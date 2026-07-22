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Сигналы / MetaTrader 5 / MultiGold
Joe Joe Mark

MultiGold

Joe Joe Mark
Joe Joe Mark

Joe Joe Mark

0 отзывов
Надежность
17 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2026 93%
CapitalPointTrading-MT5-4
1:500
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
661
Прибыльных трейдов:
397 (60.06%)
Убыточных трейдов:
264 (39.94%)
Лучший трейд:
136.98 USD
Худший трейд:
-45.94 USD
Общая прибыль:
2 875.88 USD (290 978 pips)
Общий убыток:
-2 252.68 USD (201 117 pips)
Макс. серия выигрышей:
18 (184.97 USD)
Макс. прибыль в серии:
248.29 USD (4)
Коэффициент Шарпа:
0.08
Торговая активность:
46.46%
Макс. загрузка депозита:
10.03%
Последний трейд:
5 часов
Трейдов в неделю:
46
Ср. время удержания:
14 часов
Фактор восстановления:
2.60
Длинных трейдов:
394 (59.61%)
Коротких трейдов:
267 (40.39%)
Профит фактор:
1.28
Мат. ожидание:
0.94 USD
Средняя прибыль:
7.24 USD
Средний убыток:
-8.53 USD
Макс. серия проигрышей:
9 (-187.93 USD)
Макс. убыток в серии:
-187.93 USD (9)
Прирост в месяц:
55.08%
Годовой прогноз:
668.27%
Алготрейдинг:
91%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
84.22 USD
Максимальная:
239.59 USD (19.60%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
25.94% (220.03 USD)
По эквити:
20.13% (182.66 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 469
AUDCAD 40
GBPUSD 33
EURGBP 23
USDCAD 21
NZDCAD 13
EURUSD 11
GBPAUD 8
GBPNZD 7
EURNZD 5
AUDUSD 4
CADCHF 4
USDJPY 3
EURAUD 3
AUDNZD 3
USDCHF 2
GBPCHF 2
NZDJPY 2
GBPCAD 2
AUDJPY 2
EURJPY 1
NZDUSD 1
GBPJPY 1
CADJPY 1
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 635
AUDCAD 15
GBPUSD 14
EURGBP -39
USDCAD -27
NZDCAD 32
EURUSD 3
GBPAUD 42
GBPNZD -25
EURNZD 4
AUDUSD 13
CADCHF -43
USDJPY -6
EURAUD 7
AUDNZD -17
USDCHF 8
GBPCHF -17
NZDJPY 6
GBPCAD 7
AUDJPY 9
EURJPY -10
NZDUSD 8
GBPJPY 5
CADJPY -1
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 66K
AUDCAD 6.2K
GBPUSD 4.5K
EURGBP -12
USDCAD -434
NZDCAD 4.8K
EURUSD 901
GBPAUD 6K
GBPNZD -1.7K
EURNZD 1.3K
AUDUSD 1.1K
CADCHF -1.7K
USDJPY -319
EURAUD 829
AUDNZD -1.5K
USDCHF 659
GBPCHF -693
NZDJPY 910
GBPCAD 1.1K
AUDJPY 1.5K
EURJPY -752
NZDUSD 402
GBPJPY 436
CADJPY -30
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +136.98 USD
Худший трейд: -46 USD
Макс. серия выигрышей: 4
Макс. серия проигрышей: 9
Макс. прибыль в серии: +184.97 USD
Макс. убыток в серии: -187.93 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "CapitalPointTrading-MT5-4" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

FBS-Real
0.00 × 1
Capital.ComBah-Live
0.00 × 1
ExnessKE-MT5Real9
0.00 × 1
TriveEurope-Live2
0.00 × 1
FPMarketsLLC-Live
0.00 × 1
FPTradingLLC-Live
0.00 × 1
EBCFinancialGroupKY-Live01
0.00 × 1
Exness-MT5Real3
0.00 × 3
FusionMarkets-Live
0.00 × 11
Exness-MT5Real12
0.00 × 1
tegasFX-Main-UK
0.00 × 1
CapitalPointTrading-MT5-4
0.55 × 20
VTMarkets-Live 6
0.67 × 15
TradeMaxGlobal-Live
2.33 × 3
UltimaMarkets-Live 1
3.00 × 1
ICMarketsSC-MT5
4.70 × 10
OxSecurities-Live
4.80 × 5
Exness-MT5Real26
5.00 × 6
Exness-MT5Real5
5.18 × 11
WingoGroupLtdTestOnly-Trade
7.00 × 1
TickmillUK-Live
7.31 × 83
FxPro-MT5 Live02
9.14 × 35
Top1Group-Live
9.17 × 24
ICMarketsSC-MT5-4
10.39 × 162
Exness-MT5Real10
13.67 × 6
еще 19...
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Нет отзывов
2026.08.10 20:22
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.08.07 06:54
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.08.05 19:58
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.08.05 15:57
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.08.04 15:49
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.30 20:37
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.22 17:07
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 4% of days out of 100 days of the signal's entire lifetime.
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
MultiGold
30 USD в месяц
93%
0
0
USD
1.2K
USD
17
91%
661
60%
46%
1.27
0.94
USD
26%
1:500
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