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Saepul Akrobin

Saepul akrobin

Saepul Akrobin
Saepul Akrobin

Saepul Akrobin

0 отзывов
4 недели
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2026 -72%
MaxrichGroup-Real
1:200
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
111
Прибыльных трейдов:
38 (34.23%)
Убыточных трейдов:
73 (65.77%)
Лучший трейд:
33.40 USD
Худший трейд:
-24.00 USD
Общая прибыль:
470.67 USD (8 168 pips)
Общий убыток:
-644.89 USD (22 770 pips)
Макс. серия выигрышей:
6 (93.72 USD)
Макс. прибыль в серии:
93.72 USD (6)
Коэффициент Шарпа:
-0.12
Торговая активность:
57.92%
Макс. загрузка депозита:
99.76%
Последний трейд:
3 часа
Трейдов в неделю:
63
Ср. время удержания:
5 часов
Фактор восстановления:
-0.88
Длинных трейдов:
50 (45.05%)
Коротких трейдов:
61 (54.95%)
Профит фактор:
0.73
Мат. ожидание:
-1.57 USD
Средняя прибыль:
12.39 USD
Средний убыток:
-8.83 USD
Макс. серия проигрышей:
14 (-171.60 USD)
Макс. убыток в серии:
-171.60 USD (14)
Прирост в месяц:
-71.76%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
174.22 USD
Максимальная:
197.02 USD (54.31%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
73.56% (183.02 USD)
По эквити:
37.23% (54.04 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
EURUSD 40
GBPUSD 38
XAUUSD 21
AUDUSD 7
USDCHF 3
USDCAD 1
USDJPY 1
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
EURUSD 47
GBPUSD -61
XAUUSD -170
AUDUSD 4
USDCHF 29
USDCAD -11
USDJPY -13
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
EURUSD 1.7K
GBPUSD -500
XAUUSD -16K
AUDUSD 85
USDCHF 403
USDCAD -109
USDJPY -121
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +33.40 USD
Худший трейд: -24 USD
Макс. серия выигрышей: 6
Макс. серия проигрышей: 14
Макс. прибыль в серии: +93.72 USD
Макс. убыток в серии: -171.60 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "MaxrichGroup-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

ForexTime-ECN-Zero
0.00 × 1
Darwinex-LiveUK
0.00 × 2
AdmiralMarkets-Live
0.00 × 1
Exness-Real33
0.00 × 2
RoboForex-Prime
0.00 × 3
EGlobalTrade-Cent7
0.00 × 2
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
Deltastock-Live
0.00 × 1
InstaFinance-Europe.com
0.00 × 2
Exness-Real29
0.00 × 2
Larson-Demo
0.00 × 1
ICMarkets-Live03
0.00 × 1
Exness-Real16
0.00 × 2
QTrade-Server
0.00 × 2
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
3TGFX-Main
0.00 × 1
InvestAZ-Real
0.00 × 1
PHP-LiveLiquidity1
0.00 × 5
FusionMarkets-Live 2
0.00 × 2
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
CapitalPointTrading-Live29
0.00 × 1
FXOpenAU-ECN Live Server
0.00 × 2
Finotec-Live Server
0.00 × 1
QTrade-Classic Server
0.00 × 1
еще 322...
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hello
Нет отзывов
2026.08.11 02:24
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.08.11 02:24
A large drawdown may occur on the account again
2026.08.11 01:24
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2026.08.04 15:49
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.08.04 15:49
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.08.04 14:49
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.07.22 20:09
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.07.22 20:09
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Saepul akrobin
30 USD в месяц
-72%
0
0
USD
196
USD
4
0%
111
34%
58%
0.72
-1.57
USD
74%
1:200
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