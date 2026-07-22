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Сигналы / MetaTrader 5 / Gold and GBPUSD
Shahista Mustufa Afghan

Gold and GBPUSD

Shahista Mustufa Afghan
Shahista Mustufa Afghan

Shahista Mustufa Afghan

0 отзывов
Надежность
9 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2026 88%
STARTRADERFinancial-Live 4
1:500
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
441
Прибыльных трейдов:
384 (87.07%)
Убыточных трейдов:
57 (12.93%)
Лучший трейд:
18.96 USD
Худший трейд:
-33.95 USD
Общая прибыль:
1 238.29 USD (39 914 pips)
Общий убыток:
-382.80 USD (10 779 pips)
Макс. серия выигрышей:
33 (105.94 USD)
Макс. прибыль в серии:
105.94 USD (33)
Коэффициент Шарпа:
0.50
Торговая активность:
28.60%
Макс. загрузка депозита:
13.48%
Последний трейд:
2 часа
Трейдов в неделю:
43
Ср. время удержания:
4 часа
Фактор восстановления:
12.59
Длинных трейдов:
127 (28.80%)
Коротких трейдов:
314 (71.20%)
Профит фактор:
3.23
Мат. ожидание:
1.94 USD
Средняя прибыль:
3.22 USD
Средний убыток:
-6.72 USD
Макс. серия проигрышей:
3 (-18.44 USD)
Макс. убыток в серии:
-67.76 USD (2)
Прирост в месяц:
36.78%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.06 USD
Максимальная:
67.94 USD (4.42%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
4.46% (68.60 USD)
По эквити:
9.91% (173.92 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD+ 246
GBPUSD+ 195
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD+ 248
GBPUSD+ 607
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD+ 15K
GBPUSD+ 14K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +18.96 USD
Худший трейд: -34 USD
Макс. серия выигрышей: 33
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +105.94 USD
Макс. убыток в серии: -18.44 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "STARTRADERFinancial-Live 4" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Medium Risk (30% Drawdown) and 20% average monthly profits on Gold and GBPUSD trading.
Нет отзывов
2026.07.30 09:34
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.30 07:17
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.29 18:14
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.29 10:11
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.29 04:09
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.27 05:56
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.24 13:37
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.07.24 13:37
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.24 04:31
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.07.22 18:09
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.07.22 18:09
Too frequent deals may negatively impact copying results
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Gold and GBPUSD
30 USD в месяц
88%
0
0
USD
1.8K
USD
9
100%
441
87%
29%
3.23
1.94
USD
10%
1:500
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