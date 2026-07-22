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信号 / MetaTrader 5 / SurfBot v2 Grid FXGlobe
Joao Prata Silva Yglesias

SurfBot v2 Grid FXGlobe

Joao Prata Silva Yglesias
Joao Prata Silva Yglesias

Joao Prata Silva Yglesias

5 (1)
Trader and algorithmic developer focused on risk-managed automation for the Forex market. I build Expert Advisors that prioritize capital protection and survivability over hype — real strategies, transparent results, and live monitoring.
2 产品 2 信号 1 代码
0条评论
可靠性
6
0 / 0 USD
每月复制 45 USD per 
增长自 2026 4%
FXGlobeInternational-Real
1:500
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  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
28
盈利交易:
28 (100.00%)
亏损交易:
0 (0.00%)
最好交易:
71.14 USD
最差交易:
0.00 USD
毛利:
681.95 USD (19 092 pips)
毛利亏损:
-11.20 USD
最大连续赢利:
28 (681.95 USD)
最大连续盈利:
681.95 USD (28)
夏普比率:
1.95
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
2.91%
最近交易:
2 几小时前
每周交易:
3
平均持有时间:
8 天
采收率:
149.72
长期交易:
23 (82.14%)
短期交易:
5 (17.86%)
利润因子:
60.89
预期回报:
24.36 USD
平均利润:
24.36 USD
平均损失:
0.00 USD
最大连续失误:
0 (0.00 USD)
最大连续亏损:
0.00 USD (0)
每月增长:
3.51%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
4.48 USD
最大值:
4.48 USD (0.03%)
相对跌幅:
结余:
0.03% (4.48 USD)
净值:
15.15% (2 509.80 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
USDCHF.s 7
GBPCAD.s 7
USDJPY.s 5
EURGBP.s 3
USDCAD.s 3
EURUSD.s 2
USDSGD.s 1
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
USDCHF.s 248
GBPCAD.s 148
USDJPY.s 110
EURGBP.s 64
USDCAD.s 46
EURUSD.s 48
USDSGD.s 14
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
USDCHF.s 5.1K
GBPCAD.s 5.2K
USDJPY.s 4.3K
EURGBP.s 1.2K
USDCAD.s 1.6K
EURUSD.s 1.2K
USDSGD.s 452
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +71.14 USD
最差交易: -0 USD
最大连续赢利: 28
最大连续失误: 0
最大连续盈利: +681.95 USD
最大连续亏损: -0.00 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 FXGlobeInternational-Real 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

无数据

Bidirectional mean-reversion grid for MetaTrader 5, running live on a real FXGlobe account. Carry-directed (each pair trades the side with favorable swap) with 4 layers of capital defense: per-layer take-profit, per-pair load cap, net exposure cap per currency, and an equity floor. No per-trade stop - risk is controlled by loading and capital, not by isolated stops. Core basket of 7 pairs selected by quantitative analysis (daily ATR% up to 0.80; max 3 pairs per currency). Same engine sold on the MQL5 Market as SurfBot. Recommended: 1:500 leverage, 24/7 VPS, and capital sized to the basket. Past performance does not guarantee future results - trade only with risk capital. Live verification and dashboard: surfbot.trade
没有评论
2026.07.22 21:11
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.07.22 21:11
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
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信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
SurfBot v2 Grid FXGlobe
每月45 USD
4%
0
0
USD
17K
USD
6
100%
28
100%
100%
60.88
24.36
USD
15%
1:500
复制

在MetaTrader中如何执行复制交易？请看视频教程

信号订阅允许您在一个月内复制提供商的交易。若要进行订阅工作，您应该使用MetaTrader 5交易程序端。

如果您还没有安装平台，您可以在这里下载