Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "MaxrichGroup-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

ForexTime-ECN-Zero 0.00 × 1 Darwinex-LiveUK 0.00 × 2 AdmiralMarkets-Live 0.00 × 1 Exness-Real33 0.00 × 2 RoboForex-Prime 0.00 × 3 EGlobalTrade-Cent7 0.00 × 2 CollectiveFX-LIVE1 0.00 × 1 Deltastock-Live 0.00 × 1 InstaFinance-Europe.com 0.00 × 2 Exness-Real29 0.00 × 2 Larson-Demo 0.00 × 1 ICMarkets-Live03 0.00 × 1 Exness-Real16 0.00 × 2 QTrade-Server 0.00 × 2 Hadwins-Global Trader 0.00 × 2 3TGFX-Main 0.00 × 1 InvestAZ-Real 0.00 × 1 PHP-LiveLiquidity1 0.00 × 5 FusionMarkets-Live 2 0.00 × 2 Pepperstone-Demo01 0.00 × 2 ICMarketsSC-Live25 0.00 × 1 CapitalPointTrading-Live29 0.00 × 1 FXOpenAU-ECN Live Server 0.00 × 2 Finotec-Live Server 0.00 × 1 QTrade-Classic Server 0.00 × 1 еще 322... Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика илии получите доступ к текущим сделкам поставщика