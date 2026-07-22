- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
1 179
Прибыльных трейдов:
953 (80.83%)
Убыточных трейдов:
226 (19.17%)
Лучший трейд:
18.72 USD
Худший трейд:
-38.51 USD
Общая прибыль:
1 347.36 USD (134 249 pips)
Общий убыток:
-772.78 USD (77 244 pips)
Макс. серия выигрышей:
20 (13.53 USD)
Макс. прибыль в серии:
35.03 USD (13)
Коэффициент Шарпа:
0.14
Торговая активность:
5.22%
Макс. загрузка депозита:
1.34%
Последний трейд:
2 часа
Трейдов в неделю:
27
Ср. время удержания:
18 минут
Фактор восстановления:
3.92
Длинных трейдов:
251 (21.29%)
Коротких трейдов:
928 (78.71%)
Профит фактор:
1.74
Мат. ожидание:
0.49 USD
Средняя прибыль:
1.41 USD
Средний убыток:
-3.42 USD
Макс. серия проигрышей:
6 (-146.56 USD)
Макс. убыток в серии:
-146.56 USD (6)
Прирост в месяц:
13.03%
Годовой прогноз:
158.13%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
146.56 USD (20.06%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
28.12% (146.56 USD)
По эквити:
8.31% (41.87 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|1173
|GBPUSD
|6
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|571
|GBPUSD
|4
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|57K
|GBPUSD
|397
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +18.72 USD
Худший трейд: -39 USD
Макс. серия выигрышей: 13
Макс. серия проигрышей: 6
Макс. прибыль в серии: +13.53 USD
Макс. убыток в серии: -146.56 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ThinkMarkets-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real2
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live
|0.00 × 7
|
RoboForex-Pro
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real5
|0.15 × 13
|
RoboForex-ECN
|0.20 × 35
|
Exness-MT5Real11
|0.35 × 51
|
Eightcap-Live
|0.40 × 40
|
FBS-Real
|0.67 × 21
|
Exness-MT5Real7
|0.69 × 16
|
STARTRADERINTL-Live
|1.00 × 1
|
Coinexx-Live
|1.33 × 15
|
ICMarketsEU-MT5-5
|1.75 × 16
|
Exness-MT5Real3
|3.00 × 1
|
Weltrade-Real
|3.76 × 50
|
MonetaMarkets-Live
|4.00 × 1
|
Murrentrade-Online
|7.53 × 15
Low risk gold trades with around 20% a month profits with less than 30% Drawdown.
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
167%
0
0
USD
USD
517
USD
USD
24
100%
1 179
80%
5%
1.74
0.49
USD
USD
28%
1:500