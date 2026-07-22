- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
73
Прибыльных трейдов:
52 (71.23%)
Убыточных трейдов:
21 (28.77%)
Лучший трейд:
4.45 USD
Худший трейд:
-4.14 USD
Общая прибыль:
62.12 USD (7 897 pips)
Общий убыток:
-32.92 USD (4 576 pips)
Макс. серия выигрышей:
11 (11.38 USD)
Макс. прибыль в серии:
18.47 USD (8)
Коэффициент Шарпа:
0.23
Торговая активность:
45.38%
Макс. загрузка депозита:
1.17%
Последний трейд:
4 часа
Трейдов в неделю:
33
Ср. время удержания:
14 часов
Фактор восстановления:
1.10
Длинных трейдов:
52 (71.23%)
Коротких трейдов:
21 (28.77%)
Профит фактор:
1.89
Мат. ожидание:
0.40 USD
Средняя прибыль:
1.19 USD
Средний убыток:
-1.57 USD
Макс. серия проигрышей:
10 (-26.59 USD)
Макс. убыток в серии:
-26.59 USD (10)
Прирост в месяц:
0.91%
Алготрейдинг:
98%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
8.41 USD
Максимальная:
26.59 USD (4.30%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
1.64% (26.59 USD)
По эквити:
1.71% (27.49 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|61
|XAUUSD
|12
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|AUDCAD
|11
|XAUUSD
|19
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|AUDCAD
|1.5K
|XAUUSD
|1.9K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +4.45 USD
Худший трейд: -4 USD
Макс. серия выигрышей: 8
Макс. серия проигрышей: 10
Макс. прибыль в серии: +11.38 USD
Макс. убыток в серии: -26.59 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Axi-US07-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
Valutrades-Real-HK
|0.44 × 18
|
RoboForex-ECN-2
|1.42 × 91
|
RoboForex-ECN
|1.63 × 52
|
Axi-US07-Live
|1.73 × 11
|
Exness-Real7
|2.95 × 42
|
Axi-US06-Live
|3.05 × 553
|
OneFinancialMarkets-US11-Live
|7.00 × 2
Moderate profit but the risk is relly low
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
1%
0
0
USD
USD
5.9K
USD
USD
3
98%
73
71%
45%
1.88
0.40
USD
USD
2%
1:500