- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
111
Прибыльных трейдов:
38 (34.23%)
Убыточных трейдов:
73 (65.77%)
Лучший трейд:
33.40 USD
Худший трейд:
-24.00 USD
Общая прибыль:
470.67 USD (8 168 pips)
Общий убыток:
-644.89 USD (22 770 pips)
Макс. серия выигрышей:
6 (93.72 USD)
Макс. прибыль в серии:
93.72 USD (6)
Коэффициент Шарпа:
-0.12
Торговая активность:
57.92%
Макс. загрузка депозита:
99.76%
Последний трейд:
3 часа
Трейдов в неделю:
63
Ср. время удержания:
5 часов
Фактор восстановления:
-0.88
Длинных трейдов:
50 (45.05%)
Коротких трейдов:
61 (54.95%)
Профит фактор:
0.73
Мат. ожидание:
-1.57 USD
Средняя прибыль:
12.39 USD
Средний убыток:
-8.83 USD
Макс. серия проигрышей:
14 (-171.60 USD)
Макс. убыток в серии:
-171.60 USD (14)
Прирост в месяц:
-71.76%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
174.22 USD
Максимальная:
197.02 USD (54.31%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
73.56% (183.02 USD)
По эквити:
37.23% (54.04 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|EURUSD
|40
|GBPUSD
|38
|XAUUSD
|21
|AUDUSD
|7
|USDCHF
|3
|USDCAD
|1
|USDJPY
|1
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|EURUSD
|47
|GBPUSD
|-61
|XAUUSD
|-170
|AUDUSD
|4
|USDCHF
|29
|USDCAD
|-11
|USDJPY
|-13
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|EURUSD
|1.7K
|GBPUSD
|-500
|XAUUSD
|-16K
|AUDUSD
|85
|USDCHF
|403
|USDCAD
|-109
|USDJPY
|-121
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +33.40 USD
Худший трейд: -24 USD
Макс. серия выигрышей: 6
Макс. серия проигрышей: 14
Макс. прибыль в серии: +93.72 USD
Макс. убыток в серии: -171.60 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "MaxrichGroup-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
ForexTime-ECN-Zero
|0.00 × 1
|
Darwinex-LiveUK
|0.00 × 2
|
AdmiralMarkets-Live
|0.00 × 1
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
EGlobalTrade-Cent7
|0.00 × 2
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
InstaFinance-Europe.com
|0.00 × 2
|
Exness-Real29
|0.00 × 2
|
Larson-Demo
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 1
|
Exness-Real16
|0.00 × 2
|
QTrade-Server
|0.00 × 2
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
3TGFX-Main
|0.00 × 1
|
InvestAZ-Real
|0.00 × 1
|
PHP-LiveLiquidity1
|0.00 × 5
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
|
CapitalPointTrading-Live29
|0.00 × 1
|
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 2
|
Finotec-Live Server
|0.00 × 1
|
QTrade-Classic Server
|0.00 × 1
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hello
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
-72%
0
0
USD
USD
196
USD
USD
4
0%
111
34%
58%
0.72
-1.57
USD
USD
74%
1:200