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Signals / MetaTrader 5 / MultiGold
Joe Joe Mark

MultiGold

Joe Joe Mark
Joe Joe Mark

Joe Joe Mark

0 reviews
Reliability
17 weeks
0 / 0 USD
Copy for 30 USD per month
growth since 2026 87%
CapitalPointTrading-MT5-4
1:500
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  • Growth
  • Balance
  • Equity
  • Drawdown
Trades:
635
Profit Trades:
377 (59.37%)
Loss Trades:
258 (40.63%)
Best trade:
136.98 USD
Worst trade:
-45.94 USD
Gross Profit:
2 835.02 USD (286 793 pips)
Gross Loss:
-2 248.03 USD (200 812 pips)
Maximum consecutive wins:
13 (63.42 USD)
Maximal consecutive profit:
248.29 USD (4)
Sharpe Ratio:
0.07
Trading activity:
49.48%
Max deposit load:
10.03%
Latest trade:
16 hours ago
Trades per week:
19
Avg holding time:
14 hours
Recovery Factor:
2.45
Long Trades:
368 (57.95%)
Short Trades:
267 (42.05%)
Profit Factor:
1.26
Expected Payoff:
0.92 USD
Average Profit:
7.52 USD
Average Loss:
-8.71 USD
Maximum consecutive losses:
9 (-187.93 USD)
Maximal consecutive loss:
-187.93 USD (9)
Monthly growth:
70.05%
Annual Forecast:
849.98%
Algo trading:
91%
Drawdown by balance:
Absolute:
84.22 USD
Maximal:
239.59 USD (19.60%)
Relative drawdown:
By Balance:
25.94% (220.03 USD)
By Equity:
20.13% (182.66 USD)

Distribution

Symbol Deals Sell Buy
XAUUSD 443
AUDCAD 40
GBPUSD 33
EURGBP 23
USDCAD 21
NZDCAD 13
EURUSD 11
GBPAUD 8
GBPNZD 7
EURNZD 5
AUDUSD 4
CADCHF 4
USDJPY 3
EURAUD 3
AUDNZD 3
USDCHF 2
GBPCHF 2
NZDJPY 2
GBPCAD 2
AUDJPY 2
EURJPY 1
NZDUSD 1
GBPJPY 1
CADJPY 1
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Symbol Gross Profit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD 599
AUDCAD 15
GBPUSD 14
EURGBP -39
USDCAD -27
NZDCAD 32
EURUSD 3
GBPAUD 42
GBPNZD -25
EURNZD 4
AUDUSD 13
CADCHF -43
USDJPY -6
EURAUD 7
AUDNZD -17
USDCHF 8
GBPCHF -17
NZDJPY 6
GBPCAD 7
AUDJPY 9
EURJPY -10
NZDUSD 8
GBPJPY 5
CADJPY -1
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Symbol Gross Profit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD 62K
AUDCAD 6.2K
GBPUSD 4.5K
EURGBP -12
USDCAD -434
NZDCAD 4.8K
EURUSD 901
GBPAUD 6K
GBPNZD -1.7K
EURNZD 1.3K
AUDUSD 1.1K
CADCHF -1.7K
USDJPY -319
EURAUD 829
AUDNZD -1.5K
USDCHF 659
GBPCHF -693
NZDJPY 910
GBPCAD 1.1K
AUDJPY 1.5K
EURJPY -752
NZDUSD 402
GBPJPY 436
CADJPY -30
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Deposit load
  • Drawdown
Best trade: +136.98 USD
Worst trade: -46 USD
Maximum consecutive wins: 4
Maximum consecutive losses: 9
Maximal consecutive profit: +63.42 USD
Maximal consecutive loss: -187.93 USD

The average slippage based on execution statistics on real accounts of various brokers is specified in pips. It depends on the difference between the provider's quotes from "CapitalPointTrading-MT5-4" and the subscriber's quotes, as well as on order execution delays. Lower values mean better quality of copying.

FBS-Real
0.00 × 1
ExnessKE-MT5Real9
0.00 × 1
TriveEurope-Live2
0.00 × 1
FPTradingLLC-Live
0.00 × 1
FPMarketsLLC-Live
0.00 × 1
Capital.ComBah-Live
0.00 × 1
EBCFinancialGroupKY-Live01
0.00 × 1
Exness-MT5Real3
0.00 × 3
FusionMarkets-Live
0.00 × 11
Exness-MT5Real12
0.00 × 1
tegasFX-Main-UK
0.00 × 1
CapitalPointTrading-MT5-4
0.55 × 20
VTMarkets-Live 6
0.73 × 15
TradeMaxGlobal-Live
2.33 × 3
UltimaMarkets-Live 1
3.00 × 1
ICMarketsSC-MT5
4.70 × 10
OxSecurities-Live
4.80 × 5
Exness-MT5Real26
5.00 × 6
Exness-MT5Real5
5.18 × 11
WingoGroupLtdTestOnly-Trade
7.00 × 1
TickmillUK-Live
7.31 × 83
Top1Group-Live
7.67 × 24
ICMarketsSC-MT5-4
10.39 × 162
FxPro-MT5 Live02
11.51 × 35
Exness-MT5Real10
13.67 × 6
18 more...
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No reviews
2026.08.07 06:54
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.08.05 19:58
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.08.05 15:57
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.08.04 15:49
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.30 20:37
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.22 17:07
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 4% of days out of 100 days of the signal's entire lifetime.
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Signal
Price
Growth
Subscribers
Funds
Balance
Weeks
Expert Advisors
Trades
Win %
Activity
PF
Expected Payoff
Drawdown
Leverage
MultiGold
30 USD per month
87%
0
0
USD
1.2K
USD
17
91%
635
59%
49%
1.26
0.92
USD
26%
1:500
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How trade copying is performed in MetaTrader? Watch video tutorial

Subscription to a signal allows you to copy provider's trades within 1 month. In order for subscription to work, you should use MetaTrader 5 trading terminal.

If you have not installed the platform yet, you can download it here.