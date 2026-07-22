- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
81
盈利交易:
58 (71.60%)
亏损交易:
23 (28.40%)
最好交易:
4.45 USD
最差交易:
-4.14 USD
毛利:
75.22 USD (9 206 pips)
毛利亏损:
-33.26 USD (4 608 pips)
最大连续赢利:
13 (18.06 USD)
最大连续盈利:
18.47 USD (8)
夏普比率:
0.30
交易活动:
39.45%
最大入金加载:
1.17%
最近交易:
3 几小时前
每周交易:
45
平均持有时间:
13 小时
采收率:
1.58
长期交易:
60 (74.07%)
短期交易:
21 (25.93%)
利润因子:
2.26
预期回报:
0.52 USD
平均利润:
1.30 USD
平均损失:
-1.45 USD
最大连续失误:
10 (-26.59 USD)
最大连续亏损:
-26.59 USD (10)
每月增长:
1.13%
算法交易:
98%
结余跌幅:
绝对:
8.41 USD
最大值:
26.59 USD (4.30%)
相对跌幅:
结余:
1.64% (26.59 USD)
净值:
1.71% (27.49 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|61
|XAUUSD
|20
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|AUDCAD
|11
|XAUUSD
|31
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|AUDCAD
|1.5K
|XAUUSD
|3.1K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +4.45 USD
最差交易: -4 USD
最大连续赢利: 8
最大连续失误: 10
最大连续盈利: +18.06 USD
最大连续亏损: -26.59 USD
Moderate profit but the risk is relly low
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成长
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资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
1%
0
0
USD
USD
6K
USD
USD
4
98%
81
71%
39%
2.26
0.52
USD
USD
2%
1:500