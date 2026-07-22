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Сигналы / MetaTrader 5 / SurfBot v2 Grid FXGlobe
Joao Prata Silva Yglesias

SurfBot v2 Grid FXGlobe

Joao Prata Silva Yglesias
Joao Prata Silva Yglesias

Joao Prata Silva Yglesias

5 (1)
Trader and algorithmic developer focused on risk-managed automation for the Forex market. I build Expert Advisors that prioritize capital protection and survivability over hype — real strategies, transparent results, and live monitoring.
2 продукта 2 сигнала 1 код
0 отзывов
Надежность
5 недель
0 / 0 USD
Копировать за 45 USD в месяц
прирост с 2026 4%
FXGlobeInternational-Real
1:500
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
27
Прибыльных трейдов:
27 (100.00%)
Убыточных трейдов:
0 (0.00%)
Лучший трейд:
71.14 USD
Худший трейд:
0.00 USD
Общая прибыль:
645.82 USD (18 368 pips)
Общий убыток:
-11.20 USD
Макс. серия выигрышей:
27 (645.82 USD)
Макс. прибыль в серии:
645.82 USD (27)
Коэффициент Шарпа:
1.91
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
2.91%
Последний трейд:
14 часов
Трейдов в неделю:
4
Ср. время удержания:
7 дней
Фактор восстановления:
141.66
Длинных трейдов:
22 (81.48%)
Коротких трейдов:
5 (18.52%)
Профит фактор:
57.66
Мат. ожидание:
23.92 USD
Средняя прибыль:
23.92 USD
Средний убыток:
0.00 USD
Макс. серия проигрышей:
0 (0.00 USD)
Макс. убыток в серии:
0.00 USD (0)
Прирост в месяц:
3.76%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
4.48 USD
Максимальная:
4.48 USD (0.03%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.03% (4.48 USD)
По эквити:
15.15% (2 509.80 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
GBPCAD.s 7
USDCHF.s 6
USDJPY.s 5
EURGBP.s 3
USDCAD.s 3
EURUSD.s 2
USDSGD.s 1
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
GBPCAD.s 148
USDCHF.s 212
USDJPY.s 110
EURGBP.s 64
USDCAD.s 46
EURUSD.s 48
USDSGD.s 14
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
GBPCAD.s 5.2K
USDCHF.s 4.3K
USDJPY.s 4.3K
EURGBP.s 1.2K
USDCAD.s 1.6K
EURUSD.s 1.2K
USDSGD.s 452
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +71.14 USD
Худший трейд: -0 USD
Макс. серия выигрышей: 27
Макс. серия проигрышей: 0
Макс. прибыль в серии: +645.82 USD
Макс. убыток в серии: -0.00 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FXGlobeInternational-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Bidirectional mean-reversion grid for MetaTrader 5, running live on a real FXGlobe account. Carry-directed (each pair trades the side with favorable swap) with 4 layers of capital defense: per-layer take-profit, per-pair load cap, net exposure cap per currency, and an equity floor. No per-trade stop - risk is controlled by loading and capital, not by isolated stops. Core basket of 7 pairs selected by quantitative analysis (daily ATR% up to 0.80; max 3 pairs per currency). Same engine sold on the MQL5 Market as SurfBot. Recommended: 1:500 leverage, 24/7 VPS, and capital sized to the basket. Past performance does not guarantee future results - trade only with risk capital. Live verification and dashboard: surfbot.trade
Нет отзывов
2026.07.22 21:11
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.07.22 21:11
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
SurfBot v2 Grid FXGlobe
45 USD в месяц
4%
0
0
USD
17K
USD
5
100%
27
100%
100%
57.66
23.92
USD
15%
1:500
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