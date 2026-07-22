- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
441
Прибыльных трейдов:
384 (87.07%)
Убыточных трейдов:
57 (12.93%)
Лучший трейд:
18.96 USD
Худший трейд:
-33.95 USD
Общая прибыль:
1 238.29 USD (39 914 pips)
Общий убыток:
-382.80 USD (10 779 pips)
Макс. серия выигрышей:
33 (105.94 USD)
Макс. прибыль в серии:
105.94 USD (33)
Коэффициент Шарпа:
0.50
Торговая активность:
28.60%
Макс. загрузка депозита:
13.48%
Последний трейд:
2 часа
Трейдов в неделю:
43
Ср. время удержания:
4 часа
Фактор восстановления:
12.59
Длинных трейдов:
127 (28.80%)
Коротких трейдов:
314 (71.20%)
Профит фактор:
3.23
Мат. ожидание:
1.94 USD
Средняя прибыль:
3.22 USD
Средний убыток:
-6.72 USD
Макс. серия проигрышей:
3 (-18.44 USD)
Макс. убыток в серии:
-67.76 USD (2)
Прирост в месяц:
36.78%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.06 USD
Максимальная:
67.94 USD (4.42%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
4.46% (68.60 USD)
По эквити:
9.91% (173.92 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD+
|246
|GBPUSD+
|195
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD+
|248
|GBPUSD+
|607
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD+
|15K
|GBPUSD+
|14K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +18.96 USD
Худший трейд: -34 USD
Макс. серия выигрышей: 33
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +105.94 USD
Макс. убыток в серии: -18.44 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "STARTRADERFinancial-Live 4" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
Medium Risk (30% Drawdown) and 20% average monthly profits on Gold and GBPUSD trading.
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
88%
0
0
USD
USD
1.8K
USD
USD
9
100%
441
87%
29%
3.23
1.94
USD
USD
10%
1:500