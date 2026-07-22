- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
1 190
盈利交易:
957 (80.42%)
亏损交易:
233 (19.58%)
最好交易:
18.72 USD
最差交易:
-38.51 USD
毛利:
1 354.85 USD (134 799 pips)
毛利亏损:
-781.40 USD (77 937 pips)
最大连续赢利:
22 (16.90 USD)
最大连续盈利:
35.03 USD (13)
夏普比率:
0.14
交易活动:
12.10%
最大入金加载:
1.34%
最近交易:
15 几小时前
每周交易:
34
平均持有时间:
26 分钟
采收率:
3.91
长期交易:
255 (21.43%)
短期交易:
935 (78.57%)
利润因子:
1.73
预期回报:
0.48 USD
平均利润:
1.42 USD
平均损失:
-3.35 USD
最大连续失误:
6 (-146.56 USD)
最大连续亏损:
-146.56 USD (6)
每月增长:
11.67%
年度预测:
141.58%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
146.56 USD (20.06%)
相对跌幅:
结余:
28.12% (146.56 USD)
净值:
8.31% (41.87 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|1177
|GBPUSD
|13
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|574
|GBPUSD
|-1
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|57K
|GBPUSD
|-97
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +18.72 USD
最差交易: -39 USD
最大连续赢利: 13
最大连续失误: 6
最大连续盈利: +16.90 USD
最大连续亏损: -146.56 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 ThinkMarkets-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real2
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live
|0.00 × 7
|
RoboForex-Pro
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real5
|0.15 × 13
|
RoboForex-ECN
|0.20 × 35
|
Exness-MT5Real11
|0.35 × 51
|
Eightcap-Live
|0.40 × 40
|
FBS-Real
|0.67 × 21
|
Exness-MT5Real7
|0.69 × 16
|
STARTRADERINTL-Live
|1.00 × 1
|
Coinexx-Live
|1.33 × 15
|
ICMarketsEU-MT5-5
|1.75 × 16
|
Exness-MT5Real3
|3.00 × 1
|
Weltrade-Real
|3.76 × 50
|
MonetaMarkets-Live
|4.00 × 1
|
Murrentrade-Online
|7.53 × 15
Low risk gold trades with around 20% a month profits with less than 30% Drawdown.
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价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
166%
0
0
USD
USD
516
USD
USD
25
100%
1 190
80%
12%
1.73
0.48
USD
USD
28%
1:500