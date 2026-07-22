- Growth
- Balance
- Equity
- Drawdown
Trades:
635
Profit Trades:
377 (59.37%)
Loss Trades:
258 (40.63%)
Best trade:
136.98 USD
Worst trade:
-45.94 USD
Gross Profit:
2 835.02 USD (286 793 pips)
Gross Loss:
-2 248.03 USD (200 812 pips)
Maximum consecutive wins:
13 (63.42 USD)
Maximal consecutive profit:
248.29 USD (4)
Sharpe Ratio:
0.07
Trading activity:
49.48%
Max deposit load:
10.03%
Latest trade:
16 hours ago
Trades per week:
19
Avg holding time:
14 hours
Recovery Factor:
2.45
Long Trades:
368 (57.95%)
Short Trades:
267 (42.05%)
Profit Factor:
1.26
Expected Payoff:
0.92 USD
Average Profit:
7.52 USD
Average Loss:
-8.71 USD
Maximum consecutive losses:
9 (-187.93 USD)
Maximal consecutive loss:
-187.93 USD (9)
Monthly growth:
70.05%
Annual Forecast:
849.98%
Algo trading:
91%
Drawdown by balance:
Absolute:
84.22 USD
Maximal:
239.59 USD (19.60%)
Relative drawdown:
By Balance:
25.94% (220.03 USD)
By Equity:
20.13% (182.66 USD)
Distribution
|Symbol
|Deals
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|443
|AUDCAD
|40
|GBPUSD
|33
|EURGBP
|23
|USDCAD
|21
|NZDCAD
|13
|EURUSD
|11
|GBPAUD
|8
|GBPNZD
|7
|EURNZD
|5
|AUDUSD
|4
|CADCHF
|4
|USDJPY
|3
|EURAUD
|3
|AUDNZD
|3
|USDCHF
|2
|GBPCHF
|2
|NZDJPY
|2
|GBPCAD
|2
|AUDJPY
|2
|EURJPY
|1
|NZDUSD
|1
|GBPJPY
|1
|CADJPY
|1
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Symbol
|Gross Profit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|599
|AUDCAD
|15
|GBPUSD
|14
|EURGBP
|-39
|USDCAD
|-27
|NZDCAD
|32
|EURUSD
|3
|GBPAUD
|42
|GBPNZD
|-25
|EURNZD
|4
|AUDUSD
|13
|CADCHF
|-43
|USDJPY
|-6
|EURAUD
|7
|AUDNZD
|-17
|USDCHF
|8
|GBPCHF
|-17
|NZDJPY
|6
|GBPCAD
|7
|AUDJPY
|9
|EURJPY
|-10
|NZDUSD
|8
|GBPJPY
|5
|CADJPY
|-1
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|Symbol
|Gross Profit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|62K
|AUDCAD
|6.2K
|GBPUSD
|4.5K
|EURGBP
|-12
|USDCAD
|-434
|NZDCAD
|4.8K
|EURUSD
|901
|GBPAUD
|6K
|GBPNZD
|-1.7K
|EURNZD
|1.3K
|AUDUSD
|1.1K
|CADCHF
|-1.7K
|USDJPY
|-319
|EURAUD
|829
|AUDNZD
|-1.5K
|USDCHF
|659
|GBPCHF
|-693
|NZDJPY
|910
|GBPCAD
|1.1K
|AUDJPY
|1.5K
|EURJPY
|-752
|NZDUSD
|402
|GBPJPY
|436
|CADJPY
|-30
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
- Deposit load
- Drawdown
Best trade: +136.98 USD
Worst trade: -46 USD
Maximum consecutive wins: 4
Maximum consecutive losses: 9
Maximal consecutive profit: +63.42 USD
Maximal consecutive loss: -187.93 USD
The average slippage based on execution statistics on real accounts of various brokers is specified in pips. It depends on the difference between the provider's quotes from "CapitalPointTrading-MT5-4" and the subscriber's quotes, as well as on order execution delays. Lower values mean better quality of copying.
|
FBS-Real
|0.00 × 1
|
ExnessKE-MT5Real9
|0.00 × 1
|
TriveEurope-Live2
|0.00 × 1
|
FPTradingLLC-Live
|0.00 × 1
|
FPMarketsLLC-Live
|0.00 × 1
|
Capital.ComBah-Live
|0.00 × 1
|
EBCFinancialGroupKY-Live01
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real3
|0.00 × 3
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 11
|
Exness-MT5Real12
|0.00 × 1
|
tegasFX-Main-UK
|0.00 × 1
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|0.55 × 20
|
VTMarkets-Live 6
|0.73 × 15
|
TradeMaxGlobal-Live
|2.33 × 3
|
UltimaMarkets-Live 1
|3.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5
|4.70 × 10
|
OxSecurities-Live
|4.80 × 5
|
Exness-MT5Real26
|5.00 × 6
|
Exness-MT5Real5
|5.18 × 11
|
WingoGroupLtdTestOnly-Trade
|7.00 × 1
|
TickmillUK-Live
|7.31 × 83
|
Top1Group-Live
|7.67 × 24
|
ICMarketsSC-MT5-4
|10.39 × 162
|
FxPro-MT5 Live02
|11.51 × 35
|
Exness-MT5Real10
|13.67 × 6
No reviews
Signal
Price
Growth
Subscribers
Funds
Balance
Weeks
Expert Advisors
Trades
Win %
Activity
PF
Expected Payoff
Drawdown
Leverage
30 USD per month
87%
0
0
USD
USD
1.2K
USD
USD
17
91%
635
59%
49%
1.26
0.92
USD
USD
26%
1:500