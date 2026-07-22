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Shahista Mustufa Afghan

Low Risk Gold

Shahista Mustufa Afghan
Shahista Mustufa Afghan

Shahista Mustufa Afghan

0 отзывов
Надежность
24 недели
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2026 167%
ThinkMarkets-Live
1:500
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
1 179
Прибыльных трейдов:
953 (80.83%)
Убыточных трейдов:
226 (19.17%)
Лучший трейд:
18.72 USD
Худший трейд:
-38.51 USD
Общая прибыль:
1 347.36 USD (134 249 pips)
Общий убыток:
-772.78 USD (77 244 pips)
Макс. серия выигрышей:
20 (13.53 USD)
Макс. прибыль в серии:
35.03 USD (13)
Коэффициент Шарпа:
0.14
Торговая активность:
5.22%
Макс. загрузка депозита:
1.34%
Последний трейд:
2 часа
Трейдов в неделю:
27
Ср. время удержания:
18 минут
Фактор восстановления:
3.92
Длинных трейдов:
251 (21.29%)
Коротких трейдов:
928 (78.71%)
Профит фактор:
1.74
Мат. ожидание:
0.49 USD
Средняя прибыль:
1.41 USD
Средний убыток:
-3.42 USD
Макс. серия проигрышей:
6 (-146.56 USD)
Макс. убыток в серии:
-146.56 USD (6)
Прирост в месяц:
13.03%
Годовой прогноз:
158.13%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
146.56 USD (20.06%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
28.12% (146.56 USD)
По эквити:
8.31% (41.87 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 1173
GBPUSD 6
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 571
GBPUSD 4
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 57K
GBPUSD 397
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +18.72 USD
Худший трейд: -39 USD
Макс. серия выигрышей: 13
Макс. серия проигрышей: 6
Макс. прибыль в серии: +13.53 USD
Макс. убыток в серии: -146.56 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ThinkMarkets-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 1
Exness-MT5Real2
0.00 × 1
VantageInternational-Live
0.00 × 7
RoboForex-Pro
0.00 × 1
Exness-MT5Real5
0.15 × 13
RoboForex-ECN
0.20 × 35
Exness-MT5Real11
0.35 × 51
Eightcap-Live
0.40 × 40
FBS-Real
0.67 × 21
Exness-MT5Real7
0.69 × 16
STARTRADERINTL-Live
1.00 × 1
Coinexx-Live
1.33 × 15
ICMarketsEU-MT5-5
1.75 × 16
Exness-MT5Real3
3.00 × 1
Weltrade-Real
3.76 × 50
MonetaMarkets-Live
4.00 × 1
Murrentrade-Online
7.53 × 15
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Low risk gold trades with around 20% a month profits with less than 30% Drawdown.
Нет отзывов
2026.08.01 14:51
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.28 07:02
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.28 06:02
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.27 06:56
Too frequent deals may negatively impact copying results
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Low Risk Gold
30 USD в месяц
167%
0
0
USD
517
USD
24
100%
1 179
80%
5%
1.74
0.49
USD
28%
1:500
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