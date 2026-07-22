Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Axi-US07-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Valutrades-Real-HK 0.44 × 18 RoboForex-ECN-2 1.42 × 91 RoboForex-ECN 1.63 × 52 Axi-US07-Live 1.73 × 11 Exness-Real7 2.95 × 42 Axi-US06-Live 3.05 × 553 OneFinancialMarkets-US11-Live 7.00 × 2 Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика илии получите доступ к текущим сделкам поставщика