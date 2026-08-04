信号部分
信号 / MetaTrader 4 / Saepul akrobin
Saepul Akrobin

Saepul akrobin

Saepul Akrobin
Saepul Akrobin

Saepul Akrobin

0条评论
4
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2026 -84%
MaxrichGroup-Real
1:200
如何订阅？
查看详细统计，请 登录 或者 注册
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
138
盈利交易:
46 (33.33%)
亏损交易:
92 (66.67%)
最好交易:
33.40 USD
最差交易:
-24.00 USD
毛利:
633.24 USD (24 685 pips)
毛利亏损:
-836.02 USD (39 376 pips)
最大连续赢利:
6 (93.72 USD)
最大连续盈利:
145.21 USD (5)
夏普比率:
-0.09
交易活动:
60.56%
最大入金加载:
106.44%
最近交易:
6 几小时前
每周交易:
66
平均持有时间:
4 小时
采收率:
-0.86
长期交易:
63 (45.65%)
短期交易:
75 (54.35%)
利润因子:
0.76
预期回报:
-1.47 USD
平均利润:
13.77 USD
平均损失:
-9.09 USD
最大连续失误:
19 (-163.13 USD)
最大连续亏损:
-171.60 USD (14)
每月增长:
-83.62%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
213.17 USD
最大值:
235.97 USD (65.04%)
相对跌幅:
结余:
85.62% (221.97 USD)
净值:
37.23% (54.04 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
EURUSD 45
XAUUSD 43
GBPUSD 38
AUDUSD 7
USDCHF 3
USDCAD 1
USDJPY 1
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
EURUSD 20
XAUUSD -171
GBPUSD -61
AUDUSD 4
USDCHF 29
USDCAD -11
USDJPY -13
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
EURUSD 1.3K
XAUUSD -16K
GBPUSD -500
AUDUSD 85
USDCHF 403
USDCAD -109
USDJPY -121
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +33.40 USD
最差交易: -24 USD
最大连续赢利: 5
最大连续失误: 14
最大连续盈利: +93.72 USD
最大连续亏损: -163.13 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 MaxrichGroup-Real 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

Deltastock-Live
0.00 × 1
AdmiralMarkets-Live
0.00 × 1
Exness-Real29
0.00 × 2
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
AM-UK-Live
0.00 × 1
Exness-Real16
0.00 × 2
EGlobalTrade-Cent7
0.00 × 2
QTrade-Server
0.00 × 2
InstaFinance-Europe.com
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live08
0.00 × 1
AlSalamBank-Live
0.00 × 3
FusionMarkets-Live 2
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live05
0.00 × 12
PreciseFX-Live
0.00 × 1
ICMarkets-Live03
0.00 × 1
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
HFMarketsSV-Live Server 16
0.00 × 1
InvestAZ-Real
0.00 × 1
PHP-LiveLiquidity1
0.00 × 5
VantageMarkets-Live 22
0.00 × 1
CapitalPointTrading-Live29
0.00 × 1
GrandCapital-Server
0.00 × 7
Larson-Demo
0.00 × 1
3TGFX-Main
0.00 × 1
Darwinex-LiveUK
0.00 × 2
323 更多...
查看详细统计，请 登录 或者 注册
hello
没有评论
2026.08.11 02:24
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.08.11 02:24
A large drawdown may occur on the account again
2026.08.11 01:24
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2026.08.04 15:49
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.08.04 15:49
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.08.04 14:49
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.07.22 20:09
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.07.22 20:09
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
查看详细统计，请 登录 或者 注册
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
Saepul akrobin
每月30 USD
-84%
0
0
USD
167
USD
4
0%
138
33%
61%
0.75
-1.47
USD
86%
1:200
复制

在MetaTrader中如何执行复制交易？请看视频教程

信号订阅允许您在一个月内复制提供商的交易。若要进行订阅工作，您应该使用MetaTrader 4交易程序端。

如果您还没有安装平台，您可以在这里下载