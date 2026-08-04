- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
138
盈利交易:
46 (33.33%)
亏损交易:
92 (66.67%)
最好交易:
33.40 USD
最差交易:
-24.00 USD
毛利:
633.24 USD (24 685 pips)
毛利亏损:
-836.02 USD (39 376 pips)
最大连续赢利:
6 (93.72 USD)
最大连续盈利:
145.21 USD (5)
夏普比率:
-0.09
交易活动:
60.56%
最大入金加载:
106.44%
最近交易:
6 几小时前
每周交易:
66
平均持有时间:
4 小时
采收率:
-0.86
长期交易:
63 (45.65%)
短期交易:
75 (54.35%)
利润因子:
0.76
预期回报:
-1.47 USD
平均利润:
13.77 USD
平均损失:
-9.09 USD
最大连续失误:
19 (-163.13 USD)
最大连续亏损:
-171.60 USD (14)
每月增长:
-83.62%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
213.17 USD
最大值:
235.97 USD (65.04%)
相对跌幅:
结余:
85.62% (221.97 USD)
净值:
37.23% (54.04 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|EURUSD
|45
|XAUUSD
|43
|GBPUSD
|38
|AUDUSD
|7
|USDCHF
|3
|USDCAD
|1
|USDJPY
|1
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|EURUSD
|20
|XAUUSD
|-171
|GBPUSD
|-61
|AUDUSD
|4
|USDCHF
|29
|USDCAD
|-11
|USDJPY
|-13
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|EURUSD
|1.3K
|XAUUSD
|-16K
|GBPUSD
|-500
|AUDUSD
|85
|USDCHF
|403
|USDCAD
|-109
|USDJPY
|-121
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +33.40 USD
最差交易: -24 USD
最大连续赢利: 5
最大连续失误: 14
最大连续盈利: +93.72 USD
最大连续亏损: -163.13 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 MaxrichGroup-Real 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
AdmiralMarkets-Live
|0.00 × 1
|
Exness-Real29
|0.00 × 2
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
AM-UK-Live
|0.00 × 1
|
Exness-Real16
|0.00 × 2
|
EGlobalTrade-Cent7
|0.00 × 2
|
QTrade-Server
|0.00 × 2
|
InstaFinance-Europe.com
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live08
|0.00 × 1
|
AlSalamBank-Live
|0.00 × 3
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live05
|0.00 × 12
|
PreciseFX-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 1
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
HFMarketsSV-Live Server 16
|0.00 × 1
|
InvestAZ-Real
|0.00 × 1
|
PHP-LiveLiquidity1
|0.00 × 5
|
VantageMarkets-Live 22
|0.00 × 1
|
CapitalPointTrading-Live29
|0.00 × 1
|
GrandCapital-Server
|0.00 × 7
|
Larson-Demo
|0.00 × 1
|
3TGFX-Main
|0.00 × 1
|
Darwinex-LiveUK
|0.00 × 2
hello
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信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
-84%
0
0
USD
USD
167
USD
USD
4
0%
138
33%
61%
0.75
-1.47
USD
USD
86%
1:200