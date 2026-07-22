- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
28
盈利交易:
28 (100.00%)
亏损交易:
0 (0.00%)
最好交易:
71.14 USD
最差交易:
0.00 USD
毛利:
681.95 USD (19 092 pips)
毛利亏损:
-11.20 USD
最大连续赢利:
28 (681.95 USD)
最大连续盈利:
681.95 USD (28)
夏普比率:
1.95
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
2.91%
最近交易:
2 几小时前
每周交易:
3
平均持有时间:
8 天
采收率:
149.72
长期交易:
23 (82.14%)
短期交易:
5 (17.86%)
利润因子:
60.89
预期回报:
24.36 USD
平均利润:
24.36 USD
平均损失:
0.00 USD
最大连续失误:
0 (0.00 USD)
最大连续亏损:
0.00 USD (0)
每月增长:
3.51%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
4.48 USD
最大值:
4.48 USD (0.03%)
相对跌幅:
结余:
0.03% (4.48 USD)
净值:
15.15% (2 509.80 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|USDCHF.s
|7
|GBPCAD.s
|7
|USDJPY.s
|5
|EURGBP.s
|3
|USDCAD.s
|3
|EURUSD.s
|2
|USDSGD.s
|1
|
1 2 3 4 5 6 7
|
1 2 3 4 5 6 7
|
1 2 3 4 5 6 7
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|USDCHF.s
|248
|GBPCAD.s
|148
|USDJPY.s
|110
|EURGBP.s
|64
|USDCAD.s
|46
|EURUSD.s
|48
|USDSGD.s
|14
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|USDCHF.s
|5.1K
|GBPCAD.s
|5.2K
|USDJPY.s
|4.3K
|EURGBP.s
|1.2K
|USDCAD.s
|1.6K
|EURUSD.s
|1.2K
|USDSGD.s
|452
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +71.14 USD
最差交易: -0 USD
最大连续赢利: 28
最大连续失误: 0
最大连续盈利: +681.95 USD
最大连续亏损: -0.00 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 FXGlobeInternational-Real 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
Bidirectional mean-reversion grid for MetaTrader 5, running live on a real FXGlobe account. Carry-directed (each pair trades the side with favorable swap) with 4 layers of capital defense: per-layer take-profit, per-pair load cap, net exposure cap per currency, and an equity floor. No per-trade stop - risk is controlled by loading and capital, not by isolated stops. Core basket of 7 pairs selected by quantitative analysis (daily ATR% up to 0.80; max 3 pairs per currency). Same engine sold on the MQL5 Market as SurfBot. Recommended: 1:500 leverage, 24/7 VPS, and capital sized to the basket. Past performance does not guarantee future results - trade only with risk capital. Live verification and dashboard: surfbot.trade
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信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月45 USD
4%
0
0
USD
USD
17K
USD
USD
6
100%
28
100%
100%
60.88
24.36
USD
USD
15%
1:500