- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
452
盈利交易:
389 (86.06%)
亏损交易:
63 (13.94%)
最好交易:
18.96 USD
最差交易:
-33.95 USD
毛利:
1 266.13 USD (40 495 pips)
毛利亏损:
-412.29 USD (11 307 pips)
最大连续赢利:
33 (105.94 USD)
最大连续盈利:
105.94 USD (33)
夏普比率:
0.48
交易活动:
32.91%
最大入金加载:
13.48%
最近交易:
15 几小时前
每周交易:
40
平均持有时间:
4 小时
采收率:
12.57
长期交易:
131 (28.98%)
短期交易:
321 (71.02%)
利润因子:
3.07
预期回报:
1.89 USD
平均利润:
3.25 USD
平均损失:
-6.54 USD
最大连续失误:
6 (-26.55 USD)
最大连续亏损:
-67.76 USD (2)
每月增长:
32.37%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.06 USD
最大值:
67.94 USD (4.42%)
相对跌幅:
结余:
4.46% (68.60 USD)
净值:
9.91% (173.92 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD+
|250
|GBPUSD+
|202
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD+
|257
|GBPUSD+
|597
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD+
|15K
|GBPUSD+
|14K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +18.96 USD
最差交易: -34 USD
最大连续赢利: 33
最大连续失误: 2
最大连续盈利: +105.94 USD
最大连续亏损: -26.55 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 STARTRADERFinancial-Live 4 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
Medium Risk (30% Drawdown) and 20% average monthly profits on Gold and GBPUSD trading.
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价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
88%
1
3K
USD
USD
1.8K
USD
USD
9
100%
452
86%
33%
3.07
1.89
USD
USD
10%
1:500