real 1-MT5
|2.00 × 5
|
GFXSecurities-GFXSECURITIES
|2.00 × 2
|
SMCapitalMarkets-Live2
|2.00 × 1
|
HFMarketsGlobal-Live1
|2.50 × 2
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Price
Growth
Subscribers
Funds
Balance
Weeks
Expert Advisors
Trades
Win %
Activity
PF
Expected Payoff
Drawdown
Leverage
30 USD per month
3%
0
0
USD
USD
103K
USD
USD
3
93%
333
64%
93%
1.74
8.28
USD
USD
2%
1:200