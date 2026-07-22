- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
27
Прибыльных трейдов:
27 (100.00%)
Убыточных трейдов:
0 (0.00%)
Лучший трейд:
71.14 USD
Худший трейд:
0.00 USD
Общая прибыль:
645.82 USD (18 368 pips)
Общий убыток:
-11.20 USD
Макс. серия выигрышей:
27 (645.82 USD)
Макс. прибыль в серии:
645.82 USD (27)
Коэффициент Шарпа:
1.91
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
2.91%
Последний трейд:
14 часов
Трейдов в неделю:
4
Ср. время удержания:
7 дней
Фактор восстановления:
141.66
Длинных трейдов:
22 (81.48%)
Коротких трейдов:
5 (18.52%)
Профит фактор:
57.66
Мат. ожидание:
23.92 USD
Средняя прибыль:
23.92 USD
Средний убыток:
0.00 USD
Макс. серия проигрышей:
0 (0.00 USD)
Макс. убыток в серии:
0.00 USD (0)
Прирост в месяц:
3.76%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
4.48 USD
Максимальная:
4.48 USD (0.03%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.03% (4.48 USD)
По эквити:
15.15% (2 509.80 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|GBPCAD.s
|7
|USDCHF.s
|6
|USDJPY.s
|5
|EURGBP.s
|3
|USDCAD.s
|3
|EURUSD.s
|2
|USDSGD.s
|1
|
1 2 3 4 5 6 7
|
1 2 3 4 5 6 7
|
1 2 3 4 5 6 7
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|GBPCAD.s
|148
|USDCHF.s
|212
|USDJPY.s
|110
|EURGBP.s
|64
|USDCAD.s
|46
|EURUSD.s
|48
|USDSGD.s
|14
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|GBPCAD.s
|5.2K
|USDCHF.s
|4.3K
|USDJPY.s
|4.3K
|EURGBP.s
|1.2K
|USDCAD.s
|1.6K
|EURUSD.s
|1.2K
|USDSGD.s
|452
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +71.14 USD
Худший трейд: -0 USD
Макс. серия выигрышей: 27
Макс. серия проигрышей: 0
Макс. прибыль в серии: +645.82 USD
Макс. убыток в серии: -0.00 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FXGlobeInternational-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
Bidirectional mean-reversion grid for MetaTrader 5, running live on a real FXGlobe account. Carry-directed (each pair trades the side with favorable swap) with 4 layers of capital defense: per-layer take-profit, per-pair load cap, net exposure cap per currency, and an equity floor. No per-trade stop - risk is controlled by loading and capital, not by isolated stops. Core basket of 7 pairs selected by quantitative analysis (daily ATR% up to 0.80; max 3 pairs per currency). Same engine sold on the MQL5 Market as SurfBot. Recommended: 1:500 leverage, 24/7 VPS, and capital sized to the basket. Past performance does not guarantee future results - trade only with risk capital. Live verification and dashboard: surfbot.trade
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
45 USD в месяц
4%
0
0
USD
USD
17K
USD
USD
5
100%
27
100%
100%
57.66
23.92
USD
USD
15%
1:500