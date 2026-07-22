- Прирост
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- Просадка
Всего трейдов:
661
Прибыльных трейдов:
397 (60.06%)
Убыточных трейдов:
264 (39.94%)
Лучший трейд:
136.98 USD
Худший трейд:
-45.94 USD
Общая прибыль:
2 875.88 USD (290 978 pips)
Общий убыток:
-2 252.68 USD (201 117 pips)
Макс. серия выигрышей:
18 (184.97 USD)
Макс. прибыль в серии:
248.29 USD (4)
Коэффициент Шарпа:
0.08
Торговая активность:
46.46%
Макс. загрузка депозита:
10.03%
Последний трейд:
5 часов
Трейдов в неделю:
46
Ср. время удержания:
14 часов
Фактор восстановления:
2.60
Длинных трейдов:
394 (59.61%)
Коротких трейдов:
267 (40.39%)
Профит фактор:
1.28
Мат. ожидание:
0.94 USD
Средняя прибыль:
7.24 USD
Средний убыток:
-8.53 USD
Макс. серия проигрышей:
9 (-187.93 USD)
Макс. убыток в серии:
-187.93 USD (9)
Прирост в месяц:
55.08%
Годовой прогноз:
668.27%
Алготрейдинг:
91%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
84.22 USD
Максимальная:
239.59 USD (19.60%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
25.94% (220.03 USD)
По эквити:
20.13% (182.66 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|469
|AUDCAD
|40
|GBPUSD
|33
|EURGBP
|23
|USDCAD
|21
|NZDCAD
|13
|EURUSD
|11
|GBPAUD
|8
|GBPNZD
|7
|EURNZD
|5
|AUDUSD
|4
|CADCHF
|4
|USDJPY
|3
|EURAUD
|3
|AUDNZD
|3
|USDCHF
|2
|GBPCHF
|2
|NZDJPY
|2
|GBPCAD
|2
|AUDJPY
|2
|EURJPY
|1
|NZDUSD
|1
|GBPJPY
|1
|CADJPY
|1
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|635
|AUDCAD
|15
|GBPUSD
|14
|EURGBP
|-39
|USDCAD
|-27
|NZDCAD
|32
|EURUSD
|3
|GBPAUD
|42
|GBPNZD
|-25
|EURNZD
|4
|AUDUSD
|13
|CADCHF
|-43
|USDJPY
|-6
|EURAUD
|7
|AUDNZD
|-17
|USDCHF
|8
|GBPCHF
|-17
|NZDJPY
|6
|GBPCAD
|7
|AUDJPY
|9
|EURJPY
|-10
|NZDUSD
|8
|GBPJPY
|5
|CADJPY
|-1
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|66K
|AUDCAD
|6.2K
|GBPUSD
|4.5K
|EURGBP
|-12
|USDCAD
|-434
|NZDCAD
|4.8K
|EURUSD
|901
|GBPAUD
|6K
|GBPNZD
|-1.7K
|EURNZD
|1.3K
|AUDUSD
|1.1K
|CADCHF
|-1.7K
|USDJPY
|-319
|EURAUD
|829
|AUDNZD
|-1.5K
|USDCHF
|659
|GBPCHF
|-693
|NZDJPY
|910
|GBPCAD
|1.1K
|AUDJPY
|1.5K
|EURJPY
|-752
|NZDUSD
|402
|GBPJPY
|436
|CADJPY
|-30
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +136.98 USD
Худший трейд: -46 USD
Макс. серия выигрышей: 4
Макс. серия проигрышей: 9
Макс. прибыль в серии: +184.97 USD
Макс. убыток в серии: -187.93 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "CapitalPointTrading-MT5-4" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
FBS-Real
|0.00 × 1
|
Capital.ComBah-Live
|0.00 × 1
|
ExnessKE-MT5Real9
|0.00 × 1
|
TriveEurope-Live2
|0.00 × 1
|
FPMarketsLLC-Live
|0.00 × 1
|
FPTradingLLC-Live
|0.00 × 1
|
EBCFinancialGroupKY-Live01
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real3
|0.00 × 3
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 11
|
Exness-MT5Real12
|0.00 × 1
|
tegasFX-Main-UK
|0.00 × 1
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|0.55 × 20
|
VTMarkets-Live 6
|0.67 × 15
|
TradeMaxGlobal-Live
|2.33 × 3
|
UltimaMarkets-Live 1
|3.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5
|4.70 × 10
|
OxSecurities-Live
|4.80 × 5
|
Exness-MT5Real26
|5.00 × 6
|
Exness-MT5Real5
|5.18 × 11
|
WingoGroupLtdTestOnly-Trade
|7.00 × 1
|
TickmillUK-Live
|7.31 × 83
|
FxPro-MT5 Live02
|9.14 × 35
|
Top1Group-Live
|9.17 × 24
|
ICMarketsSC-MT5-4
|10.39 × 162
|
Exness-MT5Real10
|13.67 × 6
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
93%
0
0
USD
USD
1.2K
USD
USD
17
91%
661
60%
46%
1.27
0.94
USD
USD
26%
1:500