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Ahmed Elhelaly

Trading tone

Ahmed Elhelaly
Ahmed Elhelaly

Ahmed Elhelaly

  • Physician в  United Arab Emirates
  • ОАЭ
  • 125
0 отзывов
Надежность
3 недели
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2026 1%
Axi-US07-Live
1:500
Как подписаться?
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
73
Прибыльных трейдов:
52 (71.23%)
Убыточных трейдов:
21 (28.77%)
Лучший трейд:
4.45 USD
Худший трейд:
-4.14 USD
Общая прибыль:
62.12 USD (7 897 pips)
Общий убыток:
-32.92 USD (4 576 pips)
Макс. серия выигрышей:
11 (11.38 USD)
Макс. прибыль в серии:
18.47 USD (8)
Коэффициент Шарпа:
0.23
Торговая активность:
45.38%
Макс. загрузка депозита:
1.17%
Последний трейд:
4 часа
Трейдов в неделю:
33
Ср. время удержания:
14 часов
Фактор восстановления:
1.10
Длинных трейдов:
52 (71.23%)
Коротких трейдов:
21 (28.77%)
Профит фактор:
1.89
Мат. ожидание:
0.40 USD
Средняя прибыль:
1.19 USD
Средний убыток:
-1.57 USD
Макс. серия проигрышей:
10 (-26.59 USD)
Макс. убыток в серии:
-26.59 USD (10)
Прирост в месяц:
0.91%
Алготрейдинг:
98%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
8.41 USD
Максимальная:
26.59 USD (4.30%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
1.64% (26.59 USD)
По эквити:
1.71% (27.49 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
AUDCAD 61
XAUUSD 12
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
AUDCAD 11
XAUUSD 19
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
AUDCAD 1.5K
XAUUSD 1.9K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +4.45 USD
Худший трейд: -4 USD
Макс. серия выигрышей: 8
Макс. серия проигрышей: 10
Макс. прибыль в серии: +11.38 USD
Макс. убыток в серии: -26.59 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Axi-US07-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Valutrades-Real-HK
0.44 × 18
RoboForex-ECN-2
1.42 × 91
RoboForex-ECN
1.63 × 52
Axi-US07-Live
1.73 × 11
Exness-Real7
2.95 × 42
Axi-US06-Live
3.05 × 553
OneFinancialMarkets-US11-Live
7.00 × 2
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Moderate profit but the risk is relly low
Нет отзывов
2026.08.11 02:24
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.76% of days out of 21 days of the signal's entire lifetime.
2026.07.29 18:14
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.07.23 02:13
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.07.22 20:09
Low trading activity - only 5 trades detected in the last month
2026.07.22 20:09
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.07.22 20:09
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Trading tone
30 USD в месяц
1%
0
0
USD
5.9K
USD
3
98%
73
71%
45%
1.88
0.40
USD
2%
1:500
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